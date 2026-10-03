Ağustos ayında Brighton'dan 70 milyon sterlinlik (93 milyon dolar) transferle gelen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, cuma günü Carrington'da seyirciye kapalı oynanan bir maçta sahaya çıktı. , Sports'a göre Harry Maguire ve Matheus Cunha gibi A takımın oturmuş isimleriyle birlikte, yine INEOS'un sahibi olduğu Lausanne-Sport'a karşı forma giyerek değerli dakikalar kazandı.

Bu karşılaşma, onun Manchester United formasıyla ilk resmî olmayan maçı oldu. Oyuncu, Martılar ile sezon öncesinde ilk kez yaşadığı ayak bileği sorunu nedeniyle resmî maçlarda forma giyemiyordu. Milli ara öncesinde United'ın Fulham ile 1-1 berabere kaldığı maçta yedekler arasında yer alsa da sonradan oyuna alınarak riske edilmedi.



