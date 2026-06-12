Damien Comolli'den daha kötüsünü yapmak zor olacak. Ancak bir yıl önce, Comolli'nin gelişinde şöyle deniyordu: Giuntoli'den daha kötüsünü yapmak zor olacak. Yine de Fransız yönetici bunu başardı; Juventus, 2011'den bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı (2023'teki elenme hariç; bu, sahada değil, kağıt üzerinde gerçekleşmişti). Şimdi sıra Giovanni Carnevali'de, John Elkann'ın bu bitmek bilmeyen yönetici karmaşasındaki son fikri. 2021'den itibaren, başkan Ferrero'nun yanı sıra Paratici, Arrivabene, Cherubini, Scanavino, Giuntoli, Comolli, Modesto, Ottolini ve Chiellini çeşitli rollerde görev değiştirdi. Carnevali için Juventus'u yeniden ayağa kaldırmak kolay bir iş olmayacak ve imaj açısından, Bianconeri'nin yeni genel müdürü, düğün şahidi olduğu Inter başkanı Beppe Marotta'nın gölgesinden de kurtulmak zorunda kalacak.
Çeviri:
Carnevali şimdi Marotta ile rekabet etmek zorunda. Comolli'den daha kötüsünü yapmak zor
COMOLLI, BİR FELAKET
Comolli'nin Juventus'taki bir yıl bir hafta süren macerası tam bir felaketti. Spor açısından kötü sonuçların ötesinde, Fransız yönetici her alanda başarısız oldu. Comolli, Openda, David ve Zhegrova gibi pahalı ve kötü performans gösteren transferlerle transfer piyasasında başarısız oldu, Vlahovic'in (gerçekleşmeyen) sözleşme yenileme görüşmelerindeki belirsiz yönetimiyle başarısız oldu ve teknik direktör seçimlerinde de başarısız oldu. Comolli önce Tudor'u gerçekten takdir etmeden onayladı, sonra Conte ve Gasperini'yi aradı ve iki 'hayır' cevabı aldı, ve son olarak ilk zorluklarda Tudor'u kovdu, özellikle Chiellini'nin istediği Spalletti'yi kabul etmek zorunda kaldı, ancak onunla hiçbir zaman iyi bir uyum yakalayamadı. Sonuç olarak, Elkann'ın gözünde bardağı taşıran son damla, mevcut transfer döneminin çok belirsiz başlaması oldu: Alisson ve Bernardo Silva için gelen reddedilmeler, Sorloth ile ilgili görüşmelerdeki gecikmeler ve Juve'nin yapması gereken transferler için hiçbir çözüm önerisi olmaması.
CARNEVALI'NİN LİSANS DERECESİ
Sıra, 2014 yılından itibaren Sassuolo'yu İtalyan futbolunun sağlam bir parçası haline getiren Carnevali'ye geldi. Carnevali, İtalyan futbolunu her açıdan avucunun içi gibi bilir: siyasi, sportif, transfer piyasası ve oyuncu izleme. Carnevali, 80'li yıllarda Monza'da Marotta ile birlikte çalıştığı dönemden bu yana bu sektörün tüm aşamalarını tecrübe etmiştir. Kıskanılacak genç görünümüne rağmen, Carnevali 65 yaşına yaklaşıyor (Kasım ayında 65 yaşına girecek) ve bu nedenle 'genç' bir yönetici değil; İtalyan futbolunun en deneyimli ve tecrübeli yöneticilerinden biri. Ayrıca, bu görevi Sassuolo'da yerine getirmekle, bu rolün getirdiği tüm beklentiler ve baskılarla birlikte Juventus'ta yerine getirmek arasında büyük bir fark var. Hayatı boyunca öğrenim görmüş olan Carnevali için Juve, sahada kazanılmış bir diploma, bir kariyerin doruk noktasıdır ve o, "Vecchia Signora"yı yeniden zafere taşıyarak bu görevi onurlandırmak zorundadır. Atanma sırasında sarf ettiği sözler de bu yöndedir: "Kulübün tarihine ve Bianconeri taraftarlarının beklentilerine saygı göstererek, Juventus'u ulusal ve uluslararası alanda her zamankinden daha ön plana çıkarmak için çalışacağız."
MAROTTA'YA MEYDAN OKUMA
Taraftar dünyasında ve taraftarlar arasındaki rekabetlerde Carnevali, tribünler arası alaylarda hem Marotta’nın Juventus’una hem de Marotta’nın Inter’ine karşı sık sık “Scansuolo” lakabıyla anılan Sassuolo’nun adamıdır. Siyasi açıdan bakıldığında, İtalya Futbol Ligi’ndeki mücadelelerde Juventus ve Inter neredeyse her zaman aynı pozisyonu savunurlar ve bu durum değişmeyecektir. Ancak imaj açısından, Juventus ve Inter arasındaki rekabeti düşünürsek, sahada ve transfer piyasasında, uzun ve sağlam bir dostluğa saygı duysak da, Carnevali artık Marotta'dan uzaklaşmaya çalışmak zorunda kalacak. Belki de hemen transfer piyasasında bazı hedefler konusunda Nerazzurri'ye meydan okumaya çalışarak.