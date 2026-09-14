Carnevali, Sassuolo’da kaç teknik direktörle çalıştı: iki görevden alma, tüm isimler

Juventus'un Sassuolo'ya yenilmesinin ardından, Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, Radio Rai'ye verdiği röportajda teknik direktörleri yönetme biçimi hakkında konuştu: "Teknik direktör değiştirmek benim yapımda yok, plan yapmaya ve inşa etmeye çalışmalıyız, zaman tanımak ve sabırlı olmak gerekiyor, acı lokmaları yutmak gerekeceğini bilerek." Luciano Spalletti hakkında ise: "Olağanüstü bir teknik direktör, açık ara en iyilerden biri."





Sassuolo'da 12 sezon süren görevinde Carnevali, Sassuolo'da 7 teknik direktörle çalıştı ve bunların ikisi görevden alma nedeniyle değişti. Aşağıda, Sportmediaset'in aktardığı liste yer alıyor.



