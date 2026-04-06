Dünkü maçların ardından, Serie B'nin 33. haftası bugün bu turu tamamlayan diğer sekiz maçla sona erdi: Bugünün son maçı, her şeyin yaşandığı Carrarese ile Spezia arasındaki karşılaşmaydı. Sahada büyük bir gerginlik, yüksek tempo ve gergin sinirlerin hakim olduğu bir derbi. Dört gol, kaçırılan bir penaltı ve dört kırmızı kart; bunların üçü Spezia'dan çıktı vetakım maçı sekiz kişi tamamladı. Maçı 3-1 kazanan Carrarese, playoff bölgesine yaklaştı; bu mağlubiyetle Bianconeri, Pescara'nın gerisinde kalarak ligde sondan ikinci sıraya geriledi.
Carrarese-Spezia maçı: Dört oyuncu kırmızı kart gördü ve Bianconeri maçı sekiz kişiyle tamamladı: Maçın özeti
NE OLDU?
İlk yarının sonunda ev sahibi takım 2-0 öndeydi ve Abiuso kaçırdığı penaltıyı gole çevirseydi skor 3-0 da olabilirdi. Forvet, ikinci yarıda Napoli'ye ait ve bu sezon Serie B'nin en iyi oyuncularından biri olan Hasa'nın asistiyle maçın bitimine yarım saat kala skoru eşitledi. Maçın bitimine beş dakika kala ilk kırmızı kart çıktı; hakem, Rubino'ya yaptığı yüksek tekme hareketinin ardından Valoti'ye kırmızı kart gösterdi; Maçın son dakikalarında ortalık daha da kızıştı ve hakem Manganiello, VAR incelemesi sonucunda bir rakibe dirsek attığı gerekçesiyle Adamo, Belloni ve Bonfanti'ye de kırmızı kart gösterdi.