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Goal.com
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Carlos Baleba Man Utd GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Carlos Baleba, Man Utd'nin en sorunlu mevkilerinden biri için uzun vadede ideal çözüm: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük hamlelerini değerlendiriyor

Opinion
M. United
C. Baleba
Tottenham Hotspur
Savinho
M.City
A. Bouaddi
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbol taraftarları için yaz, takvimde en çok heyecanla bekledikleri dönemdir. Üstelik bunun sebebi sadece her dört yılda bir Dünya Kupası ile dolu olması da değil! Asıl neden, sezonun sona ermesinin tek bir anlama gelmesi: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi de bir kez daha hareketli geçiyor; 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı büyük isimler yüksek bonservis bedelleriyle transfer yapıyor.

Bazı transferlerin ilgili tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak öyle çok örnek var ki en az bir kulüp, hatta bazen oyuncunun kendisi bile, pazarlık masasında farklı bir karar vermiş olsaydı neler olabileceğini düşünmeden edemiyor.

GOAL da bu noktada, oyuncular resmen tanıtılmadan önce her büyük anlaşmadan en iyi çıkan tarafın kim olduğunu bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, gerçekleşen her transferi anbean notlayacağız ve böylece transfer sezonunun en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve ne düşündüğünüzü yorumlar bölümünde bize bildirin...

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 Ağustos: Carlos Baleba (Brighton'dan Manchester United'a, 70 milyon £)

    Brighton için: Bu, Brighton’ın parlak iş modelinin bir kez daha devreye girmesi demek. Brighton, Kamerunlu orta saha oyuncusu Carlos Baleba’yı üç yıl önce Lille’den Premier League’e görece tanınmayan bir isim olarak getirmek için 23 milyon sterlin ödeyince kaşları kaldırmış olabilir, ancak bu karar sadece üç yıl sonra kulübe dev bir kâr sağlayarak fazlasıyla karşılığını verdi. Kabul etmek gerekir ki Baleba’nın değeri, Brighton’ın geçen yaz United’dan 100 milyon sterlinin üzerinde bir bonservis talep ettiği döneme göre düştü; çünkü oyuncu adeta iki farklı yarıdan oluşan bir sezon geçirdi ve teknik direktörü Fabian Hurzeler, transfer söylentilerinin başlangıçta onun formunu etkilediğine inanıyordu. Bu nedenle Baleba’nın bu yaz kesinlikle 100 milyon sterlin ya da üzeri bir bedel getirmesi mümkün değildi, ancak toplam 70 milyon sterlinlik (95,5 milyon dolar) paket yine de Brighton için iyi bir iş gibi görünüyor. Özellikle de 22 yaşındaki oyuncu istikrarsız performans sergilemeye devam ederse. Güney kıyısı ekibi bu parayı kaçınılmaz olarak başka birçok genç cevhere yeniden yatıracak ve ardından onları da ciddi bir kârla satacak. Not: B+

    Man Utd için: United, sabrının karşılığını aldığını düşünecek. Kulüp, Brighton’ın 2023’te Moises Caicedo için Chelsea’den aldığı 115 milyon sterlinlik bedelle aynı seviyede bir ücret istediğinin anlaşılması üzerine 2025 yazında Brighton’la görüşmelerden geri adım atmıştı, ancak Baleba için gelecekte bir noktada yeniden harekete geçeceği her zaman bildirilmişti. O zaman şimdi geldi; Manchester United, orta saha oyuncusunun biraz vasat geçen 2025-26 sezonundan faydalanarak, ücretlerin ciddi biçimde şiştiği bir yaz döneminde kendi açısından indirimli sayılabilecek bir anlaşmaya imza attı. Çünkü oyuncu 12 ay önce çok daha pahalıya mal olacaktı. Beklentileri, 22 yaşındaki Baleba’nın dalgalı performanslarının sadece hâlâ biraz ham olmasından kaynaklandığı ve en iyi yıllarının açık şekilde önünde bulunduğu yönünde olacak. Sezonu ayrıca Afrika Uluslar Kupası nedeniyle de sekteye uğradı ve geçen sezonun ikinci yarısında çok daha iyi bir performans gösterdi; sözde United da onun temel verilerinden cesaret aldı. Baleba, Casemiro’nun ayrılığı sonrası United’ın bu yaz orta sahada uzun süredir ihtiyaç duyduğu fizik gücü ve dinamizmi getiriyor. Ancak Michael Carrick ile taraftarların, özellikle sezon öncesinde ayak bileği bağlarını sakatlamasının ardından, ona uyum sağlaması için biraz zaman tanıması gerekecek. Ama potansiyelini gerçekleştirebilirse, Old Trafford’daki sorunlu bir mevki için uzun vadede ideal çözüm olacaktır. Not: B+

    Baleba için: Sabırlı olmak zorunda kaldı ama Baleba, sadece dört buçuk yıl önce ülkesi Kamerun’dan Avrupa’ya gelen bir oyuncu için kesinlikle rüya hamle sayılabilecek bu transferle sonunda Old Trafford yolunda. Brighton, 2023’te onu görece tanınmayan 19 yaşında bir oyuncu olarak kadrosuna katmak için tam 23 milyon sterlin ödemeyi göze aldığında, yüksek potansiyele sahip genç bir futbolcuyu transfer ettiğini belli ki biliyordu ve geçen sezonki küçük düşüş dışında beklenen gelişim çizgisini izledi. Baleba bu fırsatı hak etti ve şimdi bunun elinden kayıp gitmesine izin vermemekte kararlı olacaktır. Old Trafford’da bir süredir fiziksel özellikleri güçlü bir ön libero istek listesinde yer alırken, onun daha ilk andan itibaren önemli bir figür olmaya hazırlandığı kesinlikle görülüyor. Hücumları kesmek ve topla takımını ileri taşımakla görevlendirilecek Baleba, Bruno Fernandes’in yanı sıra Youri Tielemans, Kobbie Mainoo veya Andrey Santos’tan biriyle birlikte yeni görünümlü orta sahanın bir parçası olacak. Sezon öncesi sakatlığının ardından uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olacak, ancak bunun Manchester United için uzun vadede heyecan verici bir takviye olduğuna şüphe yok. Not: A

    Krishan Davis

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  • FBL-HKG-ENG-PR-MANCITY-ITA-SERIEA-INTERAFP

    25 Ağustos: Savinho (Manchester City'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    Manchester City açısından: Oyunun tüm tarihindeki en saçma transfer bedellerinden biri olmaya gerçekten güçlü bir aday! City, Etihad Stadyumu’ndaki iki sezonu boyunca büyük beklentiyi karşılayamayan, büyük tantanayla gelmesine rağmen toplamda sadece iki Premier League golü üreten bir oyuncudan kulüp tarihinin en yüksek satış gelirini bir şekilde elde etmiş olduğu için resmen paraya para demeyecek. Manchester City cephesi, Tottenham’ın adamını almak için bir kez daha akıl almaz derecede yüksek bir rakama çıkmış olmasından büyük memnuniyet duyacaktır. Üstelik bu, Savinho’yu yaklaşık £85 milyonluk ($116m) toplam paketin neredeyse yarısına transfer etmeye çalıştıkları girişimden sadece bir yıl sonra geldi. Elbette Savinho, 22 yaşında olması nedeniyle Tottenham Hotspur Stadyumu’nda dünya klasında bir oyuncuya dönüşme potansiyelini hâlâ taşıyor ve Enzo Maresca kanat bölgelerinde biraz eksik kalabilir, ancak transfer döneminde bu dev geliri yeniden değerlendirmek için hâlâ bolca zaman var. Kadroda ayrıca büyük beğeni toplayan Jeremy Monga ile yeniden formuna kavuşan Jack Grealish gibi isimler de bulunuyor. Brezilyalının şu anki vasat seviyesindeki bir oyuncu profili için bu, gelecekte ne olursa olsun geri çevrilemeyecek kadar iyi bir teklifti. Not: A+

    Tottenham açısından: Sandro Tonali ve Mateus Fernandes’in toplam £185 milyon ($252m) karşılığında transfer edilmesi kaşları kaldırdıysa, bu anlaşma herkesi yerinden zıplatır. Tottenham yaz boyunca büyük harcama yapmaya istekli olduğunu gösterdi ve kulübün üst üste iki sezonda küme düşme hattına yaklaşmasının ardından Roberto De Zerbi’nin kadro yenilemesinin gerekli bir parçası olarak bu iki yeni orta saha oyuncusuna yapılan harcamayı bir ölçüde savunmak mümkün olabilirdi. Ancak her şeyden önce Savinho’ya £85 milyon vermek, perde arkasında ipin ucunu kaçırmış olabileceklerini düşündürüyor. Bu düzeyde bir para, istikrarlı ve üst düzey bir etkiyi zorunlu kılar, oysa Brezilyalı kanat oyuncusu City’de geçirdiği dönemin hiçbir noktasında bunu sağlayabilecek kapasitede olduğunu göstermedi. Spurs’ün, kanat oyuncusu için bir yıl önce £43 milyon teklif etmişken sadece 12 ay ve dikkat çekmeyen bir sezonun ardından, yani dört gol, üç asist ve sadece yedi Premier League ilk 11 başlangıcından sonra, bu rakamı kelimenin tam anlamıyla ikiye katlamış olması ciddi şekilde sorgulanmalı. Savinho’nun kendini bulup kuzey Londra’da büyük bir başarıya dönüşme ihtimali elbette var, ancak bu yine de ilk etapta korkunç derecede fazla ödeme yapıldığı gerçeğini değiştirmiyor. Not: F

    Savinho açısından: Savinho için bir nebze üzülmek gerekiyor, çünkü artık Tottenham Hotspur Stadyumu’nda bu dev transfer ücretinin hakkını vermek zorunda kalacak; aksi hâlde başarısız transfer etiketi yeme riskiyle karşı karşıya olacak. Bazılarının kaçınılmaz göreceği bir sonuç bu. Eğer Spurs onun gerçek değerini, muhtemelen yaklaşık £45 milyon ($61m), ödemiş olsaydı üzerindeki baskı bu kadar büyük olmayacaktı, ancak artık 22 yaşındaki oyuncudan hızlı bir başlangıç yapması ve kısa sürede De Zerbi’nin hücumunun merkez figürlerinden biri hâline gelmesi beklenecek. Daha önce de değindiğimiz gibi, Savinho kilit oyuncu hâline getirilir ve her hafta düzenli olarak oynarsa kesinlikle çıkış yapabilecek yeteneğe sahip. Manchester’da ünlü bir sistem kurcalayıcısı olan Pep Guardiola’nın altında bunun gerçekleşmesi zaten pek mümkün değildi. Oyuncunun bakış açısından bu, sözde “Big Six” kulüplerinden birinde çok ihtiyaç duyduğu yeni bir başlangıç, çok iyi bir üne sahip başka bir teknik adamla çalışma fırsatı ve Londra’ya giderken arzulanan bir ortam değişikliği anlamına geliyor. Ancak sarsılması güç his şu ki, astronomik bonservis bedelinin yükünü her zaman taşıyacak. Bu transfer, kariyerini en üst seviyede ya başlatacak ya da bitirecek türden olabilir. Not: B-

    Krishan Davis

  • Ayyoub Bouaddi(C)Getty Images

    23 Ağustos: Ayyoub Bouaddi (Lille'den Manchester City'ye, 86 milyon £)

    Lille için: Bir dev ödeme daha. Bouaddi, 2021'de Lille'e katıldığında henüz sadece 13 yaşındaydı ancak çok geçmeden Eden Hazard'dan bu yana kulübün en umut verici akademi oyuncusu olarak anılmaya başladı. Bu açıdan bakıldığında, ön liberonun İngiltere'ye milyonlarca sterlinlik transferi hiç de şaşırtıcı değil. 17. yaş gününde Real Madrid'e karşı maçın adamı olmasını sağlayan bir performans sergiledikten sonra, Avrupa'nın elit kulüplerinden birine katılması sadece zaman meselesiydi ve 13 Haziran'da Fas'ın Dünya Kupası'nda Brezilya ile oynadığı maçtaki olağanüstü performansı da yaz transferini kaçınılmaz hale getirdi. Ancak Lille için bu yine de inanılmaz bir bonservis bedeli; zira kulüp daha önce Bouaddi'ye yaklaşık 70 milyon £ değer biçmişti. Daha önce Nicolas Pepe, Victor Osimhen ve Rafael Leao gibi isimlerden büyük gelir elde ettiler ancak tıpkı Leny Yoro'nun 2024'te Manchester United'a satılmasında olduğu gibi, bu da üst düzey genç yetenekleri geliştirme ve parlatma konusunda hak edilmiş bir üne sahip kulüp için saf kârdan başka bir şey değil. Not: A+

    City için: Rodri'nin yerine gelen isim. İspanya milli takım oyuncusunun bu yaz Etihad'dan ayrılacağı konusunda aslında hiçbir zaman gerçek bir şüphe yoktu; 2026 Dünya Kupası'nda La Roja'yı zafere taşıyarak sayısız özelliğini herkese bir kez daha hatırlatmış olsa bile. Dolayısıyla City'nin karşı karşıya olduğu ikili görev, bir yandan Rodri'den mümkün olduğunca fazla para kazanmak, diğer yandan da ona layık bir halef bulmaktı. Şunu söylemek gerekir ki iki hedefi de başardılar: ACL sakatlığından çok uzun süre önce çıkmamış 30 yaşındaki bir oyuncu için 65 milyon £ iyi bir bedel; City'nin Bouaddi için açıkça fazla ödeme yaptığı ortada olsa da oyuncunun potansiyeli hem bariz hem de çok büyük. Elbette, oyunun gördüğü en büyük 6 numaralardan birinin geride bıraktığı dev boşluğu 18 yaşındaki bir oyuncunun hemen doldurmasını beklemek çok büyük bir talep. Ancak şunu da söylemek lazım ki City bugün dünyanın en umut verici ön liberosunu kadrosuna kattı (Liverpool, Bouaddi'yi transfer ederek gerçekten işine yarayabilirdi!). Yine de onun Enzo Maresca yönetiminde City'nin zaten bariz olan tüm sorunlarını hemen çözüp çözemeyeceği ise tamamen başka bir soru... Not: B

    Bouaddi için: Her zaman yapmaya yazgılı olduğu türden bir hamle, hem de er ya da geç değil, daha erken. Bouaddi çok mütevazı ve çalışkan bir karakter olarak tanınıyor ancak kendi kalitesine de sonuna kadar inanıyor. En üst seviyede başarılı olabileceğinden hiç şüphesi yok; bu da kısmen, Fransa'dan Fas'a milli takım tercihini yılın başlarında değiştirmesinin nedeniydi, çünkü ikincisi ona bu yazki Dünya Kupası'nda oynama fırsatı sunuyordu. Bouaddi'nin Kuzey Amerika'daki şaşırtıcı derecede olgun performansları, Manchester'a transferi açısından iyi işaretler veriyor. Kabul etmek gerekir ki Rodri'nin yerini doldurmak hâlâ göz korkutucu bir görev ve bonservis bedeli nedeniyle ona pek fazla hoşgörü gösterilmeyecek. Ancak Premier League futbolunun inanılmaz yoğun yapısıyla başa çıkmak için gereken zekâ, özgüven ve soğukkanlılık seviyelerine kesinlikle sahip görünüyor. Orta sahada Elliott Anderson'ın ve büyük ihtimalle Enzo Fernandez'in ona destek verecek olması da yükünü hafifletmeye yardımcı olacaktır ve hızlı bir başlangıç yapması yönündeki baskının bir kısmını üzerinden alacaktır. Not: B+

    Mark Doyle

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  • Curtis Jones InterGetty

    21 Ağustos: Curtis Jones (Liverpool'dan Inter'e, 35 milyon €)

    Liverpool için: Beklenen bir sonuçtu ama yine de üzücü. Jones'un ayrılığı, Liverpool kadrosunda artık tek bir yerel oyuncunun bile kalmadığı anlamına geliyor ki bu taraftarlar için oldukça moral bozucu. Unutmayın, Jurgen Klopp'un bir "Scouser takımı" hayali kurduğu günler çok da uzak değil. Yine de Liverpool'un Jones'un ayrılığına neden izin verdiğini bir ölçüde anlamak mümkün, çünkü sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalmıştı ve artık Anfield'da mutlu olmadığı da açıktı. Hatta Arne Slot'un görevden alınması bile yaz aylarında ruh halini düzeltmiş gibi görünmedi; Dominik Szoboszlai ile kaptanlık pazubandı tartışması da bunu gösterdi. Ancak Liverpool, Jones için istediği bonservis bedeli konusunda geri adım atmayarak iyi iş çıkarmış olsa da artık onun yerinin doldurulması şart, çünkü Trey Nyoni'nin gelişimini hesaba katsak bile Liverpool orta sahanın merkezinde sayı ve kalite açısından zaten endişe verici derecede eksikti. Ayrıca çok yönlü Jones'un geçen sezon Slot'un sağ bekteki daha iyi seçeneklerinden biri olduğunu da unutmayalım! Not: C

    Inter için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Beppe Marotta transfer piyasasının adeta ustalarından biri ve Inter CEO'su muhtemelen Jones'un iyi bir iş fırsatı sunduğunu düşünüyordur. Unutmayın, Liverpool akademisinden yetişen oyuncu sanki yıllardır ortalıktaymış gibi hissettirse de hâlâ sadece 25 yaşında ve İngiltere kadrosuna girecek kadar iyi oynadığı dönem de çok geride değil. Jones, baskı altında top kullanma becerisi etkileyici olduğu ve takım için büyük özveriyle çalıştığı düşünüldüğünde Christian Chivu'nun orta sahasına kesinlikle uygun görünüyor. Dolayısıyla Jones açıkça Scott McTominay ile aynı gol tehdidini taşımıyor olsa da teknik açıdan ondan daha üstün bir oyuncu olduğu savunulabilir; bu da İskoç oyuncunun Napoli'de olduğu gibi onun da Milano'da en az o kadar büyük bir başarı yakalama ihtimalinin yüksek olduğu anlamına geliyor. Not: B+

    Jones için: Çok ihtiyaç duyduğu bir ortam değişikliği. Jones için Anfield'da işler bayatlamıştı. Geliimi durmuştu, kariyeri tıkanmıştı ve yaşadığı hayal kırıklığı ortadaydı. Slot ile arasında bir anlaşmazlık olduğuna dair söylentiler vardı ve Andoni Iraola yönetiminde de tercih ettiği orta saha pozisyonunda umutsuzca arzuladığı süreleri alamayacağı kısa sürede netleşti. Bu nedenle bir transfer kaçınılmazdı ve Milano'ya yapılacak bir taşınma Jones için tam da ilaç olabilir. Vatandaşları John Stones ve Djed Spence'in varlığı, San Siro'ya hızlı uyum sağlamasına kesinlikle yardımcı olacaktır ve tüm artılarına rağmen tartışmasız biçimde Premier League'in bir iki seviye altında olan Serie A'da parlaması da gerçekten sürpriz olmaz. Not: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Ağustos: Ezri Konsa (Aston Villa'dan Arsenal'a, 55 milyon £)

    Villa açısından: Aston Villa, sözleşmesinin bitimine son iki yıl kalan bir oyuncu için toplam 55 milyon sterlinlik (75 milyon dolar) bir paketten mutlaka memnuniyetsiz olmayacaktır. İleriye dönük olarak, stoper Ezri Konsa kalsaydı böylesine yüksek bir bonservis geliri elde etmek için fırsatlar sınırlı olacaktı ve 28 yaşında olması da düşünüldüğünde, İngiltere Milli Takımı oyuncusu statüsüne ve Villans’ın görüşmelerin bir aşamasında 60 milyon sterlin (82 milyon dolar) talep etmesine rağmen, muhtemelen alınabilecek en iyi rakam buydu. Ancak yazın daha erken bir döneminde Lucas Digne’in PSG’ye ayrılmasının ardından, Konsa’nın da gidişi yeni Premier League sezonu arifesinde Villa’yı savunma hattında son derece dar bir kadroyla bırakıyor, bu nedenle yerini doldurmak için hızlı hareket etmeleri gerekecek. Bu aynı zamanda, Morgan Rogers ve Youri Tielemans’ın sırasıyla Chelsea ve Man Utd’ye gitmesinin ardından Unai Emery’nin kadrosu parça parça dağılmayı sürdürürken, bir başka kilit oyuncunun daha kaybı anlamına geliyor. Üstelik Ollie Watkins ile Emiliano Martinez’in gelecekleri konusunda da ciddi belirsizlik var. Not: C

    Arsenal açısından: Bu, Arsenal ve Mikel Arteta cephesinde kafa karıştırıcı bir hamle. Arsenal’in, stoper William Saliba ile bek Jurrien Timber’ın sakatlıklarının ardından savunma hattının sağ tarafını güçlendirmekte kararlı olduğu öne sürülüyordu, ancak teknik direktörün onlarsız idare edebilecek ve kulübün ciddi bir miktar para harcamasını önleyebilecek araçlara zaten sahip olduğu düşünülmeli. Ben White ile Cristhian Mosquera bu pozisyonlarda görev yapabiliyor; ayrıca ilk tercih sol bek Riccardo Calafiori aslen bir stoper, Piero Hincapie de öyle, diğerleri kaydırıldığında Myles Lewis-Skelly de o kanatta oynayabilecek kapasitenin fazlasına sahip. Arsenal’in, oyuncuların bir kısmı alışık oldukları yerlerin biraz dışında oynayacağı bir yeniden düzenlemeye ihtiyacı olabilir, ancak bunun bu kadar iyi çalıştırılmış bir savunma üzerinde o denli zararlı bir etki yaratacağını hayal etmek zor. Mosquera geçen sezon sınırlı süre aldığı maçlarda etkileyici bir görüntü verdi, ancak Konsa artık onun gelişiminin önünde doğrudan bir engel. Aynı şey akademiden yetişen Marli Salmon için de söylenebilir. Bu açıkça, kulübün Arteta’nın kaliteli bir yedek istemesine boyun eğdiği ve Arteta’nın Emirates’te perde arkasındaki önemli yetkilerini kullandığı bir örnek. Konsa ise kuşkusuz çok iyi bir savunmacı ve çok faydalı bir liderlik getiriyor. İspanyol teknik adamın, Arsenal dört kulvarda yarışırken geniş kadroya ihtiyacı var, ancak bu hamle kısa vadeli olması gereken bir soruna pahalı bir çözüm gibi duruyor. Not: C+

    Konsa açısından: Kariyerinin bu aşamasında, 2025-26’da Avrupa Ligi’ni kazandıktan sonra daha büyük kupaların peşine düşerek Premier League şampiyonuna gitmesi nedeniyle Konsa’yı kesinlikle suçlayamazsınız, ancak uzun vadede kuzey Londra’da kendini kabul ettirebilmek için gerçekten zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. İlk etapta White’ın önünde sağ bekte ilk 11 oyuncusu olacağının hiçbir garantisi yok ve hem Saliba hem de Timber geçirdikleri ameliyatların ardından iyileşip dönüş için yeterince hazır görüldüklerinde, kışa gelindiğinde sıralamada neredeyse kesin olarak geriye düşecek. Arteta’nın, garanti ilk 11 oyuncuları ve kendi deyimiyle “bitiricilerden” oluşan derin bir kadroya yaslanmak istediğini biliyoruz ve görünen o ki Konsa’nın Emirates’te üstleneceği rol de bu ikincisi olacak. Ancak oradaki dönemini bir Premier League ve belki de Avrupa şampiyonu olarak tamamlarsa, muhtemelen bunu zerre kadar umursamayacaktır. Not: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Ağustos: Tijjani Reijnders (Manchester City'den Al-Qadsiah'a, 52 milyon £)

    City için: Oldukça büyük bir iş! City, geçen yaz AC Milan'dan £46,5 milyon karşılığında Etihad'a gelen ve çok kötü bir sezon geçiren bir oyuncudan bir şekilde küçük ama önemli bir kâr elde etmeyi başardı. Reijnders, geçen ağustosta Wolves'a karşı çıktığı ilk Premier League maçında bir gol atıp bir golün de asistini yaparak aslında olumlu bir ilk izlenim bırakmıştı, ancak eski teknik direktör Pep Guardiola, Hollanda milli oyuncusuna neredeyse tamamen güvenini kaybetti ve futbolcu Manchester'daki son birkaç ayının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdi. Ardından gelen teknik direktör değişikliği de Reijnders'in City kariyerini yeniden canlandırma şansını artırmadı. Aksine, işleri tersine çevirme adına sahip olduğu umudu da bitirdi; 28 yaşındaki oyuncu, Enzo Maresca'nın gözdesi Enzo Fernandez için planlanan hamleyi finanse etmeye yardımcı olmak amacıyla en yüksek teklifi verene satıldı. Bu yüzden, Hollandalının değerini kanıtlamak için daha fazla süreyi hak ettiği elbette savunulabilir olsa da City, yedek bir oyuncu için yapılan böylesine cömert bir teklifi asla geri çevirmeyecekti. Not: B+

    Al-Qadsiah için: Bir başka niyet beyanı, hem de belki de bugüne kadarki en dikkat çekeni. Al-Qadsiah, Suudi Arabistan futbolunun 'asansör takımlarından' biri olarak haklı bir üne sahip, ancak Reijnders'i kadrosuna katması, Brendan Rodgers'ın bu sezon bir şampiyonluk yarışını yönetebileceğine güçlü şekilde inanan sahiplerden gelen ciddi bir hırs gösterisi. Kuzey İrlandalı teknik adam, geçen aralıkta görevi devraldığından bu yana gerçekten iyi bir iş çıkardı; Al-Qadisah, kulüp rekoru olan 17 maçlık yenilmezlik serisinin de büyük katkısıyla 2025-26 Suudi Pro League sezonunu dördüncü sırada tamamladı. Eski Liverpool teknik direktörünün, bir yandan kulüp tarihindeki ilk AFC Şampiyonlar Ligi Elite macerasıyla uğraşırken bir yandan da bu tür yerel formu tekrarlayıp tekrarlayamayacağı tartışmaya açık. Ancak Reijnders gibi uluslararası kalitede bir oyuncunun gelişi, yakında 47.000 kişilik yepyeni bir arenaya taşınacak olan Saudi Aramco destekli ekibin SPL'in yükselen gücü olduğu yönündeki algıyı daha da güçlendirdi. Not: A

    Reijnders için: Kafa karıştıran bir karar, özellikle de kariyerinin bu aşamasında. Reijnders, kulüp futbolundaki en büyük ödüller için mücadele etmek istediği için Milan'dan Manchester'a gitmişti. Öyleyse neden şimdi profesyonel kariyerinin zirve yılları olması gereken dönemi Suudi Arabistan'da oynayarak geçirmeye karar verdi? Sanki başka talipleri yokmuş gibi değil. Elbette Reijnders, SPL'de sunulan zenginliğin cazibesine kapılan ilk yüksek profilli oyuncu değil ve kesinlikle sonuncusu da olmayacak. Ancak sportif açıdan bakıldığında bu kararından pişman olup olmayacağını düşünmemek zor. Reijnders, teknik kapasitesi yüksek ve gol sezgisi olan bir orta saha; Al-Qadsiah için açıkça fazla iyi ve bu transferin, Hollanda'yı bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme umutlarına zarar verme riski çok gerçek. 28 yaşında, en üst seviyedeki zamanı şimdiden bitmiş olabilir. Not: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Ağustos: Rodri (Manchester City'den Barcelona'ya, 75 milyon €)

    Manchester City için: Pep Guardiola’nın ve Bernardo Silva ile John Stones gibi kulüp efsanelerinin ayrılığı City taraftarları için zaten yeterince acı verici olurdu, ancak en iyi oyuncularını kaybetmeleri gerçek bir korkuya yol açacaktır. Rodri olmadan City’nin düşüş yaşamasının adeta kaçınılmaz olduğu hissediliyor; çünkü o, takımın kalp atışı ve yeri doldurulamaz bir liderdi. Hem temel savunma kalkanı hem de geriden oyun kurucu olarak görev yapan Rodri, Guardiola yönetimindeki City başarısına yön verdi. Nitekim City, İspanyol orta sahayı kontrol ederken Premier League maçlarının yüzde 74,1’ini kazandı ve o yokken bu oran yüzde 61,9’a düştü. Rodri ayrıca en büyük maçlarda da sahneye çıkarak goller attı; buna 2023 Şampiyonlar Ligi finalindeki galibiyet golü ve birden fazla Premier League şampiyonluğu belirleyen maç da dahil. 116 milyon sterlinlik (156 milyon dolar) bonservis bedeline rağmen Elliot Anderson aynı ölçüde çok yönlü bir oyuna sahip değil ve potansiyel transfer Ayyoub Bouaddi de bu boşluğu doldurmasının beklenmesi için fazla genç ve tecrübesiz. Bu, Guardiola’nın halefi Enzo Maresca için tam anlamıyla bir kâbus darbesi; çünkü City’nin taktik planını uyarlamak ve takımın yine de en büyük kupalar için yarışabilmesini sağlamak adına önünde devasa bir görev var. Not: F

    Barcelona için: Avrupa futbolunda sarsıcı etki yaratan bir vitrin transferi. Barca zaten üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğunu kazanmanın en büyük favorisi durumundaydı, ancak artık bu iş adeta kaçınılmaz görünüyor. Asıl hedeflerinin ezeli rakiplerine gitmesini gören Real Madrid büyük bir darbe alacak; Rodri, İspanya’nın başkentindeki Jose Mourinho’nun yeniden yapılanma işindense Hansi Flick’in halihazırda sağlam temeller üzerine kurulu projesini tercih etti. Rodri, Barca’nın 2015’ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi zaferini elde etmesi için yapbozun son parçası olabilir; o, oyundaki en iyi ön libero ve Flick’in dizilişine denge getirecek mükemmel isim. Rodri’nin süpürücü rolüyle birlikte rakiplerin geçiş anlarında Barca’yı delip geçmesi kesinlikle çok daha zor olacak. 30 yaşındaki oyuncunun takıma anında uyum sağlaması da beklenmeli; çünkü Barca kadrosu, İspanya Milli Takımı’ndan takım arkadaşlarıyla dolu. Diz bağlarını zedeledikten sonra yıl sonundan önce sahalara dönme mücadelesi verdiği bildirilen Frenkie de Jong’un kaybının ardından harekete geçmeleri gerekiyordu ve Rodri rüya gibi bir çözüm. Artık 2024 Ballon d’Or kazananı oyunu yönetirken, Barca’nın önümüzdeki iki ya da üç yıl boyunca hem yurt içinde hem de Avrupa’da üstünlük kurabileceğini söylemek abartı gibi gelmiyor. Not: A+

    Rodri için: Bu, Rodri için 2026 Dünya Kupası zaferi ve İspanya ile kazandığı Altın Top’un ardından doğal bir sonraki adım. City’ye geçiş döneminde yardımcı olmak, Barca’yı yeniden futbolun zirvesine taşıma fırsatıyla kıyaslandığında sönük kalıyor ve başka hiçbir takım, onun Guardiola döneminde bu kadar alıştığı taktik prensiplere daha yakın değil. Bu transfer, Rodri’nin fiziksel zirvesine dönmesini de sağlayabilir. Son yıllarda ciddi sakatlıklar eski Atletico Madrid yıldızının kariyerini sekteye uğrattı ve La Liga’nın fiziksel açıdan daha az zorlayıcı ortamına dönüş, onun en üst seviyedeki ömrünü uzatmalıdır. Pedri, Gavi, Lamine Yamal ve Dani Olmo gibi isimlerle birlikte uluslararası düzeyde zaten iki büyük kupa kazanmış olan Rodri için Camp Nou’ya geçiş sorunsuz olmalı; kendisinden, son yedi yılda İspanya ve City’de başarıyla üstlendiği o her şeyi kazanan diktatör rolünü yine doldurması beklenecek. Real’in Rodri’ye finansal açıdan çok daha cazip bir paket sunduğu bildirilse de, Camp Nou’daki daha sağlıklı ve daha güvenli ortamı seçerek doğru kararı verdi; burada parlak kariyerinin en başarılı bölümünü yazabilir. Not: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 Ağustos: Ferran Torres (Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e, 50 milyon €)

    Barcelona açısından: Ferran Torres, Barça taraftarlarından hak ettiğini düşündüğü sevgiyi hiçbir zaman görmedi, ancak bunun nedenini anlamak o kadar da zor değil. Eski Manchester City yıldızı, Camp Nou'daki dört yılında son derece saygın bir rakam olan 65 gol attı. Buna, Hansi Flick'in ekibinin geçen sezon La Liga şampiyonluğunu başarıyla koruduğu dönemde tüm kulvarlarda kaydettiği kariyerinin en iyi derecesi olan 21 gol de dahildi. Ancak o, bir joker oyuncu olarak görüldü ve istikrarsız bitiriciliğiyle taraftarları fazlasıyla frustrasyona uğrattı. Bir yandan, Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından Barça zaten hücum hattında eksik olduğu için onu satmak riskliydi, ama diğer yandan da kasaya para koymak için bundan daha iyi bir fırsat asla çıkmayacaktı. Torres'in piyasa değeri, İspanya adına 2026 Dünya Kupası finalinde attığı galibiyet golünün ardından kariyerinin zirvesine ulaştı ve PSG'nin sonrasında yaptığı 50 milyon euroluk teklif geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Evet, bu rakam Barça'nın Torres'i City'den transfer ederken ödediği 55 milyon euronun biraz altındaydı, ancak sözleşmesi gelecek yaz bitiyordu ve anlaşmadaki özel bir madde nedeniyle sözleşme uzatılsaydı Premier League kulübüne fazladan 8 milyon euro daha ödemeleri gerekecekti. Ayrıca yüksek maaşının bütçeden çıkması, Barça'nın Rodri için anlaşma yapmasına da yardımcı oldu; Rodri, kadroya Torres'in olduğundan çok daha büyük etki edecek bir katkı olacak. Not: B+

    PSG açısından: Torres hiçbir zaman elit bireysel futbolcular kategorisine girmeyebilir, ancak kariyerinin zirvesindeki çok yönlü bir dünya şampiyonunu makul bir bedelle kadroya katmak yine de PSG için önemli bir kazanım. Torres ayrıca, forvete 2020'de İspanya Milli Takımı'ndaki ilk A takım maçını oynatan Luis Enrique için de taktiksel açıdan çok iyi bir uyum sağlıyor. Luis Enrique yönetiminde PSG'nin başarısının temelinde pozisyon esnekliği yatıyor ve Torres bu konuda olabilecek en uygun oyunculardan biri; hem santrfor olarak hem de iki kanatta oynayabiliyor. Ayrıca vatandaşı Fabian Ruiz ile neredeyse telepatik bir ilişkisi var ve bu da üst üste Avrupa şampiyonu olan ekip için anında karşılık verebilir. Torres'in, daha rekabetçi La Liga ortamına kıyasla Ligue 1'de daha skorer olma ihtimali son derece yüksek ve büyük sahnedeki geniş deneyimi de onu Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir seçenek haline getirecek. Torres, Goncalo Ramos'un bire bir aynı profilde bir alternatifi değil, ancak özellikle son üçteki akıllı hareketliliği söz konusu olduğunda PSG'ye Portekizli santrforun verdiğinden daha fazlasını sunma potansiyeline sahip. Not: A-

    Torres açısından: İspanya'nın Dünya Kupası kahramanı bu transferi bir seviye atlama olarak görecek ve Barça ile sözleşme görüşmelerindeki ilerleme eksikliğini kamuoyu önünde eleştirmekte haklı olduğunun bir teyidi sayacaktır; bu da anlaşılabilir bir durum. PSG, modern dönemde Şampiyonlar Ligi'ni üst üste üç kez kazanan yalnızca ikinci kulüp olmayı hedefliyor, oysa Barça bu kupayı en son 2015'te, Luis Enrique onların başındayken kazanmıştı. Ancak gerçek şu ki, Torres'in Paris'teki durumu Katalonya'dakinden farklı olmayacak. Luis Enrique'nin en önemli maçlarda her zaman döneceği PSG'nin en güçlü hücum üçlüsü, kanatlarda Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue, merkezde ise Ousmane Dembele'den oluşuyor. Torres, Barça'da uzun süre Lewandowski, Raphinha ve Lamine Yamal gibi isimlerin gölgesinde kaldıktan sonra Parc des Princes'te sonunda başrol oyuncusu olacağını düşünüyorsa, fena halde yanılıyor. Luis Enrique ona ligde daha fazla süre verebilir, ancak Torres Şampiyonlar Ligi'nde vazgeçilmez olmayacak. PSG'ye katılmak onun mirasını güçlendirmeyecek, sadece rotasyon oyuncusu statüsünü daha da pekiştirecek. Torres çimin diğer tarafta daha yeşil olmadığını kısa sürede fark edebilir ve hatta artık onsuz Avrupa zaferi için PSG ile rekabet etme konusunda daha iyi durumda görünen Barça'daki konfor alanını terk ettiğine pişman bile olabilir. Not: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Ağustos: Cristian Romero (Tottenham'dan Atletico Madrid'e, 40 milyon €)

    Tottenham için: Spurs, Romero'yu Atletico Madrid'e satarak ilk yatırımında yaklaşık 8 milyon sterlin zarar etmeyi kabul etti ve bu, hangi açıdan bakılırsa bakılsın kötü bir iş. Evet, onu Premier League'deki rakiplerinden uzak tuttular, ancak 28 yaşındaki oyuncu tam olarak kariyerinin zirvesinde ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. Tottenham daha yüksek bir bonservis bedeli için direnebilirdi, hatta direnmeliydi. Yine de yolların ayrılması için doğru zaman gelmiş gibi görünüyor. Romero geçen sezon kulübün transfer stratejisini ve sağlık departmanını kamuoyu önünde sorguladı, ayrıca Spurs kümede kalma mücadelesi verirken iki kırmızı kart gördü. Bunun sonucunda taraftarlarla ilişkisi bozuldu ve kulüp kaptanı olarak beklentileri karşılayamadığını söylemek yanlış olmaz. Tottenham ayrıca Jan Paul van Hecke ile Romero'nun Arjantin Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı ve Micky van de Ven'in de sözleşmesini uzattı, yani savunmada hâlâ yeterince alternatife sahipler. Romero'nun ayrılmak istediği açıktı ve Spurs'ün Roberto De Zerbi yönetiminde gerçek bir yeniden yapılanmaya gitme şansı, artık isteğine kavuştuğu için daha yüksek. Not: B-

    Atletico Madrid için: Romero, Diego Simeone'nin Atletico düzeni için kesinlikle kusursuz bir isim. Agresif, öne çıkan bir savunmacı ve Simeone'nin ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetini paylaşıyor; bu da Metropolitano'daki sıkı bağlara sahip soyunma odasına uyum sağlarken sorun yaşamaması gerektiği anlamına geliyor. Nahuel Molina'nın Roma'ya ayrılmasının ardından Romero'nun gelişi, Atletico savunma hattını yeniden sağlamlaştırıyor. Muhtemelen Simeone'nin üçlü savunmasında ana dayanak noktası olacak ve geçen sezon çok fazla gol yemelerine yol açan sorunları kapatmak için çalışırken hayati liderlik özelliklerini de beraberinde getirecek. Bu yalnızca kusursuz bir eşleşme değil, aynı zamanda Atletico'nun La Liga zirvesinde Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına ve potansiyel olarak o bir türlü gelmeyen Şampiyonlar Ligi kupasına biraz daha yaklaşmasına ciddi katkı sağlayabilecek akıllıca bir hamle. Onu gerçek piyasa değerinin iyi bir 20 milyon sterlin altında bir bedelle almayı başarmış olmaları da büyük bir artı. Bu da Atletico'ya piyasa kapanmadan önce bir veya iki büyük anlaşma daha tamamlama imkânı verebilir. Not: A

    Romero için: Napoli ve Inter gibi kulüpler de Romero'yla ilgileniyordu, ancak onun aklında yalnızca Atletico vardı ve bu transferi zorlayarak bitirmesi büyük memnuniyet getirecek. Simeone'nin takımı onun güçlü yönlerine göre şekillenmiş durumda ve Metropolitano'da, Kuzey Londra'da hiç olmadığı kadar takdir görecek. Premier League'deki eleştirmenler, tavizsiz fiziksel oyun tarzı nedeniyle Romero'yu bir zaaf olarak görüyordu, ancak Atletico'nun onu transfer etmesinin nedeni de tam olarak bu. Her yıl kupa için mücadele etmek ve Şampiyonlar Ligi sahnesinde yıldızlaşmak isteyen hırslı bir oyuncu için ideal zamanda yapılmış ideal bir hamle. De Zerbi'nin takımın başında olmasıyla yeniden yükselişe geçmiş gibi görünseler de Tottenham ona bu platformu sunamıyordu. La Liga, Romero için Premier League'den daha uygun bir lig; çünkü daha taktiksel bir tempoda oynanıyor ve bu da Romero'nun pas kanallarını kapatmasını ve oyunu daha kolay okumasını sağlayacak. Ayrıca Julian Alvarez ve Giuliano Simeone'nin de aralarında bulunduğu dört Arjantinli takım arkadaşı, uyum sürecini hızlandırmasına yardımcı olmak için yanında olacak. Not: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Ağustos: Mika Godts (Ajax'tan Paris Saint-Germain'e, 55 milyon €)

    Ajax için: Acı bir darbe ama kulübün kasası için büyük bir destek. Ajax teknik direktörü Jordi Cruyff, Godts'u en az bir yıl daha takımda tutmayı umdukları gerçeğini gizlemeye bile çalışmadı. Kanat oyuncusu, Amsterdam ekibinin genel olarak kasvetli geçen 2025-26 sezonundaki neredeyse tek ışık oldu. Godts, kadroda hem gol (17) hem de asistte (15) çift hanelere ulaşan tek isimdi. Bu yüzden onu yeni Eredivisie sezonunun başlamasının ardından kaybetmek ciddi bir gerileme anlamına geliyor. Ancak Cruyff'un fiilen kabul ettiği gibi Ajax, PSG'nin en değerli oyuncuları için masaya koyduğu parayı geri çevirebilecek durumda değil. Uzun süredir içinde bulundukları acımasız mali gerçeklik bu ve umut, Ajax üretim hattından çıkan son büyük yetenek Abdellah Ouazane'in, ayrıca belirtmek gerekir ki 2023'te Genk'ten 17 yaşındayken sadece 1 milyon euroya transfer edilen Godts'un bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olması. Bu açıdan Ajax, yaptığını yapmaya devam edecek ancak şu anda hücumda gelecek yıl yeniden Şampiyonlar Ligi'ne dönmeye yetecek kaliteye sahip olup olmadığı artık ciddi biçimde tartışmaya açık. Not: B-

    PSG için: Bu, Bradley Barcola'nın kulüpten ayrılma yolunda olduğunun şimdiye kadarki en net işareti. Baştan beri var olan şüphe, PSG'nin geçen sezon hücum hattında dışarıda kalan isim olan Fransa forvetinden para kazanma fikrine oldukça açık olduğu yönündeydi; Barcola, büyük maçlarda kendisini tekrar tekrar yedek kulübesinde bulmuştu. Ancak üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan ekip, Barcola'yı en yüksek teklifi verene satmadan önce Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve şimdi de Godts gibi isimlerle hücumunu güçlendirirken Liverpool gibilerini ustaca bekletti. İşin en güzel yanı ise 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığının, birinci tercih sol kanat Khvicha Kvaratskhelia için kaliteli alternatifler sunması gereken Aklouche, Torres ve Godts'un toplam maliyetini karşılayacak olmasının muhtemel olması. Not: A

    Godts için: Tartışmasız şekilde kalitesinin nihai testi. Sonuçta Barcola, PSG'nin yıldızlarla dolu takımında düzenli bir ilk 11 yerini garanti altına alamadıysa, Godts'un bunu yapma şansı ne kadar? 21 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi deneyimi sınırlı, sadece sekiz maça çıktı ve bu yaz Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası için Belçika kadrosuna bile seçilmedi. Elbette Godts'un Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi isimlerle birlikte antrenman yapmaktan fayda sağlamaması düşünülemez ve Luis Enrique kilit oyuncularını hafta ortasındaki Avrupa maçları öncesi ve sonrasında dinlendirirken, Ligue 1 ve Coupe de France'ta da bolca süre almalı. Ancak kariyerinin bu kritik ve şekillendirici aşamasında bunun gerçekten Godts için doğru hamle olup olmadığını insan düşünmeden edemiyor; yine de şu anda gezegende bir kanat oyuncusunun en üst seviyede başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenebileceği daha iyi bir yer muhtemelen yok. Not: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Ağustos: Djed Spence (Tottenham'dan Inter'e, 30 milyon €)

    Tottenham açısından: Nasıl bakarsanız bakın, bu Tottenham adına bir başka kafa karıştırıcı transfer hamlesi. Londra ekibi bu yaz büyük bir para harcadı, hatta tartışmaya açık şekilde fazla ödeme yaptı, ancak oyuncu satışlarından önemli bir geri dönüş sağlayamadı. Djed Spence’in değeri şu anda zirvede; çünkü İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda oynadığı sekiz maçın tamamında forma giyerken hem sağ bekte hem de sol bekte ortaya koyduğu son derece sağlam savunma performansları sayesinde adeta bir kült kahramana dönüştü. Bu performansları arasında, yarı finalde Arjantin’e karşı yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen kuzey Londra temsilcisi, bonuslar dahil 26 yaşındaki oyuncudan toplamda sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) kazanacak gibi görünüyor. Açıkçası, Spence’in yaz başındaki performanslarının ardından neredeyse bunun iki katı bir değere sahip olduğu savunulabilir. Buna kontratında hâlâ üç yıl bulunması, çok yönlülüğü, kariyerinin zirve dönemine giriyor olması ve elbette meşhur “İngiliz vergisi” de eklenince bu görüş daha da güçleniyor. Tottenham, en azından, Andy Robertson’ı bedelsiz olarak kadrosuna kattıktan sonra bek rotasyonunda iyi durumda. Sağda Pedro Porro ilk tercih gibi görünürken Destiny Udogie de kadroda yer alıyor, ancak birçok taraftar Spence’in hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D

    Inter açısından: Bu, Inter için gerçek bir fırsat transferi gibi görünüyor. Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sona ermesinin ardından Real Madrid’e gitmesi, ayrıca birincil hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili’nin kaçırılması sonrası Inter yönünü başarıyla Spence’e çevirdi; ilki Chelsea’ye katılırken ikincisinin Crystal Palace’a imza atması bekleniyor. Nerazzurri’nin Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyması nedeniyle pazar sınırlıydı, ancak Spence bu rol için tam anlamıyla biçilmiş kaftan. Hücumda ileri çıkma konusunda da, rakip kanat oyuncularını durdurma konusunda da aynı derecede etkili olan bu dinamik bek, Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için hazır bir çözüm. Dumfries’in hücumdaki ciddi tehdit seviyesini birebir yakalaması şart olmayabilir, ancak Spence savunma açısından bir seviye yukarıda ve ayrıca solda harika Federico Dimarco’nun yokluğunda da görev yapabilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu ekip, bonservis bedelinden de büyük memnuniyet duyacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün kendilerinden 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) talep ettiği bildirilmişti, ancak sabırlı davranmaları ve paniğe kapılmamaları ciddi karşılık verdi; böylece 26 yaşındaki oyuncuyu uygun bir bedelle kadrolarına kattılar. Not: A+

    Spence açısından: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmediği görülen ve Tottenham savunmasını bu yaz neredeyse tamamen yenileyen teknik adamın planlarında yer almayan Spence, etkileyici Dünya Kupası performanslarının ardından haklı olarak daha büyük ve daha iyi şeylere doğru ilerlediğini hissedecektir. Kuzey Londra’da sonunda kendini kabul ettirmiş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca epey savruldu; ilk iki sezonunda tek bir maç bile oynamadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin başarısızlıkla sonuçlanan görev döneminde İtalyan teknik adam tarafından “kulüp transferi” olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonun her birinde küme düşme hattına yaklaşmasının ardından, şimdi yeniden Serie A’yı kazanmaya favori gösterilecek bir kulübe gidiyor ve tabii ki Kuzey Amerika’da itibarını ciddi şekilde artırdıktan sonra Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek. Inter, transfer döneminin daha önceki bölümünde Spence’in İngiltere’den takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna kattı ve onun, San Siro’daki heyecan verici yeni macerası öncesinde savunmadaki takım arkadaşının uyum sürecini kolaylaştırması gerekiyor. Not: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Ağustos: Pep Chavarria (Rayo Vallecano'dan Chelsea'ye, 18 milyon £)

    Rayo açısından: Conference League finalisti ekip, Pep Chavarria için muhtemelen istediği kadar yüksek bir bedel alamadı ama bu satış yine de Madrid ekibinin tarihindeki en pahalı satış oldu. Haberlerde, Rayo’nun görüşmeler sırasında şartları sürekli değiştirmeye çalıştığı, hatta bir aşamada oyuncunun 50 milyon avroluk (£43m/$58m) serbest kalma maddesini bile talep ettiği belirtildi, ancak Chelsea’nin ilk 15 milyon sterlinlik ($20m) teklifini reddettikten sonra önemli bir orta yol bulundu. Açıkçası, Chavarria’nın batı Londra’ya gitmek istediğini net şekilde ortaya koymasının ardından kulüp pazarlıkta güçlü bir konumda değildi ve 28 yaşında olması da onun çok daha yüksek bir bedel istenebilecek yüksek potansiyelli genç bir oyuncu olmadığı anlamına geliyor. Yine de bu para, Rayo’nun güçlenmesine ve geçen sezon La Liga’da üst üste ikinci kez elde ettiği sekizincilik derecesinin üzerine koymasına bir ölçüde yardımcı olacak. Not: B

    Chelsea açısından: Marc Cucurella’nın Dünya Kupası sırasında hızlı bir şekilde Real Madrid’e ayrılmasının ardından, geride yalnızca tanınmış tek kıdemli sol bek olarak Jorrel Hato kalınca Chelsea’nin savunmanın sol tarafını güçlendirmesi kesinlikle gerekiyordu. Ancak Chavarria’nın gereken seviyede olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, yine de oyuncu Xabi Alonso tarafından özellikle tercih edilmişti. Kariyeri boyunca forma giydiği tek üst düzey kulüp Rayo oldu ve doldurması gereken büyük bir boşluk var; zira Cucurella, tartışmasız şekilde dünyadaki mevkisinin en iyilerinden biri hâline gelmişti. Hato geçen sezonun son bölümünde güçlü bir performans ortaya koydu ve kendisine çok büyük değer veriliyor, bu nedenle Chavarria büyük olasılıkla yedek rolünde olacak ve belki de genç Hollandalıya mentorluk yapacak. 22 milyon avroluk (£19m/$25m) toplam paket, 60 milyon sterlin değer biçilen ($81m) Lewis Hall gibi bir isimle kıyaslandığında, kısa vadeli bir çözüm olarak kalsa bile sorunlu bir mevki için düşük maliyetli bir çözüm anlamına geliyor. Not: B-

    Chavarria açısından: Ne hikâye ama! Chavarria, Real Zaragoza’ya katıldığında ancak 22 yaşında İspanya ikinci ligine transfer yapabildi ve şu anda Liverpool’un başında olan Andoni Iraola’nın onu 2022’de Rayo için transfer etmesiyle La Liga’ya adım attığında 24 yaşındaydı. İspanya’nın başkentinde adım adım gelişim gösterdi; önde oynayan, agresif ve topu ayağında rahat kullanan bir bek olarak kilit bir figüre dönüştü, takımının geçen sezon Conference League finaline çıkmasına yardımcı oldu ve Crystal Palace’a karşı alınan yenilgide 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Şimdi ise 28 yaşında, Premier League’in büyük güçlerinden birine hayalindeki transferi yapıyor ve belli ki kendisini beğenen isimlerden biri olan vatandaşı Alonso’nun yönetiminde etkileyici olmak için bolca fırsat bulma ihtimali de oldukça yüksek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma taşıyan mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşının tamamını karşılayacak ve Barca'nın en çok kazanan oyuncularından biri olan savunmacının maaş yükünün kalkması, La Liga şampiyonunun daha fazla yeni transferi tescil ettirmesine alan açacak. Araujo geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapılmıştı, ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde toplam sadece 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylı oyuncunun liderlik özellikleri ve tecrübesi özlenecek olsa da Barca bir süredir savunma hattını toparlaması için ona bel bağlamıyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yoktu ve Liverpool için sözleşmeye eklenen 55 milyon €'luk (47 milyon £/64 milyon $) satın alma opsiyonu, gelecek yaz Barca'nın istenmeyen bir oyuncudan önemli bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, değerlendirmeleri gereken beklenmedik bir fırsattı, ancak şimdi Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir; çünkü Barca'nın kadrosu zaten sahanın genelinde dar görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Bir çaresizlik hamlesi. Haberlere göre Liverpool, Ibrahima Konate'nin bedelsiz olarak Real Madrid'e gitmesinin ardından oluşan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftada 180.000 £ ödeyecek. Joe Gomez ile Giovanni Leoni sakatken ve bir diğer yeni transfer Jeremy Jacquet omuz ameliyatının ardından tam formuna dönme sürecindeyken, Liverpool'un bir stoper daha alması gerekiyordu. Araujo sağ bek olarak da görev yapabiliyor, bu yüzden kağıt üzerinde kısa vadeli bir çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da sorunlu bir sakatlık geçmişi var ve son sezonlarda en üst seviyede ikna edici olmakta zorlandı. Premier League'in temposuna hızlı şekilde uyum sağlayıp sağlayamayacağı ya da kulüp kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağı ise belirsizliğini koruyor. Liverpool'un, yazın daha önceki hedeflerinden Ezri Konsa için 60 milyon £ ödemekten çekindiği bildirildi, ancak Aston Villa ve İngiltere savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, Anfield'a omuzlarında büyük bir baskı ve yanıtlaması gereken çok sayıda soruyla gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak oynayıp özgüvenini tazelemek için altın bir fırsat. Araujo, istikrarsızlık sorunları yaşamasına rağmen Avrupa'nın bir başka elit kulübünün kendisini istemesi bakımından şanslı ve başarısız olması halinde doğabilecek sonuçların da farkındadır. Geçen yıl zihinsel sağlığı için ara verme ihtiyacı duyduğu zorlu bir dönemin ardından, futbolun yeniden keyfini gerçekten çıkarmak adına şüphe duyanları haksız çıkarmak için son derece motive olacağı kesin. Anfield'ın ateşli taraftarlarının güçlü desteği de Araujo'ya önemli bir adrenalin artışı sağlayacaktır. Ayrıca o, öne çıkarak savunma yapan bir stoper ve Liverpool savunmasına hava hakimiyeti katacak; aynı zamanda Iraola'nın agresif sistemi için de güçlü bir uyum sunuyor. Bu yeni başlangıç, Uruguaylı milli oyuncunun tam olarak ihtiyaç duyduğu şey olabilir, ancak Camp Nou'da çok eleştirildiği basit hataları bırakması gerekecek. Not: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 36 milyon €)

    Chelsea açısından: Chelsea, 2021'de A takıma yükselmesinden bu yana hiçbir zaman tam olarak en üst seviyeye ulaşamayan bir stoper için oldukça kayda değer bir bonservis geliri elde ettiği için memnun olacaktır ve 25 milyon sterlin artı 5 milyon sterlinlik bonuslar, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp açısından zorlu geçen bir dönemde sağlam bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025'te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace'taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında karşılık da verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace'tan Maxence Lacroix'ı kadrosuna kattı ve Levi Colwill da ACL yırtığının ardından yeniden sağlığına kavuştu, bu yüzden kadrosunda 10 stoper bulunan kulüp için oyuncu satışı bir zorunluluktu. Bu oyuncular arasında Chalobah'tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulübün tamamen kâr elde etme fırsatına kayıtsız kalamadığı anlaşılıyor. Not: B

    Como açısından: Como'nun Cesc Fabregas yönetiminde kaydettiği ilerlemenin bir yansıması da, 2026-27'deki Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonuna hazırlanırken Chelsea'den oyuncu transfer ediyor olması. İtalyan ekibi, Nico Paz'ı bir yıl daha takımda tutarak iddiasını zaten gösterdi ve teknik olarak Chalobah onların kulüp tarihindeki en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kârlı çıkacağını zaman gösterecek; Chalobah, İngiltere milli takım oyuncusu olsa da istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bazı kesimleri arasında eleştirilerin odağı haline gelmişti, diğerleri ise kulüple olan 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam 30 milyon sterlinlik (40 milyon dolar) paket biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah'nın Premier League ve Avrupa tecrübesinin paha biçilmez olmasını umacak ve Serie A'nın daha yavaş temposu da ona çok uygun olabilir. Not: C

    Chalobah açısından: Tam anlamıyla açık konuşmak gerekirse, Chalobah Chelsea tarafından birkaç yıldır kötü yönetildiği için bu yeni başlangıcı kesinlikle hak ediyor. Chelsea yönetiminin bir süredir ondan gelir elde etmeye çalıştığı yönünde bir his var; 2023'te Chelsea satışa açıkken Nottingham Forest'a gitmeyi reddetti ve bir yıl sonra forma numarası elinden alınıp Palace'a kiralandı (orada etkileyici bir performans sergiledi), ardından da ana kulübünün sakatlık sorunları nedeniyle beş ay sonra geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra Chelsea, transfer hamleleriyle Chalobah'nın geçen sezon en çok kullanılan stoperleri olmasına rağmen yeniden kadro sıralamasında geriye düşeceğini net biçimde gösterdi ve tamamen kâr getirmesi gerçeği de Wesley Fofana veya Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce onun gönderilmesi kararında açıkça etkili oldu. 27 yaşındaki savunmacı için bu nihayet temiz bir ayrılık ve artık Şampiyonlar Ligi futbolu oynamayı ve Como Gölü kıyısında, Avrupa'nın en gözde bölgelerinden birinde yeni bir kültürü deneyimlemeyi dört gözle bekleyebilir. Serie A'daki yaşama iyi uyum sağlaması hiç de şaşırtıcı olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon sterlin)

    Newcastle için: Newcastle adına tam bir felaket. Sandro Tonali'nin £100m karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk yarattı, ancak Guimaraes olmadan burası şimdi The Simpsons'taki Springfield Gorge gibi görünüyor; üstelik Guimaraes, çalkantılı geçen 2025-26 sezonu boyunca Newcastle'ın en iyi oyuncusuydu. Henüz 18 yaşındaki yeni transfer Sean Steur'den Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek haksızlık olur, ayrıca Hollandalı oyuncunun Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda sadece bir gol atmış olduğu düşünülürse bu gerçekçi de değil. Guimaraes, geçen sezon Premier League'de attığı dokuz golle Newcastle'ın en golcü oyuncusuydu ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek rakamıydı. Brezilyalı milli oyuncu, kaptan olarak da örnek oldu ve takım arkadaşlarını çoğu zaman adeta sürükleyerek yukarı çekti. Matthias Jaissle'ın, kulübede resmen Eddie Howe'un yerini aldığında orta sahanın merkezini yeniden dengeye kavuşturmak için önünde devasa bir görev olacak ve Guimaraes'in yerine yeterince tecrübeli bir isim hemen bulunmazsa bu görev imkansız hale gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'dan, Arsenal'in İngiliz futbolunun zirvesine uzun süredir beklenen dönüşünün üzerine koymayı hedeflerken yaptığı çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, Martin Odegaard'ın yanında rahatlıkla bir 8 numara olarak oynayabilir ve Arsenal kaptanının yaratıcılık yükünü hafifletebilir. Hücuma ekstra dinamizm, savunmaya ise daha fazla agresiflik katacaktır; zira geçen sezon Premier League'de Arsenal'de herkesten fazla ikili mücadele kazandı. Arsenal taraftarları, tecrübesi ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına mükemmel uyum sağlaması nedeniyle Guimaraes'in takıma çok hızlı adapte olacağından emin olabilir. 2025-26 sezonunda Arsenal'in başarısının temel nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve Guimaraes'in korkutucu merkez hattını tamamlamasıyla birlikte artık hiçbir yerel rakibin onları fiziksel olarak ezebileceğini düşünmek zor. Yeniden Paris Saint-Germain ile eşleşmeleri halinde Şampiyonlar Ligi'nde de durum böyle olabilir; bu da o bir türlü gelmeyen kupayı nihayet kazanma şansları açısından oldukça olumlu bir tablo çiziyor. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşında, Guimaraes'in Avrupa'nın elit takımlarından birine sıçrama yapması için şimdi ideal zaman. Kariyerinin tam zirvesinde ve bunu Dünya Kupası'nda en ufak bir şüpheye yer bırakmadan kanıtladı; Norveç'e karşı son 16 turunda gelen kabus gibi elenişten önce, Brezilya adına dört golün asistini yaptı ve belirleyici etki bakımından Vinicius Junior'la boy ölçüştü. Guimaraes bir süre önce Newcastle seviyesini aşmıştı ve Arsenal ona dünya çapında oyuncular kategorisine çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele edebileceği zemini sağlayacak. Dar alanlarda teknik olarak müthiş, öldürücü pası görebiliyor ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğünü ve asla pes etmeyen zihniyetini de ekleyince, Guimaraes gerçekten de Arsenal taraftarı için özel olarak biçilmiş kaftan bir kült kahramanın tüm kriterlerini karşılıyor; üstelik sırtındaki büyük bonservis bedelinden de zerre kadar çekinmeyecek biri. Not: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid açısından: Mastantuono'nun kiralık olarak gönderilmesi, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in de benzer uyum sorunları yaşamasının ardından Madrid'in transfer departmanı için bir başka darbe oldu. Elbette Mastantuono'nun, Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da yeniden ritim bulmasını umacaklar, ancak bunun hiçbir garantisi yok. Serie A, fiziksel ve taktik açıdan affetmeyen bir lig ve çok şey Mastantuono'nun ne kadar hızlı adapte olacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da sarsılmış ve piyasa değeri ciddi şekilde düşmüş olarak dönme tehlikesi var. Öte yandan Real, Fiorentina'da iyi performans gösterse bile Mastantuono'ya yine ihtiyaç duymayabilir; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva transferlerini tamamladı, bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da geriye itiyor. Mastantuono'nun bonservisini elinde bulunduran kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve artık Madrid kariyerini canlandırma yolunda önünde pek çok engel var. Not: F

    Fiorentina açısından: 2025-26 sezonundaki hayal kırıklığı yaratan tablonun ardından toparlanmayı hedefleyen Fiorentina için son derece iyi ve düşük riskli bir transfer, her ne kadar oyuncunun yıllık €3,5 milyonluk maaşının önemli bir bölümünü karşılamak zorunda kalacak olsalar da. Mastantuono, Fabio Grosso'nun kadrosuna kesinlikle ekstra kalite katacak, ayrıca çok yönlülük de sağlayacak; çünkü 18 yaşındaki oyuncu hem 10 numara olarak hem de sağ kanatta görev yapabiliyor ve kendisinden şüphe duyanlara yanıldıklarını kanıtlayıp Arjantin milli takımına geri dönmek için istekli olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina için akıllıca bir hamle; çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip, bu da Serie A kuralları kapsamında transfer dönemi kapanmadan önce yabancı liglerden Avrupa Birliği dışı iki oyuncu daha transfer edebilecekleri anlamına geliyor. Madrid'le iyi bir ilişki kurmak, özellikle Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de parıldarsa, gelecekte benzer anlaşmaların da önünü açabilir. Not: A+

    Mastantuono açısından: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, River Plate'te gösterdiği potansiyel düşünüldüğünde fırsat transferi gibi görünen €63 milyonluk bir bedelle ve büyük beklentiler eşliğinde Real Madrid'e geldi. Ne yazık ki Arjantin'den Avrupa'nın büyük liglerinden birine geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların sadece 17'sine ilk 11'de başladı ve yalnızca üç gollük zayıf performansı, etrafındaki beklentiyi haklı çıkarmaya yetmedi. Mastantuono ayrıca geçmeyen bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve yaşadığı hayal kırıklığı beden diline açıkça yansıdı; özellikle Getafe'ye karşı alınan yenilgide hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünde bu çok belirgindi. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya transferi, Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta bunu yapması için ona alan tanıyacak. Bu kesinlikle Mastantuono'nun kariyeri açısından bir geri adım, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor; dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarıya ulaşma hayalleri henüz tamamen sona ermiş değil. Not: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds United'a, 45 milyon £)

    Manchester City için: Geçen yaz Burnley'den yeniden kadroya katılan James Trafford konusunda City ve Pep Guardiola'nın yönetimini gerçekten sorgulamak gerekiyor. Trafford, 2023'te başka bir yerde ilk 11 oyuncusu olmak için ayrılmıştı ve Ederson'un gidişinin ardından geçen sezon sonunda Etihad'da nihayet bir numara olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun henüz üçüncü maçında kulüp, PSG'den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma'yı transfer etmeyi uygun gördü ve bu hamle genç İngiliz'i anında yeniden hiyerarşide alt sıraya itti. City, duygular ve vefa yerine iş ihtiyaçlarını acımasızca önceliklendirmesiyle ün kazandı. Mali açıdan bakıldığında da 12 ay önce Burnley'ye £27 milyon ödeyerek aldığı ve geçen sezon Guardiola yönetiminde sadece kupa kalecisi olarak kullanılan bir oyuncudan oldukça kayda değer bir kâr elde etmiş olmaktan çok memnun olacaktır. İlk takım potansiyeline sahip, çok beğenilen genç bir altyapı oyuncusunun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak iyi ya da kötü, City'nin iş modeli böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu, Leeds için müthiş bir transfer hamlesi gibi görünüyor. Leeds bu yaz sessiz sedasız güçleniyor ve gelecek sezon doğru hamleleri yaparsa Avrupa potası için gizli adaylardan biri olacaktır. Trafford, Elland Road'da Harry Wilson ve çok beğenilen Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic'in ardından kapıdan giren isim oldu ve Leeds için sorunlu bir mevki olan kaleye üst düzey bir çözüm getirdi. İngiltere'nin gelecekteki bir numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncunun Newcastle tarafından beğenildiği biliniyordu ve Premier League'de takım seçme şansı da vardı. Onun Leeds'i tercih etmiş olması önemli ve gelecek sezon Daniel Farke yönetiminde takımın üst sıralara tırmanabileceğine ve küme düşme mücadelesinden uzak kalabileceğine inanıyor olmalı. £45 milyonluk ($60,5 milyon) toplam paket, tam bir sezonu yedek olarak geçirmiş biri için ciddi bir bedel, ancak Trafford Yorkshire'da tüm potansiyeline ulaşırsa Leeds önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın büyük kulüplerinden bunun iki katını isteyebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için Manchester City'den uzakta yaşama ikinci bir deneme ve 2026-27 sezonunun sonunda şok sayılacak bir küme düşme yaşanmadığı sürece, uzun vadede kendisini Premier League'in bir numarası olarak kabul ettirme konusunda artık gerçek bir şansı var. Kalecinin, geçen sezon daha fazla oynaması gerektiğini açıkça dile getirmiş olması nedeniyle yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğu açıktı ve bu transferin, şu anda 32 yaşında olan Jordan Pickford'un yerine İngiltere'nin bir numarası olma yoluna onu sokmasını umacaktır. Trafford, Premier League'de Everton file bekçisiyle doğrudan rekabet içinde olacak. Leeds'i üst sıralara taşıyabilir ve bu süreçte Thomas Tuchel'in dikkatini çekebilirse, City'de yedek statüsünde olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmiş olması da göz önüne alındığında, fırsat verilmesi için her türlü şansa sahip. Bazıları Newcastle ya da sözde 'big six' kulüpleri yerine Leeds'e katılma kararını sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road'da tartışmasız bir numara olacak ve omuzlarındaki baskı çok daha az olacak. Sessizce, bu transferi daha da büyük şeylere sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'ten Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce transfer ettiğiniz bir oyuncudan 120 milyon € kâr etmek, RB Leipzig adına olağanüstü bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimler, daha büyük adımlar atmadan önce Red Bull Arena'da kendilerini geliştirdi ve Diomande de kulübün şimdiye kadarki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak onlar için çok zor olacak. Diomande, geçen sezon Leipzig'in Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesinin arkasındaki itici güçtü ve kulübün yıldız orta sahası Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin etkileyici driplingleri, isabetli bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralarına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli oyuncularından gelir elde etmeye yabancı bir kulüp değil; hatta tüm transfer modeli bunun üzerine kurulu. Toparlanacaklar ve çok geçmeden yeni bir cevher bulacaklar. Diomande de Real Madrid'de ilk andan itibaren etkisini gösterirse, bu yalnızca onların elit yetenek avcıları olarak itibarını daha da güçlendirecek. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı, ancak günümüz piyasasında en önemli hedeflerinizi kadroya katmanın yolu artık bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun çapraz bağ ameliyatı sonrası iyileşme süreci devam ettiği için 2027'ye kadar dönmesi beklenmiyor ve bu nedenle takımın kesinlikle kanat derinliğine ihtiyacı vardı. Diomande de her iki kanatta oynayabilecek kadar çok yönlü. Arsenal'in Brezilyalı oyuncuyu transfer etmeye çalıştığı bir dönemde genç yıldızın Vinicius Junior'ın yerine alındığı öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemi için de biçilmiş kaftan. Savunmaları açacak hız ve çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ve yoğunluğa sahip. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak hızlı öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olabilir. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'ye imza attırmaları da Madrid'in, kupasız geçen iki sezonun ardından bile hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yıldızlığa yükselişin zirvesini oluşturan rüya transfer. Geçen yıl bu zamanlarda sıradan taraftarların çoğu, 2024-25'te La Liga'dan düşen Leganes'ten 20 milyon € karşılığında Leipzig'e transfer olurken Diomande'nin varlığından bile habersizdi. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda ligde sadece 10 maça çıktı; altyapı takımından yükselmişti, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Kısa sürede Alman kulübü için müthiş bir keşif olduğunu kanıtladı ve üst düzey profesyonel kariyerindeki ilk tam sezonunda tüm kulvarlarda 23 gole katkı sağladı. Ardından Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande de en büyük sahnede takdire şayan bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın elit kulüplerinin birçoğunun hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen Madrid'in kapısını çalacağını yine de hiç hayal etmemişti. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısıyla ve 140 milyon €'luk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak bu noktaya gelmiş olması bile gerçekten olağanüstü; bu da ne olursa olsun onu bir kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Salah muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, önceki sekiz yıl boyunca Liverpool formasıyla sergilediği insanüstü istikrara yakışır bir zirve noktasındayken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde Premier League şampiyonluğuna giden süreçte takımın başrolünü oynadıktan sonra Salah'ın kulübün iki yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul etmesi şaşırtıcı olmadı ve sonraki sezonda ne kadar sert bir düşüş yaşayacağını kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinciliğe gerilerken ve hiçbir kupa kazanamazken tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi; yedek kulübesine oturtulmasının ardından Slot'u ve kulüp yönetimini kamuoyu önünde sert şekilde eleştirdi. Rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz dahil olmak üzere kadronun birçok üyesi dramatik biçimde beklentilerin altında kaldı, ancak soyunma odasındaki uyumu bozmada en büyük sorumluluk kötü tavrıyla Salah'a aitti. Liverpool, Salah sahada yokken de daha iyi göründü; çünkü onun skor katkısı kurudu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısının yetersizliği açığa çıktı. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süredir uyguladığı kuralı asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık 400.000 £ olduğu bildirilen yeni sözleşmesi sonunda karşılıklı anlaşmayla feshedildi; bu, ilgili tüm taraflar için para ve zaman kaybıydı. Uzun süredir Suudi Pro League'in hedeflerinden biri olan Salah için bonservis bedeli bile alınamaması da ayrıca bir rezalet. Not: D

    Trabzonspor için: Türkiye Süper Lig tarihinin en büyük hamlelerinden biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında artık kesinlikle geride kalmış olabilir, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i yalnızca bir kez kazanmış ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gölgesinde sağlam şekilde duran Trabzonspor ölçeğinde bir kulüp için yine de inanılmaz bir başarı. Kendi jenerasyonunun en seçkin golcülerinden ve oyun kurucularından birini kadroya katarak ezeli rakipleriyle arasındaki farkı kapatmayı haklı olarak umacaklar. Bu, aynı zamanda Trabzonspor'un küresel profilini de ciddi biçimde yükseltmesi gereken rüya gibi bir bedelsiz transfer; Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kiralık sözleşmesinin yakın zamanda uzatılmasının üzerine geliyor. Salah, geçen sezon Trabzonspor adına ligde attığı 22 golle gol krallığını paylaşan Paul Onuachu ile anında iyi bir uyum yakalayabilirse, zirve yarışı verebilir ve Avrupa Ligi'nde güçlü bir seri yakalayabilirler. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, Premier League'in en iyi oyuncusu olmaktan 12 ay içinde Türkiye'ye bedelsiz transfer olmaya gitmek Salah için utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendisinin önüne koymasının en ağır bedelini ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendinden uzaklaştırdı ve artık görkemli kariyerini sönük bir şekilde noktalamaya mahkûm görünüyor. Görünüşe bakılırsa Avrupa çapındaki başka hiçbir üst düzey kulüp, eski Roma yıldızına ilgi göstermedi; bu da serbest oyuncu statüsü düşünüldüğünde ağır bir tablo. Salah Türkiye'de golcülük dokunuşunu yeniden bulmalıdır, ancak bunun tek nedeni seviyenin çok büyük ölçüde düşmesi. Bu transfer onun mirasına hiçbir şey katmıyor ve Anfield'da işlerin nasıl bittiğinden dolayı özel olarak kesinlikle pişmanlık duyuyordur. Egoyu bir kenara bırakmış olsaydı Salah, yeni Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın bir parçası olacak, ikinci sınıf bir ligde gündemde kalmak için uğraşmak zorunda kalmayacaktı. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bedelsiz)

    Brentford açısından: Chelsea devreye girdiğinde Brentford’un 36 yaşındaki Henderson’ın önünde durması zaten pek olası değildi; hatta kulüp, sözleşmesini feshederek onun yolunu da açtı. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’ün geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde inşa ettiği yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Bu nedenle ayrılığı, geçen yaz Frank Onyeka’nın kalıcı olarak Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada ciddi bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sessiz geçen bir transfer döneminin ardından Arılar, piyasaya güçlü bir giriş yaptı; Lens’in büyük beğeni toplayan Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak için kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik (55 milyon dolar) bonservisle transfer edildi. Yine de Henderson’ın liderlik özelliklerini bire bir telafi etmek neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea açısından: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu transfer, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen, gelecekte elit yıldızlara dönüşebilecekleri kör umuduyla etraftaki en iyi genç yetenekleri yığma stratejisinden son derece keskin bir kopuş anlamına geliyor. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanmış bir kaptan olan, liderlik özellikleriyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şu anki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel de dahil olmak üzere çok sayıda hayrana sahip Henderson, son yıllarda fazlasıyla eksikliğini hissettiği tecrübe, istikrar ve olgunluğu kadroya katma hedefindeki Chelsea’nin aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol anlamında ne sunacağına dair soru işaretleri olacak olsa da 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki yeteneğinden çok, saha dışında sağlayacakları için alındığı oldukça açık. Ancak geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve Chelsea’nin sık sık tökezlediği o kritik anlarda karakteri ile tecrübesi paha biçilemez olabilir. Yine de Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarı ikna etmesi gerekecek, ancak Son Dünya Kupası’nın onun itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğu hissi var; zira Meksika ile oynanan son 16 turu maçının ardından yaşadığı talihsiz kol kırığına rağmen kendisini hazır tuttu ve hatta antrenman yaptı. Not: B+

    Henderson açısından: 36 yaşında Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve batı Londra’daki bir kulüpten diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı büyük ihtimalle hemen Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri hâline gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk da kariyerinin bu aşamasında ona kesinlikle çok cazip gelecektir. Saha dışında katkı vermesinin yanı sıra, Chelsea kültürünü yenilemeye ve umut vadeden genç kadroyu büyük kupalar için düzenli mücadele eden bir takıma dönüştürmeye çalışırken, saha dışında da yeni bir dönemin öncülüğünü yapması beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve onun başarılı olamayacağına dair iddiaya girmek kolay değil. 38 yaşına kadar, yani muhtemelen emekli olabileceği döneme kadar onu güvence altına alan iki yıllık sözleşme de pastanın üzerindeki çilek oldu. Not: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, 34 milyon £)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, kardeş kulübünden Barco'yu transfer etmek için 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) ödediği bildirildi; bu da en üst seviyedeki tecrübe eksikliği göz önüne alındığında önemli bir bonservis bedeli. Bu transfer, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma oldu, ancak bunların yalnızca üçü kalıcı transferdi ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılışına üzülecek. Barco geçen sezon Ligue 1'de altı gole doğrudan katkı verdi, takımı üst üste ikinci kez ilk sekizde bitirmesine yardımcı oldu ve ayrıca Konferans Ligi'nde yarı finale uzanan yolculukta da kilit rol oynadı. Hem geriden oyun kuran bir orta saha hem de iki ceza sahası arasında gidip gelen 8 numara olarak görev yapabilen Barco'nun dikine pasları Strasbourg'ya ciddi bir delici güç kattı ve top rakipteyken sahanın her yerini süpürdü. Strasbourg'nun Chelsea ile olan ilişkisinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmesini kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı Şampiyonlar Ligi bileti yolunda ilerleme şanslarına ciddi zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg'daki çıkış sezonunun ardından Chelsea için adeta düşünmeden verilecek bir karardı ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı hararetli tartışmanın ardından küresel ölçekte de dikkat çekti. Barco'nun doğrudan Chelsea'nin değişmez ilk 11 oyuncularından biri olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akışkan ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, ilk olarak bek olarak adını duyurmuş olması sayesinde Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ek seçenek sunacak. Üst düzey teknik kaliteye ve agresifliğe sahip olan Barco sayesinde Chelsea, topu rakip yarı sahada dolaştırma ve geri kazanmak için onun sahada her şeyini vermesine güvenebilir. Enzo Fernandez'in sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilmesi halinde onun varlığı bu kaybın etkisini kesinlikle azaltacaktır ve Barco'nun hâlâ ortaya çıkarılacak çok fazla potansiyeli var. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılığının ardından muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı; Brighton'da sadece sekiz ay forma giydikten sonra Sevilla ve Strasbourg'ya kiralanmış, sonrasında ise Strasbourg geçen yaz bonservisini almıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun sertliğine çok daha iyi hazırlanmış olacak ve onu bir üst seviyeye taşıyacak ideal teknik adam da Alonso. Arjantin adına turnuvada sadece 19 dakika oynamış olsa da, Lionel Messi ve arkadaşlarıyla birlikte Dünya Kupası gibi ürkütücü bir sahnede bulunma deneyimi de Barco'nun kariyerinde ona önemli katkı sağlayacaktır. Chelsea'de zaman zaman sınırlı bir rolle yetinmek zorunda kalabilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey öğrenirse, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası haline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon sterlin)

    Brighton için: Bu durumun Brighton için ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Kulüp, geçen sezon açık ara en golcü oyuncusunu ve kulüp tarihinin ortak üçüncü en skorer ismini kaybediyor. 35 yaşında böylesine beklenmedik bir fırsat doğmuşken Danny Welbeck’e ayrılığı çok görmezler, ancak bu yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de büyük umut bağlanan genç Yunan santrfor Stefanos Tzimas’ın aralık ayında yaşadığı korkulan ACL yırtığı sonrası hâlâ sahalardan uzak olması nedeniyle, mutlaka iyi bir alternatif bulmak isteyecektir. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ve Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek gibi görünüyor, ancak Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu an belirsiz, ancak Welbeck’in Stamford Bridge’e gidişi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’ın adının gündeme gelmiş olması şaşırtıcı olmaz. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, BlueCo yönetimindeki bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından genç odaklı transfer politikasını geride bırakırken, bir süre önce Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal olarak dirençli” oyuncular arayacağını göstermişti. Welbeck, kariyerinin son dönemlerinde olmasına rağmen bunların hepsini fazlasıyla beraberinde getiriyor. Ayrıca sadece kadroda yer dolduran bir isim de olmayacaktır. Brighton forveti artık 35 yaşında olsa da, 18 yıllık Premier League kariyerinin bugüne kadarki en iyi gol sezonunun (13) hemen ardından geliyor; ikinci en yüksek sayısına ise 2024-25’te ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla, sonuncusu ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalmaya hazırlanıyor gibi görünüyor, bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka’nın kulübün kadrosundaki çok sayıdaki santrfor arasında yer alması nedeniyle, Chelsea’nin giden oyuncular konusunda yapacak işi olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i kadroya katmak açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığının ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacaktır. Hâlâ üst düzey katkı verebileceğini gösterdi. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık etkileyici özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada Xabi Alonso gibi saygı duyulan bir teknik adamla çalışma fırsatı bulacak ve kulüp istikrar ile liderlik ararken muhtemelen soyunma odasında önemli bir etki alanına sahip olacak. Düzenli ilk 11 oyuncusu olmayacaktır, ancak Pedro dinlendirildiğinde kulübeden gelip bolca süre alma ihtimali oldukça yüksek, ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattının en ucunda oynaması beklenebilir. İki yıllık sözleşme aynı zamanda, Chelsea katılım hakkı elde ederse, ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde oynama konusunda bir fırsat daha verebilir. Welbeck ayrıca, Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve aynı zamanda, Maviler onu kadroda tutarsa, Delap için de mükemmel bir akıl hocası olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones'un duygusal vedası kulüp sezonunun sonunda doğrulandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City'deki dönemi boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında yaşadığı sorunlar, kendisine yeni bir kontrat teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal haline getirdi. Artık City'nin eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26'nın başlarında Stones'un yeni bir sözleşme alabilmek için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk sakatlığı da muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad'da geçirdiği 10 yıllık dönemde yine de parlak günler yaşadı, savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23'te o unutulmaz üçlemeyi kazanmasına yardımcı oldu; buna uzun süredir beklenen ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahildi. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen tartışmasız bir kulüp efsanesi olarak anılacak, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsaydı bile bonservisinden büyük bir gelir elde edilmezdi. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Elbette, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, bedelsiz transfer olsa bile Inter için bu hamlede ciddi bir risk bulunuyor. Ancak kulüp, Stones'a haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşme imzalatarak bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad'da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Scudetto şampiyonunun tek umudu, İngiltere milli oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi olacak çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri var. Formunda olduğu günlerde hâlâ topu oyuna sokma becerisi en yüksek stoperlerden biri ve yazın başlarında Dünya Kupası'nda sergilediği güçlü performanslarla bunu gösterdi. Serie A, ileri yaştaki oyuncular için bir tür sığınak ve Inter de İtalya'daki daha düşük temponun, Premier League'de bedeni sık sık onu yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük yaratacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi'nin yerini alıyor; Acerbi de belki daha az yoğun bir ligde İngiliz oyuncunun daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir göstergesiydi. Nerazzurri, savunmacının imzası için Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktığı bildirildiğinden, bunu bir tür büyük iş olarak da görüyor olabilir. Not: B

    Stones için: Stones'un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya'da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu sadece yeni bir lig ve kültürü deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya'nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa'da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Belki henüz farkında değil ama 32 yaşındaki Stones, Premier League'in yüksek temposunu Serie A'nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç evresinde oradaki yaşama gayet uygun görünmeli. San Siro'da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden bir araya gelecek ve Cristian Chivu'nun üçlü savunma sisteminde muhteşem Alessandro Bastoni'nin yanında ilk 11'de başlama şansına güvenecektir. Bu da, yazın Dünya Kupası'nda yarı finalde elenmenin hayal kırıklığının ardından İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi halinde, milli takım seviyesinde yarışın içinde kalmasını sağlayabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın Lacroix'ı Wolfsburg'dan 24 yaşındayken yalnızca 18 milyon £ karşılığında transfer etmesinin üzerinden henüz iki yıldan az zaman geçti. Bu yüzden kulüp, iş modelinin bir kez daha sonuç vermesiyle böylesine kısa bir sürede parasını neredeyse üçe katlamaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Topu kullanabilen, baskın bir savunmacı olarak sergilediği performanslar düşünüldüğünde Palace, Fransa milli oyuncusuna ilgi olacağını öngörmüştü ve haberlerde Lacroix'nın kendisini en üst seviyede deneme isteğinin farkında oldukları belirtildi. Şişkin piyasayı göz önünde bulundurunca daha fazlasını alabileceklerini düşünebilirler, ancak Kartallar'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından bu para, mali dengeyi sağlama açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, kadroya daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite ekleme hamlesini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda çaresizce bir yenilenmeye ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında mevcut karmaşık seçeneklerinin hiçbiri uzun vadede kaliteli bir çözüm olarak öne çıkmıyordu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyunca tablo biraz karmaşık: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklenti yaratıp bunu karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Bu yüzden haberlerde, Lacroix'nın gelişinden sonra Maviler'in bir başka stoper için de harekete geçebileceği belirtildi; Como'dan Jacobo Ramon adı öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Bu da muhtemelen mevcut grubun birden fazla üyesiyle yolların ayrılması anlamına gelecek. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da 52 milyon £'nun (69 milyon $), Premier League'de kendini kanıtlamış ve Fransa'nın tam milli bir stoperi için mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu muhtemelen düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde de çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'in yanına yerleştirmek, Chelsea'ye etrafında takım kurulabilecek sağlam görünümlü bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele, eldeki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek; bu süreç de Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Lacroix için son birkaç yıl inanılmaz geçti. Oyuncu, kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı, Fransa A Milli Takımı oyuncusu oldu ve Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda bir Dünya Kupası'nda oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da fazla test etmek ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor. Güney Londra'da istikrarlı biçimde sağlam performanslar sergilemesinin ardından bu yaz sözde bir 'big six' kulübüne adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibi isimlerin sınırlılıkları ile geleceklerine dair belirsizlik düşünüldüğünde, Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta taraftarın gözdesi hâline geldi ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, yeni ortamında da kısa sürede sevilen bir figüre dönüşmesini sağlayacaktır. Not: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Belki de duygular karışık. Bir yandan, Anderson’ın ayrılışı Forest’ı üzecektir; çünkü geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar yükselmelerinde böylesine kritik bir rol oynamıştı. Anderson takımın merkeziydi. Kesinlikle her şey onun üzerinden işliyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli 116 milyon sterlin mi yoksa 130 milyon sterlin mi, Forest ikincisini söylüyor, fark etmez; iki yıl önce sadece 35 milyon sterline imza attırılan bir oyuncu için bu devasa bir para. Bu yüzden, Anderson’ın City Ground’da eksikliği net şekilde hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’yi fena halde kazıkladı. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor; hatta dönmese bile, City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir halef bulması gerekiyordu. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes 6 numara rolünde hiçbir zaman gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson o profile uyuyor gibi görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde herkesten fazla topla buluşup herkesten fazla ikili mücadele kazandı; bu da onu Enzo Maresca’nın orta sahası için mükemmel bir uyum hâline getiriyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisi’nin nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’ta üst üste birkaç iyi sezon geçirdi ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson, uluslararası düzeyde hâlâ İngiltere yerine İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis ödemesi gerekmesinin hiçbir yolu yoktu. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson açıkça Forest seviyesini aştı. En üst seviyede oynayabilecek potansiyele sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatını elde edecek. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan gelecek vadeden genç İngiliz orta sahalar arasında ilk örnek olmayacaktı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve iki durum arasındaki çok ama çok büyük fark şu ki, Rodri’nin Anderson ile ilk 11’deki bir yer arasında durmayacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla, City’de Pep Guardiola sonrası dönemle ilgili çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kendini kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar çabuk elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Batı Londra’daki unutulmaya yüz tutmuş tek sezonluk dönemi ve kulübün yüksek 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) bonservis etiketi düşünüldüğünde, gönderilmesi çok kolay olmayabilecek bir oyuncuydu. 10 günden biraz fazla bir süre önce, Chelsea’nin Garnacho’nun Stamford Bridge’den ayrılarak transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırmasına izin verdiği bildirilmişti ve bu ayrılık, satın alma zorunluluğu şartı içeren Aston Villa kiralamasıyla hızla gerçeğe dönüştü. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu aktarıldı ve Arjantinli oyuncu Villa’da şimdiden dört yıllık sözleşme imzaladı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin değerlemesinin çok altında olmayacağını tahmin edersiniz. Chelsea de bundan fazlasıyla memnun olacaktır; özellikle de kısa süre önce Morgan Rogers’ı Midlands ekibinden kulüp rekoru kıran bir bedelle kadrosuna kattıktan sonra. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz kaldığı düşünüldüğünde, bu hamle Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracaktır. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç, hızlı bir kanat oyuncusu isteyen teknik direktör Unai Emery’ydi ve beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazanmasını sağlaması olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu öne çıkan bir yetenek haline getiren canlılık ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu transfer önemli riskler barındırıyor gibi duruyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın rakamlarını tekrarlayabilecek kapasitede görünmüyor ve Villans sezon sonunda onu satın almakla hâlâ yükümlüyken, üstelik muhtemelen yüksek bir bedelle, beklentileri karşılayamazsa ciddi sorular gündeme gelecektir. Bu anlaşma aynı zamanda finansal kuralları dolanmanın oldukça pervasız bir yolu. Çünkü Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak transfer olsaydı UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla ücretler arasındaki fark düşülecekti; anlaşma da açıkça Rogers ve Garnacho transferlerinden elde edilecek kârı UEFA nezdinde maksimize edecek şekilde kurgulanmış görünüyor. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıya olduğu için bu fırsatı mutlaka değerlendirmeye kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda ustalığa sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde boş bir yer açtı. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde bir ‘big six’ kulübünden uzakta omuzlarındaki baskının daha az olacağını düşünüyorsa yanılıyor. Zira Şampiyonlar Ligi futbolunun bir kez daha garantilenmesinin ardından Villa Park tribünlerindeki beklenti son derece yüksek; bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya katılan Harvey Elliott’ın durumuna da mutlaka dikkat edecektir; o transfer de satın alma zorunluluğu şartı içeren ve oldukça ulaşılabilir görünen bir kiralama olarak yapılmıştı. Tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç kadrolarında nadiren yer buldu. Teknik adamın bu konuda geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın en iyi beş liginden birinde oynuyor olsaydı kesinlikle daha yüksek bir bedele satılabilirdi ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan sadece 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru gelir elde etmiş olmaktan fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmelerin de oldukça sorunsuz geçtiği anlaşılıyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için biçtiği değeri karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması, satış yapan kulübün elini güçlendirdi. Bu büyüklükteki bir para, Jupiler Pro League ekibi için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon Union Saint-Gilloise'den şampiyonluğu geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırmayı hedefleyecektir. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, alternatif olarak birçok beklentiyi karşılayacak bir isim olacak. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel anlamda çok iyi bir performans sergiledi; tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaptı (22 gol, 29 asist) ve Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi eleme turlarına yükselmesine önemli katkı sağladı. Elbette bu transfer belli bir risk de taşıyor; bonservis bedeli günümüz piyasasında iyi bir değer gibi görünse de Tzolis, Premier League'deki ilk döneminde Norwich City formasıyla ciddi şekilde zorlandı. Ancak o dönem çok gençti ve Kanaryalar küme düşmeye mahkûmdu, bu yüzden Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in o deneyimden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fizik güce ve hıza sahip. Arsenal, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olmak zorunda kalabilir ancak en azından ilk etapta rotasyonda faydalı bir seçenek olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendisini kanıtlama hedefiyle Premier League'e geri dönüyor; buna, FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerin ardından Belçika'da kariyerini yeniden canlandırmış olmasının verdiği moral de ekleniyor. Şimdi mesele, çok daha zorlu bir ligde Brugge'de yakaladığı yüksek standardı sürdürmek, ancak işaretler onun başarıya ulaşabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis sadece Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, bu yüzden transferin gerçekleşmiş olmasından mutlaka büyük mutluluk duyuyordur. Kuzey Londra'da kendini kabul ettirmeye çalışırken şimdi zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Muhtemelen şartlar içinde yapabileceklerinin en iyisini yaptılar. Adeyemi'nin sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir sözleşme imzalamasının hiçbir ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund'un, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bonservissiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçeneği kalmadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon eurodan açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey fazla sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB ayrıca sözleşmeye bir sonraki satıştan pay maddesi koydurarak da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Yıllar boyunca transfer işleri nedeniyle Barca'yı epey eleştirdik ve bunda da haklıydık, ancak hakkını teslim etmek gerekir ki bu, mükemmel bir iş olarak ortaya çıkabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olarak kendisinden beklenen seviyeye henüz ulaşamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında; bu da onu Marcus Rashford'a göre daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick, beş yıl önce milli takımda ilk maçını oynattığı bir oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süper yıldızı gibi görünüyordu, ancak bu hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleşmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa nihayet gerçekleştirebileceğine dair kuşkusuz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişmeyi temsil ediyor. Güzel olan şu ki bonservis bedeli göz önüne alındığında üzerinde muazzam bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk bölümünde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönliliğe ve sürate sahip Adeyemi'nin işini epey kolaylaştırmalı. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa gerçekleştirmek için daha iyi bir vitrin bulamayacak Adeyemi adına doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi hissettiriyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa açısından: Premier League’deki güç sıralamasındaki yerlerinin acımasız bir hatırlatması. Rogers yeni taç giymiş şampiyon Arsenal’e katılmış olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada bitirdi, Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak, buna karşılık Chelsea’nin önünde hiçbir Avrupa kupası organizasyonu yok. Buna rağmen Konferans Ligi şampiyonu, en değerli varlığının Stamford Bridge’e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı Middlesbrough’dan sadece iki buçuk yıl önce başlangıçta 8 milyon sterline kadroya katmışlardı. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu da Villa’nın bir yedek bulmasına büyük katkı sağlayacak, aynı zamanda da Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde güçlendirmesine yardımcı olacak çılgın bir para anlamına geliyor. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunu kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League’in finansal kuralları yüzünden elinin kolunun bağlandığının bir başka kanıtı olarak görüyor. Not: B+

    Chelsea açısından: Tam anlamıyla büyük bir hamle. Beklenti, Rogers’ın bu yaz Londra’nın batısından ziyade kuzeyine gideceği yönündeydi. Ancak Chelsea, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamasının yarattığı varsayılan bütçe sorunlarına rağmen, Premier League’in en çok istenen hücum oyuncularından birini transfer etmek için Arsenal’i geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Pek çok kişi de transfer dönemi kapanmadan önce Chelsea’nin ‘bomba timi’nden bir ismin Villa Park’a, üstelik fahiş şekilde şişirilmiş bir bedelle gideceğini düşünüyor. Yine de daha olası görünen, perde arkasında Enzo Fernandez için yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedilmiş olması ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacak olması. Sadece iki iyi Premier League sezonu geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin fazlasıyla fazla ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde gerçekten ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers açısından: Şaşırtıcı bir gelişme, en azından dışarıdan bakıldığında. Genel kanı, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu ve orada Mikel Arteta’nın Arsenal hücum hattının sol tarafında kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça çok iyi işler yapan Alonso’nun Rogers’ın fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de biz, Rogers’ın Stamford Bridge’e sürpriz geçişinde paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin daha da belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Dürüst olmak gerekirse, Chelsea sürekli bir değişim halinde olan berbat yönetilen bir kulüp olsa da bu transfer Rogers için çok iyi sonuç verebilir. Özellikle de artık Premier League’de yakın arkadaşı ve alt yaş kategorilerinde birlikte oynadığı eski Manchester takım arkadaşı Palmer ile birlikte forma giyecek olması önemli. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşama eğilimi uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağı, ancak formda olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans bu yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle kenardayken çok zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadıkları yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'de dördüncü olup Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu harika bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitimine iki yıl daha varken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamlenin rekabete yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir girişim hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans, United'ın bu yaz aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında biri için bile ciddi anlamda yıpranmış durumda. Ancak gelişi, Ederson transferinin çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için öncelikli transfer hedefleri olan Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes anlaşmalarında fiyat nedeniyle geri çekilmek zorunda kalmasının ardından Old Trafford'daki paniği bir miktar azaltacak. Tielemans, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda da klasını ortaya koydu. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, deneyim, çok yönlülük ve kaliteyi katacak; bu bonservis bedeliyle sezonun transferlerinden biri olduğu da ortaya çıkabilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de kendisinin bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine transfer olmaya aday gösteriliyordu ancak mayısta 29 yaşına girdikten sonra, eski Leicester City orta sahası için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekten gerçekleşecek gibi görünmediği açıktı ve bunda da bir sorun olmazdı. Villa da başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız şekilde başka bir seviyede olduğu kesin ve bu da, pas yelpazesini ve müthiş tekniğini futbolun en büyük sahnelerinden birinde sergileme fırsatını şüphesiz büyük bir keyifle karşılayacak Tielemans için bunu dev bir transfer haline getiriyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibine gelecek vadeden genç oyuncularından birini satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takıma dahil olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Görünüşe göre yüksek ihtimalle ayrılacak olan Fernandez giderse, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun kesinlikle dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz garanti bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United'ın 48 milyon sterlin (64 milyon dolar) artı 2 milyon sterlin bonus içeren teklifi belli ki geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan 16 milyon sterline genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak transfer edilen Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki büyük para nedeniyle bu anlaşma muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyiydi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu anlaşma iyi hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, birincil orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampı öncesinde Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olduğu için Mason Mount'ın tek tanınmış kıdemli orta saha oyuncusu olarak kalacağı bir senaryodan kaçınmaya çalışırken panikle Santos'a yöneldi. Fernandes takibi sonuçsuz kaldıktan sonra United'ın karar vericilerinin "sakin" olduğu bildirilmişti, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça gözden çıkarmaya hazır olduğu bir oyuncu için 50 milyon sterlinlik paket yüksek bir bedel. Manchester United'ın, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada sayıya ihtiyacı var, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde garanti ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir var bir yok olduğu bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle hareket ettiği düşünülen Santos'un, "düzenli A takım futbolu" arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de bulduğundan daha fazla süre alıp almayacağını zaman gösterecek ve çok şey United'ın başka kimi kadrosuna katacağına bağlı olacak; kulübün orta saha revizyonu sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim katındaki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimin uzağında yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın da uzun vadede daha fazla istikrar sağlayabileceğinin garantisi yok. Yine de Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilirler; bu da, Santos'un yakında eski kulübü olacak takım herhangi bir Avrupa kupasına katılma hakkı elde edemediği için doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecek. Esasen, yeni ortamında kilit bir figür haline gelmesini sağlamak oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon gerçekten de patladı! Newcastle, geçen sezon Liverpool'u Carabao Cup finalinde sürpriz bir şekilde yenerek kupa hasretini sona erdirdikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığı olmasını hayal ediyordu. Ancak Liverpool, Alexander Isak'ı en acı verici şartlarda ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki güç sıralamasındaki yerini sert biçimde hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan o bonservis bedelini iyi harcamış olsaydı, işler yine de yoluna girebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada bitirdi. Felaket bir sezon sona ermeden çok önce Anthony Gordon'ın ayrılacağı belliydi ancak her takım arasında özellikle Tottenham'a giden Tonali'nin ayrılığı, bir rüyanın gerçekten sona erişini temsil ediyor. Taraftarlar açısından gerçekten travmatik olan şey ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; çünkü kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla acı yolda ve bu da taraftarların dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamaması anlamına geliyor; üstelik o paranın da büyük ihtimalle yine boşa harcanacağı düşünülüyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için tarihi 85 milyon sterlinlik anlaşmayı sonuçlandırmasından sadece bir gün sonra Tonali için de kulüp transfer rekorunu yeniden kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu sadece çılgına dönmüş bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bonservis bedeline ulaşmasın ki?! İtalya milli takım oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir yatırım gibi görünüyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kanıtlaması gereken çok şey olan 26 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün bu kumarın karşılığını alması şart. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin gözetiminde transfer piyasasında benimsenen temkinli/cimri yaklaşımdan yıllarca rahatsız olan taraftarlar, artık kulüplerinin ligin rakiplerini geride bırakarak piyasadaki en çok istenen orta sahalardan birini transfer ettiğini gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Varsayım, Tonali'nin yasa dışı bahis cezası döneminde arkasında duran kulüpten ayrılması halinde bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı yönündeydi. Ancak o, bunun yerine son iki sezonun her birinde Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, mesele ne? Açıkçası, Serie A'dan herhangi bir takımın Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen arzusunu karşılayacak yeterli paraya sahip olma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri bile Newcastle'ın istediği bonservis bedeli nedeniyle anlaşılır şekilde geri adım attı. Sonuç olarak Tonali kendisini, en verimli yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu ve bu inkâr edilemez şekilde tuhaf. Yine de De Zerbi iki sezondan daha uzun süre Spurs'te kalırsa, ki bu çok büyük bir "eğer", belki de bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden biri hâline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi konulmasını Inter adına sorgulamak gerekir. Buna rağmen Hollandalı, formunda olduğu günlerde hâlâ etraftaki en iyi hücumcu beklerden biri ve bu nedenle 20 milyon euro (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine daha iki yıl varken Inter’in bugünün piyasasında çok daha fazlasını talep edebileceği bir oyuncu için Nerazzurri adına oldukça kötü bir iş anlamına geliyor. Adil olmak gerekirse Inter’in eli kolu bağlı da olabilir; Hollandalı, Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi talep etti. Bu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için 25 milyon euro olarak belirlenmiş, bu yıl ise düşmüştü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları içinde yol almaya çalışan ve fırsat transferlerinde uzman bir kulüp olarak ün kazanan Real için bir başka son derece akıllıca hamle gibi görünüyor. Dumfries, Real Madrid’in ödediği miktarın en az iki katı değerinde ve bu bedel, kulüp efsanesi Dani Carvajal’ın ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Los Blancos’un ayırdığı bildirilen 30 milyon euronun da oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmadan çok hücumda daha etkili olduğu söylenebilecek bir sağ kanat savunmacısı ve bu da Madrid’i o bölgede daha iyi takımların değerlendirebileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onu tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif yapmıyor ama bu kadar düşük bir bedel için en azından birkaç sezonluk iyi bir geçiş çözümü olamayacağını söylemek zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine o serbest kalma maddesini koydurmak istemesinin tam da nedeni. 2021’de PSV’den geldiğinden beri Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda 207 maçta 55 gol katkısı verdi, Nerazzurri’nin hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasını sağladı. Potansiyel olarak son büyük transferini fazlasıyla hak etti ve düşük bonservis bedeli, Bernabeu’daki baskıyı bir ölçüde azaltacaktır. Rolü hakkında Jose Mourinho ile görüşmeler yaptığı bildirilen Dumfries’in, Alexander-Arnold’u takım dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda çok önemli katkı sağlayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesinin kesinleşmesiyle birlikte bazı büyük satışların gerekeceği açıktı ve Fernandes de onların en değerli varlıklarından biriydi; sezonun son gününde kaderleri belli olmadan önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çeken klas bir orta saha oyuncusuydu. Bu nedenle ayrılığı hiç de sürpriz değil. Ancak asıl şaşırtıcı olan, West Ham'in pazarlık gücünün oldukça zayıf olmasına rağmen Portekizli oyuncu için tam olarak talep ettiği rakamı almayı başarmış olması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösteren bir hamle. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki felaket sezonun ardından Spurs, bir daha kendini asla o durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için 52 milyon £ ödemek bir niyet beyanıysa, bu transfer onun da ötesinde. Fernandes çok yetenekli bir 21 yaşında oyuncu. Birçok rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayacak bir oyuncu görüntüsü veriyor. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu anlaşmanın üzerinde inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi transfer etme ilgisinden de gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için değerinin üzerinde ödeme yapmaya razı oldu. Dolayısıyla bu transferin Spurs için gerçekten tutması gerekiyor, hem de hemen; aksi halde çok kısa sürede kulübün sahiplerini eleştirmek için kullanılacak bir başka malzemeye dönüşecek. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Benfica'ya Joao Neves için 60 milyon € ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi bile değil; bu yüzden gerçekten öyle olabileceğini göstermesi şart. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi futbol dünyasının en büyük isimlerinden bazılarıyla anılmıştı. Ancak sonunda kendisini Spurs'te buldu; geçen sezonu West Ham'in bir sıra ve iki puan üzerinde bitiren takımda. Bu da bu transferi biraz yatay bir hamle gibi gösteriyor. Yine de kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olabilir ve Fernandes'in, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha oyuncusu olduğu tartışmasız. Elbette ne tarafın istikrarıyla tanınmadığı düşünüldüğünde, İtalyan teknik adamın Spurs'te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Saibari için bonservis belirlemek adına PSV'nin Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir; çünkü Kuzey Amerika'da parlaması ihtimali her zaman vardı. Ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle alınan bir oyuncu için bu hâlâ iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla sergilediği sansasyonel performanslar sayesinde son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra, son 32 turunda Hollanda'ya karşı alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında söylediği gibi, Bayern bir süredir bu anlaşma üzerinde çalışıyordu. Bu, bir Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilmiş ani bir tepki değildi; Bayern uzun süredir Saibari'nin, zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapmasını sağlayacak doğru teknik, çalışkanlık ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Saibari için Dünya Kupası bundan daha iyi gidemezdi; çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla ortalama futbolseverin dikkatini çekti. Şimdi ise, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroya girmek bir tür kâbusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" yapılan o klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda adeta mutluluktan havalara uçuyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir takviye olabileceğini anlaşılır şekilde düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde; çünkü Saibari, Nicolas Jackson'a kıyasla onun takımının oyun tarzına şüphesiz daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’ı Manchester United’a satma konusunda anlaşmaya varmalarının ardından bu, Atalanta için bir başka akıllıca anlaşma olmaya aday görünüyor. Palestra için alınacak yüksek €55 milyonluk (£47m/$62m) paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün de Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya katmak yerine bir süre önce ondan gelir elde etmeye karar verdiği iddia ediliyor. 21 yaşındaki oyuncu böylece kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte kalıp Bergamo’da iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduğunda aklı çelindi ve onu elde tutmak her zaman zorlu bir mücadele olacaktı. Not: A

    Chelsea için: Chelsea menajeri olarak Xabi Alonso’nun etkisini göstermesi açısından ilgi çekici bir işaret, teknik direktör olarak değil. İspanyol çalıştırıcının bu anlaşmaya onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davrandı; 24 saat içinde pole pozisyonuna geçerek Inter’in Palestra hamlesini çaldı. Uzun süredir Serie A şampiyonuna katılması bekleniyordu, bu yüzden bu açıdan bakıldığında kesinlikle önemli bir hamle. 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilen Palestra, çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olarak Alonso’nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması beklenen bir isim ve Premier League’in zorluklarına da uygun görünmeli. Ancak €55 milyona kadar çıkan bir harcamanın ardından, Chelsea’nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu rakam Serie A standartlarında devasa bir meblağ ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık ara geride bıraktı, ayrıca oyuncu 21 yaşında ve en üst seviyede sadece bir iyi sezon geçirmiş durumda. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk taşıyor. Not: B

    Palestra için: Çocukken altyapısında oynadığı ve desteklediğine inanılan Inter’e transfer olmak yerine neden Chelsea’yi seçtiği sorusunu yalnızca Palestra’nın kendisi yanıtlayabilir, ancak Chelsea’nin bildirilene göre haftalık £100.000’e yakın sözleşme teklifinin Inter’in sunduğunun iki katından fazla olması, bunu bir ölçüde açıklayabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere’nin en üst liginde kendini test etme fırsatına balıklama atladı. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin başarısından cesaret alacaktır; bir diğer genç İtalyan Giovanni Leoni’nin geçen yaz Liverpool’a katılması da daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun işaretiydi. Onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığı, yeni menajer altında kilit bir figür olmaya aday olduğunu gösterdiği için Alonso’dan etkilenmiş de olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Jackpot! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için kendilerine böylesine saçma bir para ödemeye razı olan birini bulduktan sonra bankaya giderken kahkahalar atacak. Unutmayın, Ramos’un PSG’nin golcü sorununa çözüm olması gerekiyordu ama Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca Ramos zamanının çok büyük bölümünü Parc des Prince’te yedek kulübesinde geçirdi; bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Uluslararası seviyede hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalması da öyle. Dolayısıyla, oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u transfer etmek için sıraya girmiş değildi; hele hele saçma bir 75 milyon € karşılığında hiç değildi. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla, gerçekten hücumlarını geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce şunu hemen netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük potansiyel gösterdi ve PSG’de üç sezona yayılan süreçte 45 gol atarak kulübeden gelip etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası para dolu olmayan bir Milan için. Bu yüzden İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak ne yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir ama Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak sayısız komplo teorisini tetikledi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’in, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olduğu da hatırlatıldı. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir ücret ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık konuşalım, Serie A’da gol atacağını gerçekten düşünüyoruz, özellikle de 9 numaradan Ruben Amorim’in istediği her şeyi sağlayacak olması nedeniyle. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos gol garantisi açısından aslında aynı ölçüde bir güvence sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Yıllardır ikinci planda kalan bir oyuncu için nihayet başrole çıkma fırsatı. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçek vaatler taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo ile devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda tuttu. Bununla birlikte, Ronaldo ile Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de özellikle iyi bir iş çıkarmadığını söylemek gerekir. Paris’te de benzer bir hikâye vardı; burada genel kanı, PSG’nin imrenilecek ölçüde müthiş hücumculara sahip olduğu ama Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O, sadece kulübeden getirilebilecek iyi bir isimdi, fena olmayan bir hamle oyuncusuydu. Kritik nokta şu ki artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmayı sürdüren yeni Milan’ın hücum hattındaki ana isim olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak, çünkü bu ücret zaten başlı başına büyük, bir Serie A kulübü içinse kesinlikle devasa. Sıra sende Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan yine son derece akıllıca bir transfer hamlesi; altı yıl önce yalnızca 2 milyon sterline imza attırdığı bir oyuncudan 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) kazanarak en iyi satış yapan kulüplerden biri olma itibarını daha da güçlendirecek. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin yalnızca 12 ay sonra sona erecek olması da bu anlaşmayı daha da iyi hale getiriyor. Bu nedenle Hollandalı savunmacıdan böylesine yüksek bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyacaklar, ancak daha önce oyuncuya 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) değer biçildiği bildirilmişti. Bu ücreti yüksek potansiyelli bir yedeğe kaçınılmaz olarak yeniden yatıracaklar; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’un genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olması dikkat çekiyor, ancak bu ayrı bir transfer olur. Zaten stoper seçenekleri açısından çok da eksikleri yok; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadrolarında bulunurken, Igor Julio da West Ham’daki kiralık döneminden dönmeye hazırlanıyor. Not: A

    Tottenham için: Brighton’da birlikte çalıştığı Van Hecke için yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin yönlendirdiği açıkça görülen bir transfer olsa da, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıktıktan sonra Spurs’un bu stoper için fazla ödeme yapmaya kandırıldığını düşünmeden edemiyorsunuz; üstelik oyuncu güney kıyısındaki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmek üzereydi. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) civarında olması gerektiği düşünülebilir, ancak Brighton zor pazarlık yapmasıyla ünlü ve Tottenham da harekete geçmeleri gerektiğini hissetmiş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ile Liverpool’un Van Hecke’yle ilgilendiği bildirilmişti, kulüp kaptanı Cristian Romero ise çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve diğer stoperleri Micky van de Ven de aynı yolu izleyebilir. Yine de Tottenham, Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında olmasına rağmen henüz zirvesine ulaşmamış, topu iyi kullanan ve uzun süredir ciddi şekilde eksikliğini hissettikleri mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bonservissiz transfer Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun bakış açısından bu, oldukça mantıklı bir transfer. Görünüşe göre Amex’te kalışını uzatmayacağını netleştiren Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir basamak yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük hedeflere giden bir sıçrama tahtası olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgilerini somutlaştırdı; bu yüzden sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir, ancak herhangi bir Avrupa kupası sunamıyorlar. Daha önce ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak bilecek, bu da onun hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun sonlarında küme düşme tehlikesini savuşturduktan sonra büyük ihtimalle bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket iç saha kampanyasının ardından Spurs adına gidilecek tek yön gerçekten yukarı gibi görünüyor. En azından kağıt üzerinde Senesi ile ortaklığı çok güçlü görünüyor ve takıma sağlam bir savunma temeli kazandırıyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta Osasuna’nın geçen yaz sadece 5 milyon avroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibinin Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüzde 50’lik yüksek sonraki satış payı maddesi nedeniyle eli her zaman kolu bağlıydı. Bu da 40 milyon avroluk (£34,5m/$45m) serbest kalma bedelinin 20 milyon avroluk kısmının Real Madrid’e gideceği anlamına geliyor. Yine de 15 milyon avroluk (£13m/$17m) kazanç, Osasuna büyüklüğündeki bir kulüp için hâlâ önemli. Munoz’un ayrılığı, 12 gole katkı yaptığı ve İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten her zaman olasıydı. Serbest kalma maddesi de bonservis bedeli konusunda Osasuna’nın elini kolunu bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool ile Newcastle arasındaki transfer piyasası rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona’ya katılan Anthony Gordon’ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz’u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezerek görüşmeler ileri aşamaya gelmiş ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken devreye girip bu hamleyi çaldı. Dolayısıyla Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak böylesine yüksek değer verilen genç bir kanat oyuncusunu ileride tam bir fırsat transferi olduğu anlaşılabilecek bir bedelle kadrosuna kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, Mohamed Salah’ın ayrılığı ve Hugo Ekitike’nin sakatlığının Liverpool hücum hattında büyük bir boşluk bırakmasının ardından çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlamak adına her iki kanatta da, merkeze yakın bölgede de oynayabiliyor. Hem direkt oynayan hem süratli olan, aynı zamanda savunmada da çok çalışan 22 yaşındaki hücumcu, görünüşe göre anlaşmanın gerçekleşmesi için bastıran yeni teknik direktör Iraola’nın oyun tarzına ideal uyum sağlayacak gibi duruyor. Ancak kulübün, bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildirilse de genç İspanyol’un Rio Ngumoha’nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlamak zorunda kalacak. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle’ın teklifleri kabul edildikten sonra iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz’u Anfield’a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz sadece 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinin ilk döneminde adeta göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona’nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra daha sonra Real Madrid’e geçti, ardından sadece bir yıl önce Osasuna’ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına yerleşmeyi ve burada uzun vadeli bir yıldız olarak kendini kabul ettirmeyi umacak; vatandaşı Iraola da uyum sağlamasına yardımcı olmak için mükemmel teknik direktör olabilir. İlk 11’de yer kazanmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool’un hâlâ RB Leipzig’in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande için hamle yapmasının beklendiği düşünüldüğünde bu, genel üretkenliğini artırmasını gerektirebilir. Ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool’un yenilenmiş hücum hattında yine de bolca fırsat görmeli. Not: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool için: Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten de iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar düşmesine izin verilmeseydi bu durum önlenebilirdi. Kırmızılar, onu 2024-25'te şampiyonlukla sonuçlanan sezonda kariyerinin zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolları ayırma zamanı geldiğinde hatırı sayılır bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda çok kötü bir sezonun ardından sonunda bedelsiz olarak ayrıldı. Hal böyleyken, aylarca uzayan yıpratıcı görüşmelerin, oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalmasının ardından, Liverpool'un Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerine (haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildiriliyor) boyun eğmesi, yüksek profilli bir dizi hatayla kesintiye uğrayan dağınık bir sezonun ortasında düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet gibi potansiyel yedekleri şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanı açısından devasa bir israftı. Not: D

    Real Madrid için: Öyleyse muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde olan Konate'ye peşinde olduğu türden astronomik bir maaş verecek. Bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen bu, stoperin Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü olduğuna bakıldığında risk anlamına geliyor. Real Madrid'in geçen yıl kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sonlandırmaya karar verdiğinin bildirildiğini hatırlamakta fayda var ki bu da çok şey anlatıyor. Fransız oyuncu, gününde olduğunda iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen hâlâ mevkiisindeki oyuncular için zirve yıllarına ulaşmış değil. Real fiilen onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulacağına dair kumar oynuyor ve kulübün sorunlu bölgesi için nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen ise hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve taraftarlar ile medyanın Los Blancos üzerindeki yoğun baskısı düşünüldüğünde bu, çok hızlı şekilde ters gidebilecek bir hamle izlenimi veriyor. Not: B

    Konate için: Bu durumun açık ara en büyük kazananı, hem hayalindeki Real Madrid transferini hem de arzuladığı dev maaşı almaya hazırlanan Konate. Ancak Huijsen'in yanında muhtemel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlıca uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu denilen o kazan atmosferinde, Anfield'daki son sezonuna damga vuran türden hatalara çok daha az tolerans gösterilecektir. Konate, Madrid'e bedelsiz transferini tamamlayarak Trent Alexander-Arnold'un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki zorluklar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erkenden yeniden bulabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça olarak kendini kabul ettirme fırsatına sahip. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bonservissiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; bitmek bilmeyen çalışkanlığı ve yaratıcılığıyla Manchester City'nin uzun süreli başarı döneminin vazgeçilmez parçalarından biri olan olağanüstü bir hücum orta sahası. Nitekim Portekizli oyuncu, adeta Pep Guardiola'nın kusursuz oyuncusuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar çok sevmesinin ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de noktalamayı umuyordu ancak bu ayrılık aslında uzun zamandır geliyordu. Onun bonservissiz ayrılması elbette finansal açıdan harika değil ama dokuz yıllık müthiş hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de hepsinden önemlisi kişiliği, City'de fazlasıyla özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlamak için iki neden var. Real Madrid, sadece olağanüstü kalitede bir oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'nın da elinden kaptı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki Bernardo bunların bazıları hakkında bizzat yorum da yapmıştı, Camp Nou'ya transferi artık kaçınılmaz gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi, belli ki her şeyi değiştirdi. "The Special One", vatandaşı olan bu oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız şekilde geride kaldı ama geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad'da Arsenal'e karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Ancak belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal bir rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin, yani yetenek ile mücadele gücünün o kusursuz karışımının vücut bulmuş hali. Bu bağlamda, Real'in Portekiz milli oyuncu için Barcelona'nın hamlesini neden çaldığını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun zamandır istediği İspanya hamlesi. En az son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, Silva'nın La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferi gündeme geliyordu. Ancak Guardiola onu defalarca bir sezon daha Etihad'da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatını sonunda yakalayacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid zor bir dönemden geçiyor; İspanya futbolunun zirvesindeki yerini Barcelona'ya kaptırmış durumda. Ancak Mourinho'nun onları yeniden eski yerine döndürmesine yardımcı olmak, hiç şüphesiz onun sahipleneceği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real Madrid'de forma rekabeti çok yüksek ve Silva artık eskisi kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da işaret ettiği gibi ilk beş yard kafanızdadır ve bu anlamda eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması belki bir nebze üzücü olsa da Bernardo, Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric'i örnek alıp 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayabilecek deneyim ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022'deki transferinin ardından iyi başlamamış olsa da o günden bu yana Chelsea'nin savunmadaki kilit isimlerinden biri hâline geldi, bu yüzden onun zararına elden çıkarıldığını görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde kendi pozisyonunda dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Bununla birlikte, Chelsea'nin İspanyol oyuncuyu Brighton'dan 60 milyon £'a (80 milyon $) transfer ederken başta kesinlikle fazla ödeme yaptığı ortada ve oyuncunun perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar veren kulübün 52 milyon £'a (69 milyon $) kadar bir bedeli geri kazanacak olmasından muhtemelen memnun kalacağı söylenebilir. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını elde etmekte zorlanabilirlerdi. Cucurella'nın ayrılığı aynı zamanda ciddi biçimde tecrübe eksiği yaşayan kadronun en deneyimli isimlerinden birini de kaybetmesi anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato'nun ve gelmesi beklenen yeni transfer Valentin Barco'nun bu boşluğu doldurabileceğine kesinlikle güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid de erken transfer dönemi hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp daha geçen yaz Alvaro Carreras'ı Benfica'dan Bernabeu'ya geri getirmek için bir sol beke yüklü ödeme yapmıştı, ancak bu durum, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için de kesenin ağzını açmalarına engel olmadı. 60 milyon €'luk bonservis, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım sergileyen bir takım için son derece yüksek ve son aylarda formu bir miktar düşen bir oyuncudan yapılan yatırımın anında karşılık vermesini gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun kaç yıl daha üst düzey katkı verebileceğini gerçekçi olarak ne kadar öngörebilir? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir 'Mourinho' oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real Madrid şimdi yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, bu yüzden ayrılıklar konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Kuşkusuz bu hamlenin asıl kazananı olan Cucurella, rotasız bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunmacının, BlueCo'nun Stamford Bridge'deki işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için İspanya'ya dönmek istediği geniş çapta bildirilmişti, ancak Atletico Madrid'in ilgisine rağmen Bernabeu'ya gideceğini kimse beklemiyordu. O halde anlaşmanın bu kadar hızlı tamamlanması şaşırtıcı değil; Real Madrid devreye girer girmez Cucurella'nın da muhtemelen hemen evet dediği varsayılabilir. Görünüşe göre Mourinho tarafından özellikle istendiği düşünüldüğünde, Carreras'ın Portekizli teknik adamın ilk 11'inde dönüşümlü olarak yer alması muhtemelken onun da kilit bir oyuncu hâline gelme ihtimali oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları düşünüldüğünde, hemen katkı vermek zorunda; aksi takdirde sabırsızlığıyla meşhur Bernabeu tribünlerini karşısında bulabilir. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon sterline transfer edilerek Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biri oldu ve kulüp tarihinin en iyi transferleri arasında rahatlıkla gösterilebilir. Zirve döneminde ise tartışmasız biçimde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuyu yaşın yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i transfer ederek onun yerine erkenden bir hamle yapmasının nedeni de buydu. Hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi, Robertson'ı kış transfer döneminde bile satacaktı. Ancak şu anki sorun, Kerkez'in hâlâ Anfield'a tam anlamıyla alışamamış olması. Ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, azminin ve karakterinin Merseyside'da ciddi biçimde aranacağı acı şekilde ortaya çıktı. Nitekim taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs'un ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açıktı ancak bunun tam olarak neden yapıldığını anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın çeşitli bölgelerinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir ama sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini yeni kırmıştı ancak Spurs'un elinde yine de Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı, ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı sağlayacağı yönündeydi. Ayrıca yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına da kesinlikle yardımcı olabilir. Gecikmeli de olsa bonservissiz gelmesi hoş bir artı ancak Tottenham'ın aslında Robertson'a mutlaka ihtiyaç duyduğu hissi hâlâ oluşmuş değil. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesi anlaşılabilir. Çok iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu. Görünüşe göre Spurs da ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuç olarak sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı; bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor. Ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir aşamada yeni sözleşme önermedi. Bununla birlikte, İskoçya kaptanını kadrosuna katmak isteyenler arasında Juventus'un da yer aldığı söyleniyordu; yani Spurs dışında da seçenekleri vardı. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeyi seçmesi biraz tuhaf. Yine de De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'u ciddi şekilde geliştirebilecek kapasiteye tartışmasız sahip olduğu düşünülürse, Robertson şu anda Tottenham'ı ocak ayındakinden daha cazip bir seçenek olarak görebilir. Buna rağmen, Robertson'ın geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süreyi kuzey Londra'da alacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişim. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı takımda tutmak için büyük mücadele verdi, ardından da onu gecikmeli şekilde Liverpool'a gitmesine izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda hemen pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe ile oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle da bu yüzden huzursuz bir başka hücum oyuncusunu hızlıca elden çıkardı ve bunu da harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu; ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle için asıl meydan okuma bu parayı akıllıca değerlendirmek, çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yeteneği takıma çekmek de daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i acınası bir 12. sırada bitirmesi, buna Gordon'ın da St. James' Park'tan Isak'ın izinden gitmek istemesinin eklenmesi, giderek daha da ilgisizleşen Suudi Arabistanlı sahipler altında Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı finansal kurallarına uyma konusunda uzun süredir belgelenmiş sorunları nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu nedenle işleri sonunda yoluna koyduktan sonraki ilk hamlelerinin Gordon'a €80m saçmak olması pek hayra işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Hücum üçlüsünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine tam bir pres makinesi; bu yüzden Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedeli daha olumlu gösterebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da hatırlatılıyor, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçındaki 12 gol, Barca taraftarlarının yeni transferlerinden beklemesi gereken gol oranına dair çok daha iyi bir gösterge. Dolayısıyla Gordon'ın kanatta Flick'in istediğini Rashford'dan daha fazla verme ihtimali olsa da ve Rashford'dan daha düşük bir maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi; bu da Barca'nın yeniden aklından çok parasına güvenen bir kulüp haline döndüğünü düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüşmüş hali. Özellikle son iki yılda Premier League'de ciddi anlamda istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de daha önce çocukluk kulübü olan ve küçükken de desteklediği Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca ilk başta bu yaz Bayern Münih'e gidecek gibi görünüyordu. Ancak Bayern, istenen bonservis bedeli karşısında anlaşılır şekilde geri adım attı ve Gordon'ın önündeki asıl büyük sınav da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltabilir ama yine de bonservisini haklı çıkarması için muazzam baskı altında olacak; çünkü Barca €80m'yu yan rol oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'in oyuncusu olmayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu hiç kolay olmayacak. İlk sezonunda Barca formasıyla toplamda 28 gol katkısı üretmesine rağmen şimdi Camp Nou'da ihtiyaç fazlası gibi görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına hâlâ inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan, Lamine Yamal'la birlikte sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle