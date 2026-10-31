Maç içinde bir başka maç. BordoCam, DAZN'ın programı olarak her zamanki gibi kameraların ve maçı evden izleyenlerin gözünden kaçan ayrıntılar ve bakış açıları sunuyor. Juventus'un Ferraris'te Genoa karşısında deplasmanda aldığı ağır ve farklı yenilgide de takımın kötü dönemini kısmen açıklayan anlar ve öfke patlamaları eksik olmadı.

Maç öncesindeki ortak basın toplantısının sakin havası kısa sürede dağıldı ve yerini öfkeye bıraktı. Önce Spalletti, ardından CEO Carnevali öfkelendi; taraftarlar da Antonio Conte lehine tezahürat yaptı.