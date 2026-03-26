Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg
Carragher'ın önerisi hayallere daldırıyor: "Salah mı? Onu İtalya'da, Inter'de görüyorum"

Eski Liverpool savunma oyuncusunun sözleri, Inter taraftarlarının hayallerini süslüyor.

Premier Lig dünyasında bir dönemi sonlandıran bir açıklama: Mohamed Salah, sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılmaya karar verdi.

Bu kararın alınmasından hemen sonra, geleceğinin ne olacağı ve futbol dünyasında bir sonraki profesyonel durağının neresi olacağına dair söylentiler ve spekülasyonlar arka arkaya gelmeye başladı.

Salah'ın yakın gelecekte ne yapması gerektiği konusunda görüşlerini paylaşan bir başka eski Reds oyuncusu Jamie Carragher, her zamanki The Overlap programında aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

  • "Onu Inter'de rahatlıkla görebilirim"

    Carragher, Salah gibi bir oyuncunun Serie A'da, belki de Inter'de oynamasının uygun olacağını söylüyor: "Bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyorum, ancak onun Cristiano Ronaldo gibi Suudi Arabistan'a gitmesini beklemiyorum. Aksine, onu İtalya'da, büyük kulüplerden birinde görmeyi tercih ederim. Daha yavaş tempolu maçlarda, belki de Inter gibi bir takımda oynayabilir."

    • Reklam

  • MLS'de pek tutmazdı

    "Bence bu liglere gittiğinde kariyerin sona erer. Kendini hâlâ dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak görüyor ve Liverpool'dan ayrılması, en üst seviyedeki kariyerinin sonu anlamına gelmiyor. Bana kalırsa, belki fiziksel olarak daha az yoğun bir ligde, en üst seviyede 3-4 yıl daha oynayabileceğini düşünüyor."

