Carnevali: "Kulübün tarihine saygı göstererek, Juventus'un öncü bir rol üstlenmesi için çalışıyoruz"

Bugün Damien Comolli'nin yerine Juventus'un yeni CEO'su ve genel müdürü olarak atanan Giovanni Carnevali, resmi basın açıklamasında kulübün yöneticisi olarak ilk sözlerini şöyle dile getirdi: "Tarih ve kimlikle dolu bu kulübün bir parçası olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Bana gösterilen güven için kulübe, çoğunluk hissedarına ve John Elkann'a teşekkür ederim. Bu yeni göreve büyük bir sorumluluk duygusuyla ve günlük çabalarla kalıcı bir büyüme süreci ve başarılarla dolu bir gelecek inşa edebileceğimize olan inancımla başlıyorum."



