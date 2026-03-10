(C)Getty Images
Çeviri:
Carney Chukwuemeka, sürpriz bir şekilde İngiltere'den eski Man Utd teknik direktörünün çalıştırdığı ülkeye geçiyor
Dortmund yıldızı doğum ülkesini tercih etti
22 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiltere milli takımından ayrılmaya karar vererek doğduğu ülke olan Avusturya'yı temsil etmeye karar verdi. Northampton'da büyüyen ve Three Lions'ın genç takımlarında U17'den U20'ye kadar yükselmiş olan eski Chelsea oyuncusu, yön değiştirmeye karar verdi.
FIFA, bu geçişi resmi olarak onaylayarak, oyuncunun İngiliz Futbol Federasyonu ile uzun süredir devam eden ilişkisini sona erdirdi. Chukwuemeka'nın İngiltere ile son ilişkisi, 2023 yılında 21 yaş altı milli takıma çağrılmasıyla oldu, ancak sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Rangnick önemli bir takviyeyi kadrosuna kattı
Bu hamle, Rangnick'in kadrosuna bu yazki Dünya Kupası öncesinde önemli bir destek sağlıyor. Eski Manchester United geçici menajeri, orta saha oyuncularının yaş ortalamasını düşürmek istiyor ve Chukwuemeka'nın gelişi, David Alaba ve Marcel Sabitzer gibi tecrübeli oyunculara eşlik edecek çok umut vaat eden bir yetenek sunuyor.
O, bu ayın sonunda A milli takımda ilk kez forma giyebilir. Avusturya, 27 Mart'ta Gana ile, 31 Mart'ta ise Güney Kore ile karşılaşacak ve bu maçlar, Dortmundlu oyuncunun Rangnick'in yüksek pres sistemine entegre olması için mükemmel bir platform sunacak.
Bundesliga'da yeni bir sayfa
Chukwuemeka'nın milli takımı temsil etme kararı, kulüp düzeyinde son zamanlarda bulduğu istikrarı yansıtıyor. Chelsea'de düzenli olarak forma giyme konusunda zorluklar yaşayan oyuncu, başarılı bir kiralık döneminin ardından Ağustos 2025'te Dortmund'a 24 milyon sterlinlik kalıcı transferle katıldı.
Signal Iduna Park'ta güvenilir bir varlık olan oyuncu, tüm turnuvalarda 30 maçta 5 gol attı. Chukwuemeka, kısa süre önce Almanya'yı reddeden diğer çifte vatandaş Paul Wanner'ın izinden giderek, geleneksel Avrupa devlerinden birinin çağrısını beklemek yerine Avusturya projesine bağlılığını ilan etti. Bu, Avusturya için bir kazanç, İngiltere için ise bir kayıp oldu.
Dünya Kupası hazırlıkları başladı
Orta saha oyuncusunun şu anki odak noktası, bu yaz yapılacak Dünya Kupası finallerinde ilk 11'de yer almaktır. Avusturya, Ürdün, Cezayir ve son şampiyon Arjantin ile aynı grupta yer aldığı J Grubu'nda zorlu bir görevle karşı karşıya.
Ancak oraya gelmeden önce Chukwuemeka, Dortmund ile sezonu güçlü bir şekilde bitirmek için çaba gösterecek. BVB, 25 maçta 55 puanla Bundesliga sıralamasında ikinci sırada yer alıyor ve lider Bayern Münih'in 11 puan gerisinde. Takım, cumartesi günü ligde Augsburg ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
