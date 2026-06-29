Juventus’un yeni CEO’su ve genel müdürü Giovanni Carnevali, Rimini’deki basın toplantısında transfer piyasasıyla ilgili birçok konuya değindi. “Juve’de hissettiklerim mi? Birçok şeyin karışımı; bolca duygu, aynı zamanda sorumluluk da var. Yapılacak çok iş var, büyük bir çaba gerekiyor; hata yapmamaya ve işleri doğru şekilde yapmaya çalışmalıyız.”
Çeviri:
Carnevali: "Vlahovic ile hiç konuşmadım. Kolo Muani ve kaleci önceliğimiz; Dibu ve Muharemovic'i beğeniyoruz. Lucumi mi? O rakamlara olmaz."
KOLO MUANI VE KALECİ
"Kolo Muani ve kaleci, Juventus'un iki hedefi mi? Bunlar iki temel parça, ama yine de yeterli değil; sakin bir şekilde çalışmalıyız. Günümüzde çok yüksek şartlar aranıyor, hata yapmamalıyız. Kolo Muani bir olasılık; bu konu uzun süredir gündemde, PSG ile ilişkilerimizi yeniden düzeltiyoruz; şartların doğru ve kabul edilebilir olması gerekiyor. Bu görüşmeleri sonuçlandırmak hiçbir zaman kolay değildir. Yine de nereye varmak istediğimizi biliyoruz, bu kesin."
DIBU VE VICARIO
"Dibu Martinez kaleci olarak mı? Önemli bir oyuncu, Arjantin milli takımının kalecisi, büyük değere ve deneyime sahip. Uygun olabilir, ancak farklı diğer adayları da değerlendiriyoruz. Vicario ilgi çekici olabilir, ama başka genç oyuncular da var. Hemen bir karar vermemiz gerekmiyor; düşünmek ve Juventus’a uygun, buraya gelmek isteyen oyuncuları bulmak için bolca vaktimiz var."
MIRETTI
"Miretti, Bologna'ya mı gidiyor? Birçok nedenden ötürü bu transferin gerçekleşmesinin kolay olacağını sanmıyorum. Ona ve değerine inanıyoruz; onu satmak için uygun koşulların mevcut olduğunu sanmıyorum. Şu anda onu satmaya gerek duymuyoruz."
LUCUMI
"28 milyonluk bir serbest kalma maddesi var; önemli bir oyuncu ve ilgi çekici olabilir, ancak bu şartlar altında değil."
VLAHOVIC
"Ben şahsen onunla hiç konuşmadım. Bugün yokken yarın olabileceği ihtimaller var; bugün aklımızda olmayan önemli bir futbolcu."
MUHAREMOVIC
"Çok iyi tanıdığım bir oyuncu; değerini biliyoruz, büyük bir geleceği var. Talepleri de göz önünde bulundurmalıyız; hâlâ %50’si bize ait. Ne tür fırsatlar olabileceğini değerlendireceğiz, onu yakından takip ediyoruz; Juventus için ilgi çekici bir isim olabilir.”