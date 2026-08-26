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Carlos Baleba, Manchester United transferini tamamlamasının ardından Brighton'a duygusal bir veda mesajı gönderdi
Old Trafford'a transferi tamamlarken
Baleba, United'a transferini resmen tamamladı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için salı öğleden sonra transferini sonuçlandırdı. Resmi açıklamadan kısa süre sonra Baleba, kariyer yolculuğunu değerlendirmek için zaman ayırdı. Genç oyuncu, sosyal medyada Brighton'a şık bir veda mesajı paylaştı. Öne çıkan anlarının yer aldığı bir videoyla birlikte, güney kıyısında geçirdiği süre için minnettarlığını dile getirdi.
Brighton'a içten bir mesaj
Baleba, kendisini İngiliz futboluna kazandıran kulübe duyduğu derin minnettarlığı ifade etmek için Instagram'ı kullandı. İlk geldiğinde gördüğü sıcak karşılamayı da vurguladı.
"Buraya 19 yaşında, çok az İngilizce bilerek ve bu kulübün benim için ne ifade edeceğine dair hiçbir fikrim olmadan geldim" diye yazdı. "Brighton benden sadece kendim olmamı istedi. Kulübün bu kadar iyi işlemesini sağlayan çalışanlar. Sahada ve saha dışında beni anlamak için zaman ayıran takım arkadaşlarım. Amex'te, o tribünden adımı duyduğum geceler bana her zaman kendimi evimde hissettirdi."
Martılar'ı da yanında götürüyor
Dinamik orta saha oyuncusu, Brighton'ın kariyerinde her zaman önemli bir yere sahip olacağını açıkça belirtti. Sosyal medya üzerinden yayımladığı veda mesajını, hızlı gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür ederek tamamladı.
"Tüm taraftarlara, kulüp çalışanlarına ve takım arkadaşlarıma. Bana sahip çıktınız ve bunun için hepinizi kalbimde taşıyacağım," dedi Baleba. "Nerede oynarsam oynayayım, bu kulüp oyun tarzımda var olacak. Bol şans Brighton."
- AFP
İlk maçına çıkması için zamana karşı yarış
Baleba artık hemen Manchester’daki yeni ortamına uyum sağlamaya başlayacak. Takım, yaklaşan maçları için hazırlıklarını artırırken son transferini de karşılayacak. Ancak United taraftarları, orta sahaya yapılan yeni transferi sahada görmek için biraz daha uzun süre beklemek zorunda kalabilir. Bu hafta sonu Ipswich karşısında ilk maçına çıkacak kadar hazır olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
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