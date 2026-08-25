Manchester City açısından: Oyunun tüm tarihindeki en saçma transfer bedellerinden biri olmaya gerçekten güçlü bir aday! City, Etihad Stadyumu’ndaki iki sezonu boyunca büyük beklentiyi karşılayamayan, büyük tantanayla gelmesine rağmen toplamda sadece iki Premier League golü üreten bir oyuncudan kulüp tarihinin en yüksek satış gelirini bir şekilde elde etmiş olduğu için resmen paraya para demeyecek. Manchester City cephesi, Tottenham’ın adamını almak için bir kez daha akıl almaz derecede yüksek bir rakama çıkmış olmasından büyük memnuniyet duyacaktır. Üstelik bu, Savinho’yu yaklaşık £85 milyonluk ($116m) toplam paketin neredeyse yarısına transfer etmeye çalıştıkları girişimden sadece bir yıl sonra geldi. Elbette Savinho, 22 yaşında olması nedeniyle Tottenham Hotspur Stadyumu’nda dünya klasında bir oyuncuya dönüşme potansiyelini hâlâ taşıyor ve Enzo Maresca kanat bölgelerinde biraz eksik kalabilir, ancak transfer döneminde bu dev geliri yeniden değerlendirmek için hâlâ bolca zaman var. Kadroda ayrıca büyük beğeni toplayan Jeremy Monga ile yeniden formuna kavuşan Jack Grealish gibi isimler de bulunuyor. Brezilyalının şu anki vasat seviyesindeki bir oyuncu profili için bu, gelecekte ne olursa olsun geri çevrilemeyecek kadar iyi bir teklifti. Not: A+

Tottenham açısından: Sandro Tonali ve Mateus Fernandes’in toplam £185 milyon ($252m) karşılığında transfer edilmesi kaşları kaldırdıysa, bu anlaşma herkesi yerinden zıplatır. Tottenham yaz boyunca büyük harcama yapmaya istekli olduğunu gösterdi ve kulübün üst üste iki sezonda küme düşme hattına yaklaşmasının ardından Roberto De Zerbi’nin kadro yenilemesinin gerekli bir parçası olarak bu iki yeni orta saha oyuncusuna yapılan harcamayı bir ölçüde savunmak mümkün olabilirdi. Ancak her şeyden önce Savinho’ya £85 milyon vermek, perde arkasında ipin ucunu kaçırmış olabileceklerini düşündürüyor. Bu düzeyde bir para, istikrarlı ve üst düzey bir etkiyi zorunlu kılar, oysa Brezilyalı kanat oyuncusu City’de geçirdiği dönemin hiçbir noktasında bunu sağlayabilecek kapasitede olduğunu göstermedi. Spurs’ün, kanat oyuncusu için bir yıl önce £43 milyon teklif etmişken sadece 12 ay ve dikkat çekmeyen bir sezonun ardından, yani dört gol, üç asist ve sadece yedi Premier League ilk 11 başlangıcından sonra, bu rakamı kelimenin tam anlamıyla ikiye katlamış olması ciddi şekilde sorgulanmalı. Savinho’nun kendini bulup kuzey Londra’da büyük bir başarıya dönüşme ihtimali elbette var, ancak bu yine de ilk etapta korkunç derecede fazla ödeme yapıldığı gerçeğini değiştirmiyor. Not: F

Savinho açısından: Savinho için bir nebze üzülmek gerekiyor, çünkü artık Tottenham Hotspur Stadyumu’nda bu dev transfer ücretinin hakkını vermek zorunda kalacak; aksi hâlde başarısız transfer etiketi yeme riskiyle karşı karşıya olacak. Bazılarının kaçınılmaz göreceği bir sonuç bu. Eğer Spurs onun gerçek değerini, muhtemelen yaklaşık £45 milyon ($61m), ödemiş olsaydı üzerindeki baskı bu kadar büyük olmayacaktı, ancak artık 22 yaşındaki oyuncudan hızlı bir başlangıç yapması ve kısa sürede De Zerbi’nin hücumunun merkez figürlerinden biri hâline gelmesi beklenecek. Daha önce de değindiğimiz gibi, Savinho kilit oyuncu hâline getirilir ve her hafta düzenli olarak oynarsa kesinlikle çıkış yapabilecek yeteneğe sahip. Manchester’da ünlü bir sistem kurcalayıcısı olan Pep Guardiola’nın altında bunun gerçekleşmesi zaten pek mümkün değildi. Oyuncunun bakış açısından bu, sözde “Big Six” kulüplerinden birinde çok ihtiyaç duyduğu yeni bir başlangıç, çok iyi bir üne sahip başka bir teknik adamla çalışma fırsatı ve Londra’ya giderken arzulanan bir ortam değişikliği anlamına geliyor. Ancak sarsılması güç his şu ki, astronomik bonservis bedelinin yükünü her zaman taşıyacak. Bu transfer, kariyerini en üst seviyede ya başlatacak ya da bitirecek türden olabilir. Not: B-

Krishan Davis