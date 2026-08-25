Manchester United, Baleba transferini ilk etapta 65 milyon sterlin bonservis bedeliyle tamamladı; anlaşmada 5 milyon sterline kadar çıkabilecek ek ödemeler de yer alıyor. 22 yaşındaki oyuncu, 12 ay uzatma opsiyonu da içeren beş yıllık sözleşmeye imza attı.

Orta saha oyuncusu, yeni takım arkadaşları Premier League sezonunun ilk maçında deplasmanda Hull City'ye 2-0 yenilirken cumartesi günü sağlık kontrolünden geçti. Manchester United uzun süredir oyuncuyu beğeniyordu ve bu son transferle birlikte, Andrey Santos ile Youri Tielemans'ın da kulübe katıldığı orta saha yenilenmesi başarıyla tamamlanmış oldu.