Carlo Ancelotti, Vinicius Jr.'ın eski formuna kavuşacağına inanırken, Brezilya milli takım teknik direktörü ise Real Madrid yıldızının "asla kimseyi hayal kırıklığına uğratmadığını" vurguladı

Radio MARCA'ya verdiği röportajda Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, Vinicius Jr.'a övgüler yağdırdı. Geçen yaz Real Madrid'den ayrılan İtalyan teknik adam, forvetin karakterinin en büyük sahneler için son derece uygun olduğunu vurgulayarak, "bu yeni neslin mirasını oluşturmak için zamana ihtiyacı var" dedi. Ancelotti, 25 yaşındaki oyuncunun maçları kazandıran bir isim olarak müthiş bir ün kazandığını vurguladı. "Vinicius büyük maçlarda asla başarısız olmaz. Onun başarısız olduğu bir çeyrek final ya da yarı final hatırlamıyorum," diyen Ancelotti, Brezilyalı oyuncunun dünya futbolunun en güvenilir isimlerinden biri olduğu fikrini pekiştirdi.