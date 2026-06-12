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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Carnevali: "Kulübün tarihine saygı göstererek, Juventus'un öncü bir rol üstlenmesi için çalışıyoruz"

Juventus
Transfers
Serie A

Juventus'un yeni genel müdürü ve CEO'sunun ilk sözleri

Bugün Damien Comolli'nin yerine Juventus'un yeni CEO'su ve genel müdürü olarak atanan Giovanni Carnevali, resmi basın açıklamasında kulübün yöneticisi olarak ilk sözlerini şöyle dile getirdi: "Tarih ve kimlikle dolu bu kulübün bir parçası olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Bana gösterilen güven için kulübe, çoğunluk hissedarına ve John Elkann'a teşekkür ederim. Bu yeni göreve büyük bir sorumluluk duygusuyla ve günlük çabalarla kalıcı bir büyüme süreci ve başarılarla dolu bir gelecek inşa edebileceğimize olan inancımla başlıyorum."


  • Sassuolo'nun eski yöneticisi şöyle devam ediyor: "Kulübün tüm bileşenleriyle birlikte, kulübün tarihine ve Bianconeri taraftarlarının hedeflerine saygı göstererek, Juventus'un ulusal ve uluslararası alanda giderek daha önemli bir rol oynaması için çalışacağız."


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