Sıra, 2014 yılından itibaren Sassuolo'yu İtalyan futbolunun sağlam bir parçası haline getiren Carnevali'ye geldi. Carnevali, İtalyan futbolunu her açıdan avucunun içi gibi bilir: siyasi, sportif, transfer piyasası ve oyuncu izleme. Carnevali, 80'li yıllarda Monza'da Marotta ile birlikte çalıştığı dönemden bu yana bu sektörün tüm aşamalarını tecrübe etmiştir. Kıskanılacak genç görünümüne rağmen, Carnevali 65 yaşına yaklaşıyor (Kasım ayında 65 yaşına girecek) ve bu nedenle 'genç' bir yönetici değil; İtalyan futbolunun en deneyimli ve tecrübeli yöneticilerinden biri. Ayrıca, bu görevi Sassuolo'da yerine getirmekle, bu rolün getirdiği tüm beklentiler ve baskılarla birlikte Juventus'ta yerine getirmek arasında büyük bir fark var. Hayatı boyunca öğrenim görmüş olan Carnevali için Juve, sahada kazanılmış bir diploma, bir kariyerin doruk noktasıdır ve o, "Vecchia Signora"yı yeniden zafere taşıyarak bu görevi onurlandırmak zorundadır. Atanma sırasında sarf ettiği sözler de bu yöndedir: "Kulübün tarihine ve Bianconeri taraftarlarının beklentilerine saygı göstererek, Juventus'u ulusal ve uluslararası alanda her zamankinden daha ön plana çıkarmak için çalışacağız."



