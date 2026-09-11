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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Carlos Augusto giderek daha önemli hale geliyor: Inter sözleşme uzatma için bastırıyor

Inter
Transfers
C. Augusto

Brezilyalı oyuncu sezona iyi başladı ve Udinese karşısında maça ilk 11'de başlayabilir.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve Bernabeu’da Real Madrid’e attığı golle bunu süsleyen Carlos Augusto’nun Inter projesindeki ağırlığı bir kez daha teyit edildi. Bu merkezî rol, Inter kulübü tarafından da kabul görüyor. Il Corriere dello Sport’a göre kulüp, Brezilyalı beki güvence altına almak istiyor: Mevcut sözleşmesi 2028’de sona eriyor ancak uzatma, şimdiden yönetimin öncelikleri arasına girdi.


Yeni sportif direktör Baccin, altı oyuncunun sözleşme durumuna düzen getirmekle görevlendirildi. Bunlardan biri de geleceği şekillenmeye devam eden Federico Dimarco. Önemli bir sinyal de Madrid’den geldi; burada Inter’in sportif direktörü, kanat oyuncusunun menajeriyle bir araya geldi.



  • Carlos Augusto’ya gelince ise, çok şey doğrudan oyuncunun iradesine bağlı olacak. Il Corriere dello Sport’un vurguladığı gibi, Brezilyalı oyuncunun, Inter’de başrol oynamak için gerekli süreyi ve devamlılığı bulabileceğine ikna olması gerekecek. Nitekim Chivu’nun hiyerarşisinde 1999 doğumlu oyuncu halen Bastoni ve Dimarco’nun gerisinde başlıyor, ancak performansları takım içindeki ağırlığını artırıyor. Inter de ekonomik açıdan üzerine düşeni yapmaya hazır ve oyuncunun maaşını iyileştirmeyi planlıyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalar, sözleşme yenileme cephesinde önemli gelişmeler getirebilir.


    Bu arada, Carlos Augusto pazartesi günü Udinese karşısında ilk 11’de bir şans daha bulabilir. Çok şey, bugün ile yarın arasında takımla çalışmalara dönmesi beklenen Dimarco’nun durumuna bağlı olacak.

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