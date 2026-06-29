Carnevali: "Vlahovic ile hiç konuşmadım. Kolo Muani ve kaleci önceliğimiz; Dibu ve Muharemovic'i beğeniyoruz. Lucumi mi? O rakamlara olmaz."

"Kolo Muani ve kaleci, Juventus'un iki hedefi mi? Bunlar iki temel parça, ama yine de yeterli değil; sakin bir şekilde çalışmalıyız. Günümüzde çok yüksek şartlar aranıyor, hata yapmamalıyız. Kolo Muani bir olasılık; bu konu uzun süredir gündemde, PSG ile ilişkilerimizi yeniden düzeltiyoruz; şartların doğru ve kabul edilebilir olması gerekiyor. Bu görüşmeleri sonuçlandırmak hiçbir zaman kolay değildir. Yine de nereye varmak istediğimizi biliyoruz, bu kesin."







