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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Carnevali, Sassuolo’da kaç teknik direktörle çalıştı: iki görevden alma, tüm isimler

Juventus
Sassuolo

Juventus CEO’su, Sassuolo yenilgisinin ardından: "Teknik direktörü değiştirmek benim anlayışıma uygun değil"

Juventus'un Sassuolo'ya yenilmesinin ardından, Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, Radio Rai'ye verdiği röportajda teknik direktörleri yönetme biçimi hakkında konuştu: "Teknik direktör değiştirmek benim yapımda yok, plan yapmaya ve inşa etmeye çalışmalıyız, zaman tanımak ve sabırlı olmak gerekiyor, acı lokmaları yutmak gerekeceğini bilerek." Luciano Spalletti hakkında ise: "Olağanüstü bir teknik direktör, açık ara en iyilerden biri."


Sassuolo'da 12 sezon süren görevinde Carnevali, Sassuolo'da 7 teknik direktörle çalıştı ve bunların ikisi görevden alma nedeniyle değişti. Aşağıda, Sportmediaset'in aktardığı liste yer alıyor.


  • Carnevali dönemindeki Sassuolo teknik direktörleri

    Eusebio Di Francesco 2014'ten 2017'ye kadar (Roma'ya gitmek için sözleşmesini fesheder)

    Christian Bucchi 20 Haziran 2017'den 27 Kasım 2017'ye kadar (görevden alındı)

    Giuseppe Iachini 27 Kasım 2017'den 5 Haziran 2018'e kadar (karşılıklı anlaşmayla ayrılık)

    Roberto De Zerbi 13 Haziran 2018'den 16 Mayıs 2021'e kadar (ayrılmaya karar verir)

    Alessio Dionisi 16 Haziran 2021'den 25 Şubat 2024'e kadar (görevden alındı)

    Davide Ballardini 1 Mart 2024'ten 2023/24 sezonunun sonuna kadar (sözleşme sona erdi)

    Fabio Grosso 3 Haziran 2024'ten 4 Haziran 2026'ya kadar (karşılıklı anlaşmayla ayrılık)

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