Carrarese-Spezia maçı: Dört oyuncu kırmızı kart gördü ve Bianconeri maçı sekiz kişiyle tamamladı: Maçın özeti

Dünkü maçların ardından, Serie B'nin 33. haftası bugün bu turu tamamlayan diğer sekiz maçla sona erdi: Bugünün son maçı, her şeyin yaşandığı Carrarese ile Spezia arasındaki karşılaşmaydı. Sahada büyük bir gerginlik, yüksek tempo ve gergin sinirlerin hakim olduğu bir derbi. Dört gol, kaçırılan bir penaltı ve dört kırmızı kart; bunların üçü Spezia'dan çıktı vetakım maçı sekiz kişi tamamladı. Maçı 3-1 kazanan Carrarese, playoff bölgesine yaklaştı; bu mağlubiyetle Bianconeri, Pescara'nın gerisinde kalarak ligde sondan ikinci sıraya geriledi.