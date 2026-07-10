The Athletic ve Belçika basını da dahil olmak üzere çeşitli kaynakların eline geçen bir açıklamada federasyon şöyle diyor: "Zeno Debast, çeyrek finalde forma giyemeyecek. Kulübü Sporting CP, oyuncuya tıbbi açıdan maçta oynayabilecek durumda olmadığına dair bildirimde bulundu. Bu değerlendirme, Red Devils’ın sağlık ekibinin yanı sıra FIFA’nın tıbbi ve sigorta birimlerinin görüşlerinden farklıdır."

Bu son derece tuhaf bir durum, zira turnuva süresince oyuncu kadrosuna ilişkin nihai karar normalde teknik ekip ve ilgili federasyonun sağlık departmanına aittir. İspanya maçında merkez savunmada yine Nathan Ngoy ve Brandon Mechele'nin ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Los Angeles’ta oynanacak maçın hemen öncesinde, kulüp ve federasyon temsilcileri arasında bir toplantı daha düzenlenecek ve takımın turu geçmesi durumunda izlenecek yolun netleştirilmesi planlanıyor. Belçika, İspanya’yı sürpriz bir şekilde yenerse, yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.