Carney Chukwuemeka, sürpriz bir şekilde İngiltere'den eski Man Utd teknik direktörünün çalıştırdığı ülkeye geçiyor

Bu hamle, Rangnick'in kadrosuna bu yazki Dünya Kupası öncesinde önemli bir destek sağlıyor. Eski Manchester United geçici menajeri, orta saha oyuncularının yaş ortalamasını düşürmek istiyor ve Chukwuemeka'nın gelişi, David Alaba ve Marcel Sabitzer gibi tecrübeli oyunculara eşlik edecek çok umut vaat eden bir yetenek sunuyor.

O, bu ayın sonunda A milli takımda ilk kez forma giyebilir. Avusturya, 27 Mart'ta Gana ile, 31 Mart'ta ise Güney Kore ile karşılaşacak ve bu maçlar, Dortmundlu oyuncunun Rangnick'in yüksek pres sistemine entegre olması için mükemmel bir platform sunacak.