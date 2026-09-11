Sezona iyi bir başlangıç yapan ve Bernabeu’da Real Madrid’e attığı golle bunu süsleyen Carlos Augusto’nun Inter projesindeki ağırlığı bir kez daha teyit edildi. Bu merkezî rol, Inter kulübü tarafından da kabul görüyor. Il Corriere dello Sport’a göre kulüp, Brezilyalı beki güvence altına almak istiyor: Mevcut sözleşmesi 2028’de sona eriyor ancak uzatma, şimdiden yönetimin öncelikleri arasına girdi.





Yeni sportif direktör Baccin, altı oyuncunun sözleşme durumuna düzen getirmekle görevlendirildi. Bunlardan biri de geleceği şekillenmeye devam eden Federico Dimarco. Önemli bir sinyal de Madrid’den geldi; burada Inter’in sportif direktörü, kanat oyuncusunun menajeriyle bir araya geldi.







