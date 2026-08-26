Baleba, kendisini İngiliz futboluna kazandıran kulübe duyduğu derin minnettarlığı ifade etmek için Instagram'ı kullandı. İlk gelişinde gördüğü sıcak ilgiyi kabul etti.

"Buraya 19 yaşında, çok az İngilizce bilerek ve bu kulübün benim için ne anlama geleceğine dair hiçbir fikrim olmadan geldim" diye yazdı. "Brighton benden sadece kendim olmamı istedi. Kulübün bu kadar iyi işlemesini sağlayan personel. Sahada da saha dışında da beni anlamak için zaman ayıran takım arkadaşları. Amex'teki o gecelerde o tribünden adımı duyduğumda kendimi hep evimde hissettim."



