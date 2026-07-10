Debast, son yıllarda Belçika milli takımında merkez savunma oyuncusu olarak ilk 11’de yer alıyordu. Ancak Dünya Kupası’nın başlamasına kısa bir süre kala, 22 yaşındaki oyuncu Sporting Lizbon formasıyla oynadığı bir maçta bacak fleksör kasında bir sakatlık geçirdi. Takım için taşıdığı önem ve turnuva süresince iyileşme ihtimali nedeniyle, teknik direktör Rudi Garcia, sakatlığına rağmen onu Dünya Kupası kadrosuna dahil etti.
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Çarpıcı bir açıklama yayınlandı! İspanya ile oynanacak Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde Belçikalı savunma oyuncusu hakkındaki tartışma tırmanıyor
Debast ilk dört maçı kaçırdı. Ancak Haziran sonunda takım antrenmanlarına yeniden katıldı ve ABD ile oynanan son 16 turu maçında (4-1) kadroya geri döndü. Bu durum, Belçika’da Debast’ın Cuma akşamı saat 21.00’de İspanya ile oynanacak çeyrek final maçında sahalara geri döneceğine dair umutlar doğurdu. Ancak garip bir şekilde, bu umutlar kulübünün veto etmesiyle suya düştü.
Belçika Futbol Federasyonu, Sporting’in değerlendirmesine karşı çıkıyor
The Athletic ve Belçika basını da dahil olmak üzere çeşitli kaynakların eline geçen bir açıklamada federasyon şöyle diyor: "Zeno Debast, çeyrek finalde forma giyemeyecek. Kulübü Sporting CP, oyuncuya tıbbi açıdan maçta oynayabilecek durumda olmadığına dair bildirimde bulundu. Bu değerlendirme, Red Devils’ın sağlık ekibinin yanı sıra FIFA’nın tıbbi ve sigorta birimlerinin görüşlerinden farklıdır."
Bu son derece tuhaf bir durum, zira turnuva süresince oyuncu kadrosuna ilişkin nihai karar normalde teknik ekip ve ilgili federasyonun sağlık departmanına aittir. İspanya maçında merkez savunmada yine Nathan Ngoy ve Brandon Mechele'nin ilk 11'de yer alması bekleniyor.
Los Angeles’ta oynanacak maçın hemen öncesinde, kulüp ve federasyon temsilcileri arasında bir toplantı daha düzenlenecek ve takımın turu geçmesi durumunda izlenecek yolun netleştirilmesi planlanıyor. Belçika, İspanya’yı sürpriz bir şekilde yenerse, yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.
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