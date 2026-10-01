Gazzetta dello Sport tarafından düzenlenen Trento’daki Festival dello Sport sahnesindeki uzun konuşması sırasında Juventus CEO’su Giovanni Carnevali, siyah-beyazlıların bugünü ve geleceğine dair pek çok değerlendirme ve konu başlığına değindi.

Şampiyonlar Ligi’ne dönüşün ekonomik zorunluluğundan başlayıp Alajbegovic hamlesinin gerekçelerine kadar uzanan süreçte (Inter’e az çok kasıtlı bir gönderme de yaparak), eski Sassuolo yöneticisi, Continassa’da uygulamaya konulan stratejik planı anlattı. Bu plan ise taraftarların en çok alkışladığı eski isim olan Antonio Conte’nin Torino’ya dönüşünü öngörmüyor ve hiçbir zaman da öngörmedi.





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