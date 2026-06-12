Carnevali, Sassuolo'dan ayrılıyor: Juventus'ta ne zaman göreve başlayacak?

Bugünden itibaren resmi olarak Juventus’un yeni CEO’su ve genel müdürü olan Giovanni Carnevali, siyah-beyazlıların renkleriyle yeni macerasına başlamaya hazır.





Bugün sabahın geç saatlerinde Carnevali, Juventus'a transferinin açıklanmasının ardından Milano'daki Sassuolo ofislerinden ayrıldı. Yöneticinin, neroverde kulübünde geçirdiği yılların ardından Torino'da yeni bir macera başlıyor. Carnevali, 2014 yılından beri Sassuolo'da çalışmış ve Sassuolo'nun İtalyan futbolunda sağlam bir yer edinmesine önemli katkılarda bulunmuştur.



