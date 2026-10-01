24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
cm grafica conte juve milan
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Carnevali: “Conte herkes tarafından beğeniliyor, ancak hiçbir zaman bizim düşündüğümüz bir isim olmadı ve şu anda da değil. Spalletti’nin istikrara ihtiyacı var”

Juventus
L. Spalletti
A. Conte

Juventus CEO’su, taraftarların yüksek sesle geri dönmesini istediği eski yıldıza kapıyı kapattı.

Gazzetta dello Sport tarafından düzenlenen Trento’daki Festival dello Sport sahnesindeki uzun konuşması sırasında Juventus CEO’su Giovanni Carnevali, siyah-beyazlıların bugünü ve geleceğine dair pek çok değerlendirme ve konu başlığına değindi.

Şampiyonlar Ligi’ne dönüşün ekonomik zorunluluğundan başlayıp Alajbegovic hamlesinin gerekçelerine kadar uzanan süreçte (Inter’e az çok kasıtlı bir gönderme de yaparak), eski Sassuolo yöneticisi, Continassa’da uygulamaya konulan stratejik planı anlattı. Bu plan ise taraftarların en çok alkışladığı eski isim olan Antonio Conte’nin Torino’ya dönüşünü öngörmüyor ve hiçbir zaman da öngörmedi.


Fransa-İtalya maç tahmini ve oranları: Mancini’den bir galibiyet daha mı?

  • "Conte hiçbir zaman aklımızdan geçmedi"

    "Conte bir dost, üst düzey bir teknik direktör, çok büyük seviyede biri ama bizim gündemimizde değil ve hiçbir zaman da olmadı"

  • Spalletti’nin istikrara ihtiyacı var

    "Bugün istikrara ihtiyacımız var. Spalletti'nin ayrıca çok iyi hazırlanmış bir ekibi de var. Birlik de var, birbirine yakın olmak özellikle işler kötü gittiğinde fayda sağlar. Sonra sahada olan önemlidir: sözler hiçbir şey ifade etmez.


    Pek çok teknik direktör gördüm, o yetenekli, öğretiyor. Onun gibi teknik adamlara ihtiyacımız var. Sizi bir antrenmanı izlemeye getirmek isterdim. Elbette onun da kendine has bir karakteri var. Herkes birbirinden farklıdır. Onun kazanma arzusu çok büyük"

  • Conte herkes tarafından beğeniliyor, ama Spalletti de öyle

    "Conte'nin herkesin, pek çok kişinin beğendiği bir teknik direktör olduğunu biliyorum ama bence Spalletti de pek çok kişinin beğenisini kazanıyor."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
Juventus crest
Juventus
JUV
Cremonese crest
Cremonese
CRE