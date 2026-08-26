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Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images
Yosua Arya

Çeviri:

Carlos Baleba, Manchester United transferini tamamladıktan sonra Brighton'a duygusal bir veda mesajı gönderdi

Transfers
C. Baleba
M. United
Premier Lig
Brighton & Hove Albion

Carlos Baleba, Manchester United'a yaptığı ses getiren transferin ardından Brighton and Hove Albion'a içten bir veda mesajı kaleme aldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Old Trafford'da yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken Brighton taraftarlarına ve kulüp çalışanlarına derin minnettarlığını dile getirdi.

  • Old Trafford'a transferi sonuçlandırmak

    Baleba, United'a transferini resmen tamamladı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için salı öğleden sonra transferini sonuçlandırdı. Resmî açıklamadan kısa süre sonra Baleba, geçirdiği yolculuğu değerlendirmek için vakit ayırdı. Genç oyuncu, sosyal medyada Brighton'a şık bir veda mesajı paylaştı. Öne çıkan anlardan oluşan bir videoyla birlikte, güney kıyısında geçirdiği dönem için minnettarlığını dile getirdi.

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  • Brighton'a içten bir mesaj

    Baleba, kendisini İngiliz futboluna kazandıran kulübe duyduğu derin minnettarlığı ifade etmek için Instagram'ı kullandı. İlk gelişinde gördüğü sıcak ilgiyi kabul etti.

    "Buraya 19 yaşında, çok az İngilizce bilerek ve bu kulübün benim için ne anlama geleceğine dair hiçbir fikrim olmadan geldim" diye yazdı. "Brighton benden sadece kendim olmamı istedi. Kulübün bu kadar iyi işlemesini sağlayan personel. Sahada da saha dışında da beni anlamak için zaman ayıran takım arkadaşları. Amex'teki o gecelerde o tribünden adımı duyduğumda kendimi hep evimde hissettim."


  • Martıları da yanında götürüyor

    Dinamik orta saha oyuncusu, Brighton'ın kariyerinde her zaman önemli bir yere sahip olacağını açıkça belirtti. Sosyal medya üzerinden yaptığı veda paylaşımını, hızlı gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür ederek tamamladı.

    Baleba, "Tüm taraftarlara, kulüp çalışanlarına ve takım arkadaşlarıma. Bana çok iyi baktınız ve bunun için hepinizi kalbime yakın tutacağım" dedi. "Nerede oynarsam oynayayım, bu kulüp oyun tarzımın içinde olacak. Bol şans Brighton."

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    İlk maçına çıkmak için zamana karşı yarış

    Baleba artık Manchester’daki yeni ortamına uyum sağlamaya hemen başlayacak. Takım, yaklaşan maçları için hazırlıklarını artırırken son transferini de karşılayacak. Ancak United taraftarlarının, yeni orta saha transferlerini sahada görmek için biraz daha beklemesi gerekebilir. Bu hafta sonu Ipswich’e karşı ilk maçına çıkacak kadar hazır olup olmayacağı ise henüz belli değil.

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