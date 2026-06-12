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Carnevali SassuoloGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Carnevali, Sassuolo'dan ayrılıyor: Juventus'ta ne zaman göreve başlayacak?

Juventus
Transfers
Sassuolo

Juventus'un yeni genel müdürünün hamleleri: Neroverdi'ye veda ve Torino'ya geliş

Bugünden itibaren resmi olarak Juventus’un yeni CEO’su ve genel müdürü olan Giovanni Carnevali, siyah-beyazlıların renkleriyle yeni macerasına başlamaya hazır.


Bugün sabahın geç saatlerinde Carnevali, Juventus'a transferinin açıklanmasının ardından Milano'daki Sassuolo ofislerinden ayrıldı. Yöneticinin, neroverde kulübünde geçirdiği yılların ardından Torino'da yeni bir macera başlıyor. Carnevali, 2014 yılından beri Sassuolo'da çalışmış ve Sassuolo'nun İtalyan futbolunda sağlam bir yer edinmesine önemli katkılarda bulunmuştur.


  • Sky Sport'un haberine göre, Carnevali'nin Pazartesi günü Torino'da olması ve Juventus'taki yeni görevine resmen başlaması bekleniyor.

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