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Carnevali Grafica Juve
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Carnevali öfkeli: "Bu nasıl yapılır a***?" Spalletti hayal kırıklığı içinde: "Şu topu ver!" Cambiaso ve Kalulu'ya duyulan öfke ve yeniden kazanmak için "ANTONIO" diye seslenen taraftarlar: Genoa-Juventus maçının perde arkası

Juventus
Genoa
Serie A
Genoa - Juventus

DAZN'daki BordoCam, Juventus'un Genoa karşısında aldığı çok ağır yenilginin perde arkasını ortaya koyuyor.

Gelecek maçlar
LEC

LEC

Serie A

01 Kas 2026

GEN

GEN

JUV

JUV

Serie A

01 Kas 2026

NAP

NAP

Maç içinde bir başka maç. BordoCam, DAZN'ın programı olarak her zamanki gibi kameraların ve maçı evden izleyenlerin gözünden kaçan ayrıntılar ve bakış açıları sunuyor. Juventus'un Ferraris'te Genoa karşısında deplasmanda aldığı ağır ve farklı yenilgide de takımın kötü dönemini kısmen açıklayan anlar ve öfke patlamaları eksik olmadı.

Maç öncesindeki ortak basın toplantısının sakin havası kısa sürede dağıldı ve yerini öfkeye bıraktı. Önce Spalletti, ardından CEO Carnevali öfkelendi; taraftarlar da Antonio Conte lehine tezahürat yaptı.

  • Douglas Luiz'e duyulan öfke ve De Rossi'nin hamleleri

    Maçın başında De Rossi'nin hamleleriyle Vitinha ve Baldanzi merkez sol bölgeye kayarak Gatti ile Bremer'in oluşturduğu hattı bozmaya çalışıyor. Gatti ve Bremer'den İtalyan yaratıcı oyuncunun üzerine çıkmaları isteniyor ancak bu sonuç vermiyor.

    Spalletti, Douglas Luiz'e de birkaç kez öfkelenip ondan öne çıkmasını istiyor. Ancak Brezilyalı oyuncu bunu yaparsa Baldanzi'yi boşta bırakmış oluyor. Spalletti'nin takımına "Öne çıkmalısınız!" diye bağırdığı sırada 1-0'lık gol de böyle geliyor.

  • Cambiaso ve Kalulu, Spalletti'nin hayal kırıklığı

    Spalletti'nin en çok kızdığı iki oyuncu Cambiaso ve Kalulu oldu. Önce Cambiaso'nun 1-0'lık goldeki hatasına, ardından Kalulu'nun kontra atakta yaptığı tercihlere ve eski Genoa oyuncusu Cambiaso'nun hücumda kaçırdığı fırsata tepki gösterdi: "Ama bu orta mıydı, şut muydu?!"

    Spalletti, başına bela olan Baldanzi'ye taktiksel bir çözüm bulmaya çalışırken "Sarr ile Douglas'ın yerlerini değiştirmeliyiz, çünkü Douglas buraya bir türlü yetişemiyor" diyor. Tam o sırada Kalulu kendi ceza sahasında seken topu kaybediyor ve Baldanzi golü atıyor. Spalletti bir kez daha sinirlenip hayal kırıklığı dolu bakışlarla kendi yedek kulübesine dönüyor.

  • "AMA ŞU TOPU PAS VERSENE!"

    İkinci yarıda Spalletti'nin yaptığı değişikliklerle oyuna girenler, teknik direktörün sabrını tamamen tüketiyor. Önce Boga, ardından Cabal ve özellikle Zhegrova basit paslarda hata yapıyor, yanlış tercihlerde bulunuyor ve talimatlarına rağmen kenarlara açılmıyor.

    Zhegrova'nın başarısız bir çalım denemesinde bir kez daha topu kaybederek Genoa'yı kontra atağa çıkarması üzerine Spalletti sert bir şekilde çıkışıyor: "Şu topu pas versene!"

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  • Carnevali'nin öfkesi

    Tribünde de durum pek farklı değil: Önce Giorgio Chiellini, neredeyse inanamaz hâlde elleri yüzünde görüntüleniyor. Ardından kameralar, kaçırılan bir fırsatın daha ardından oflayıp puflayan CEO Giovanni Carnevali'ye dönüyor.

    Maçın sonlarına doğru, bir hata daha yapıldığında Juventus CEO'su bu kez sanki "Ama insan nasıl böyle oynar a***?" diyormuş gibi görüntüleniyor.

  • Taraftarlar Conte'yi istiyor

    Son düdükle birlikte, Koopmeiners'in üst direkten dönen serbest vuruşundaki şanssızlığın ardından, deplasmandaki Juventus taraftarları sahanın ortasında hareketsiz ve şaşkın halde duran oyuncularının önünde Antonio Conte'nin geri dönmesi çağrısında bulunan basit ama etkili bir pankart açıyor: "Yeniden kazanmak için sadece 7 harf: ANTONIO"

Gelecek maçlar
LEC

LEC

Serie A

01 Kas 2026

GEN

GEN

JUV

JUV

Serie A

01 Kas 2026

NAP

NAP