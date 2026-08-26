Carlos Baleba, Manchester United transferini tamamlamasının ardından Brighton'a duygusal bir veda mesajı gönderdi

Baleba, kendisini İngiliz futboluna kazandıran kulübe duyduğu derin minnettarlığı ifade etmek için Instagram'ı kullandı. İlk geldiğinde gördüğü sıcak karşılamayı da vurguladı.

"Buraya 19 yaşında, çok az İngilizce bilerek ve bu kulübün benim için ne ifade edeceğine dair hiçbir fikrim olmadan geldim" diye yazdı. "Brighton benden sadece kendim olmamı istedi. Kulübün bu kadar iyi işlemesini sağlayan çalışanlar. Sahada ve saha dışında beni anlamak için zaman ayıran takım arkadaşlarım. Amex'te, o tribünden adımı duyduğum geceler bana her zaman kendimi evimde hissettirdi."



