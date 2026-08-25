Barcelona açısından: Ferran Torres, Barça taraftarlarından hak ettiğini düşündüğü sevgiyi hiçbir zaman görmedi, ancak bunun nedenini anlamak o kadar da zor değil. Eski Manchester City yıldızı, Camp Nou'daki dört yılında son derece saygın bir rakam olan 65 gol attı. Buna, Hansi Flick'in ekibinin geçen sezon La Liga şampiyonluğunu başarıyla koruduğu dönemde tüm kulvarlarda kaydettiği kariyerinin en iyi derecesi olan 21 gol de dahildi. Ancak o, bir joker oyuncu olarak görüldü ve istikrarsız bitiriciliğiyle taraftarları fazlasıyla frustrasyona uğrattı. Bir yandan, Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından Barça zaten hücum hattında eksik olduğu için onu satmak riskliydi, ama diğer yandan da kasaya para koymak için bundan daha iyi bir fırsat asla çıkmayacaktı. Torres'in piyasa değeri, İspanya adına 2026 Dünya Kupası finalinde attığı galibiyet golünün ardından kariyerinin zirvesine ulaştı ve PSG'nin sonrasında yaptığı 50 milyon euroluk teklif geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Evet, bu rakam Barça'nın Torres'i City'den transfer ederken ödediği 55 milyon euronun biraz altındaydı, ancak sözleşmesi gelecek yaz bitiyordu ve anlaşmadaki özel bir madde nedeniyle sözleşme uzatılsaydı Premier League kulübüne fazladan 8 milyon euro daha ödemeleri gerekecekti. Ayrıca yüksek maaşının bütçeden çıkması, Barça'nın Rodri için anlaşma yapmasına da yardımcı oldu; Rodri, kadroya Torres'in olduğundan çok daha büyük etki edecek bir katkı olacak. Not: B+
PSG açısından: Torres hiçbir zaman elit bireysel futbolcular kategorisine girmeyebilir, ancak kariyerinin zirvesindeki çok yönlü bir dünya şampiyonunu makul bir bedelle kadroya katmak yine de PSG için önemli bir kazanım. Torres ayrıca, forvete 2020'de İspanya Milli Takımı'ndaki ilk A takım maçını oynatan Luis Enrique için de taktiksel açıdan çok iyi bir uyum sağlıyor. Luis Enrique yönetiminde PSG'nin başarısının temelinde pozisyon esnekliği yatıyor ve Torres bu konuda olabilecek en uygun oyunculardan biri; hem santrfor olarak hem de iki kanatta oynayabiliyor. Ayrıca vatandaşı Fabian Ruiz ile neredeyse telepatik bir ilişkisi var ve bu da üst üste Avrupa şampiyonu olan ekip için anında karşılık verebilir. Torres'in, daha rekabetçi La Liga ortamına kıyasla Ligue 1'de daha skorer olma ihtimali son derece yüksek ve büyük sahnedeki geniş deneyimi de onu Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir seçenek haline getirecek. Torres, Goncalo Ramos'un bire bir aynı profilde bir alternatifi değil, ancak özellikle son üçteki akıllı hareketliliği söz konusu olduğunda PSG'ye Portekizli santrforun verdiğinden daha fazlasını sunma potansiyeline sahip. Not: A-
Torres açısından: İspanya'nın Dünya Kupası kahramanı bu transferi bir seviye atlama olarak görecek ve Barça ile sözleşme görüşmelerindeki ilerleme eksikliğini kamuoyu önünde eleştirmekte haklı olduğunun bir teyidi sayacaktır; bu da anlaşılabilir bir durum. PSG, modern dönemde Şampiyonlar Ligi'ni üst üste üç kez kazanan yalnızca ikinci kulüp olmayı hedefliyor, oysa Barça bu kupayı en son 2015'te, Luis Enrique onların başındayken kazanmıştı. Ancak gerçek şu ki, Torres'in Paris'teki durumu Katalonya'dakinden farklı olmayacak. Luis Enrique'nin en önemli maçlarda her zaman döneceği PSG'nin en güçlü hücum üçlüsü, kanatlarda Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue, merkezde ise Ousmane Dembele'den oluşuyor. Torres, Barça'da uzun süre Lewandowski, Raphinha ve Lamine Yamal gibi isimlerin gölgesinde kaldıktan sonra Parc des Princes'te sonunda başrol oyuncusu olacağını düşünüyorsa, fena halde yanılıyor. Luis Enrique ona ligde daha fazla süre verebilir, ancak Torres Şampiyonlar Ligi'nde vazgeçilmez olmayacak. PSG'ye katılmak onun mirasını güçlendirmeyecek, sadece rotasyon oyuncusu statüsünü daha da pekiştirecek. Torres çimin diğer tarafta daha yeşil olmadığını kısa sürede fark edebilir ve hatta artık onsuz Avrupa zaferi için PSG ile rekabet etme konusunda daha iyi durumda görünen Barça'daki konfor alanını terk ettiğine pişman bile olabilir. Not: B-
James Westwood