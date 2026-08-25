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Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

Carlos Baleba, 70 milyon sterlinlik transfer resmen doğrulanırken Manchester United'a katılma nedenlerini açıkladı

Transfers
C. Baleba
M. United
Brighton & Hove Albion
Premier Lig

Manchester United, Brighton'dan Carlos Baleba'nın transferini bonuslarla birlikte 70 milyon sterline varan bir bedelle resmen tamamladı. Kamerun millî oyuncusu, Old Trafford'da beş yıllık sözleşmeye imza attı ve kulüp sezonun açılış haftasındaki yenilginin ardından toparlanıp büyük kupalar için mücadele etmeyi hedeflerken, teknik direktör Michael Carrick ile birlikte çalışacak olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi.

  • Büyük bir kararlılık mesajı

    Manchester United, Baleba transferini ilk etapta 65 milyon sterlin bonservis bedeliyle tamamladı; anlaşmada 5 milyon sterline kadar çıkabilecek ek ödemeler de yer alıyor. 22 yaşındaki oyuncu, 12 ay uzatma opsiyonu da içeren beş yıllık sözleşmeye imza attı.

    Orta saha oyuncusu, yeni takım arkadaşları Premier League sezonunun ilk maçında deplasmanda Hull City'ye 2-0 yenilirken cumartesi günü sağlık kontrolünden geçti. Manchester United uzun süredir oyuncuyu beğeniyordu ve bu son transferle birlikte, Andrey Santos ile Youri Tielemans'ın da kulübe katıldığı orta saha yenilenmesi başarıyla tamamlanmış oldu.

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  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    Carrick farkı yarattı

    Kulübün internet sitesine konuşan Baleba, Carrick yönetiminde oynama ihtimalinin kararında önemli bir etken olduğunu açıkladı. "Hayallerimdeki kulübe katılmak inanılmaz bir duygu" dedi.

    "Michael Carrick ile çalışmak için sabırsızlanıyorum. Onun deneyimi ve oyun bilgisi, en üst seviyeye ulaşmama yardımcı olacak mükemmel teknik direktör olmasını sağlıyor. Kulüpte herkesin hedefleri son derece net, gelecek çok heyecan verici ve birlikte ulaşabileceğimiz başarıda üzerime düşeni yapmaya kararlıyım."

  • Wilcox, mükemmel transferi övdü

    Old Trafford'daki futbol direktörü Jason Wilcox, tamamlanan transferle ilgili düşüncelerini paylaştı. Wilcox, "Premier League'de gösterdiği performanslarla kendini kanıtlamış, üst düzey bir milli oyuncuyu kadromuza katarak orta sahamızı daha da güçlendirdiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

    "Carlos'un Manchester United'a katılma konusundaki kararlılığı ve ortak hedeflerimize ulaşacağımıza dair duyduğu güven, birçok kulvarda mücadele etmeye hazır, dinamik ve seyir zevki yüksek bir takım kurmayı sürdürürken onu mükemmel bir transfer haline getiriyor." Brighton, Aston Villa'yı yendiği pazar günkü maçta oyuncuyu maç kadrosuna almamıştı.

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    Yeni gelen oyuncu için sırada ne var?

    İleriye bakıldığında, Manchester United sezonun ilk galibiyetini ararken yeni transferini hemen takıma entegre etmeyi umacak. Baleba'nın, bu cumartesi Old Trafford'da Ipswich Town'ı ağırladıkları maçta kulüp adına merakla beklenen ilk maçına çıkması bekleniyor. Taraftarlar, onun sahanın ortasındaki uzun süredir devam eden sorunlarını çözüp çözemeyeceğini görmek için sabırsızlanacak.

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