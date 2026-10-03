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Carlos Baleba, gizli hazırlık maçında sonunda Manchester United'ı dize getirdi; Michael Carrick ise milli ara sırasında büyüyen sakatlık kriziyle karşı karşıya kaldı
Carrington'daki gizli hazırlık maçı
Ağustos ayında Brighton'dan 70 milyon sterlinlik (93 milyon dolar) transferle gelen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, cuma günü Carrington'da seyirciye kapalı oynanan bir maçta sahaya çıktı. , Sports'a göre Harry Maguire ve Matheus Cunha gibi A takımın oturmuş isimleriyle birlikte, yine INEOS'un sahibi olduğu Lausanne-Sport'a karşı forma giyerek değerli dakikalar kazandı.
Bu karşılaşma, onun Manchester United formasıyla ilk resmî olmayan maçı oldu. Oyuncu, Martılar ile sezon öncesinde ilk kez yaşadığı ayak bileği sorunu nedeniyle resmî maçlarda forma giyemiyordu. Milli ara öncesinde United'ın Fulham ile 1-1 berabere kaldığı maçta yedekler arasında yer alsa da sonradan oyuna alınarak riske edilmedi.
- AFP
Carrick'in sakatlık durumuyla ilgili güncelleme
Gizli hazırlık maçı öncesinde United başantrenörü Michael Carrick, taraftarlara yazın yapılan sansasyonel transferin perde arkasında durmaksızın çalıştığı güvencesini verdi. Kulübün resmî medyasına konuşan Carrick, yeni orta sahasının süregelen sakatlığın ardından "mümkün olduğunca çabuk geri dönmek için çabaladığını" doğruladı.
Öte yandan, United'ın diğer yıldızlarına ilişkin güncellemeler de milli takım kamplarından gelmeye devam ediyor. Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, kısa süre önce Bruno Fernandes'le ilgili endişe yaratan duruma değinerek oyun kurucunun yaşadığı aksaklığı kaval kemiğindeki "karmaşık" bir sorun olarak nitelendirdi. United adına sevindirici olan ise Fernandes'in bu sorunu başarıyla atlatıp ülkesinin Danimarka'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de dönmesi oldu.
Art arda gelen sakatlık sorunları
Baleba'nın gelişimi, şu anda kadroda ciddi bir eksilme yaşayan Carrick için nadir görülen bir sevindirici gelişme niteliği taşıyor. Noussair Mazraoui, bu hafta başında Fas'ın Lesotho ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası maçında sakatlanarak Old Trafford'daki sakatlık listesine eklenen son isim oldu. Savunmacı, 68. dakikadaki bir müdahalenin ardından dengesiz şekilde yere indi ve gözle görülür bir rahatsızlık içinde hemen kulübeye işaret etti.
Bu aksilik, Manchester ekibi için zaten can sıkıcı geçen milli ara dönemini daha da zorlaştırdı. Marcus Rashford ve Kobbie Mainoo, yaşadıkları sorunların tedavisine odaklanmak için İngiltere kadrosundan çekildi. Öte yandan Amad Diallo, Benjamin Sesko ve Patrick Dorgu da yeni fiziksel sorunlar yaşıyor ve bu durum Carrick'in taktik seçeneklerini ciddi şekilde kısıtlıyor.
- Action Plus
Tottenham sınavı kapıda
Manchester United'ın sağlık ekibi, iç saha futbolu geri dönmeden önce tedavi odasını boşaltmak için fazla mesai yapacak. United, 10 Ekim'de yüksek önem taşıyan bir karşılaşmada Old Trafford'da Tottenham'ı ağırlayacak.
Carrick, kritik mücadelede kilit oyuncularının hazır olmasını umutsuzca isteyecek. Baleba, hazırlık maçlarındaki performansından yara almadan çıkarsa ve fiziksel durumunu geliştirmeyi sürdürürse, £70 milyonluk oyuncu sonunda kuzey Londra ekibine karşı uzun süredir beklenen rekabetçi ilk maçına çıkabilir.
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