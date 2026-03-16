Carlo Ancelotti, Vinicius Jr.'ın eski formuna kavuşacağına inanırken, Brezilya milli takım teknik direktörü ise Real Madrid yıldızının "asla kimseyi hayal kırıklığına uğratmadığını" vurguladı
Büyük oyunların en iyi oyuncusu
Radio MARCA'ya verdiği röportajda Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, Vinicius Jr.'a övgüler yağdırdı. Geçen yaz Real Madrid'den ayrılan İtalyan teknik adam, forvetin karakterinin en büyük sahneler için son derece uygun olduğunu vurgulayarak, "bu yeni neslin mirasını oluşturmak için zamana ihtiyacı var" dedi. Ancelotti, 25 yaşındaki oyuncunun maçları kazandıran bir isim olarak müthiş bir ün kazandığını vurguladı. "Vinicius büyük maçlarda asla başarısız olmaz. Onun başarısız olduğu bir çeyrek final ya da yarı final hatırlamıyorum," diyen Ancelotti, Brezilyalı oyuncunun dünya futbolunun en güvenilir isimlerinden biri olduğu fikrini pekiştirdi.
Dışarıdan gelen dikkat dağıtıcı unsurların üstesinden gelmek
Vinicius zaman zaman sahada hararetli tartışmaların içine çekilse de, Ancelotti bu tür anların nadir istisnalar olduğuna inanıyor. Teknik direktör, oyuncunun gözle görülür şekilde sinirlendiği ve bir itme hareketi nedeniyle kırmızı kart gördüğü İspanya’daki belirli bir olaya değindi, ancak bu tür dikkat dağınıklıklarının en kritik maçlardaki genel performansını olumsuz etkilemediğini vurguladı. "Vinicius, Valensiya'da sinirlenip oyundan çıkmış olabilir, ancak önemli maçlarda bunu hiç yapmadı," diye açıkladı teknik direktör.
Yeteneklerin ardındaki alçakgönüllülük
Ancelotti ayrıca, modern süperstarlarla sıklıkla ilişkilendirilen kibirli imajı bir kenara bırakarak, 7 numaralı oyuncunun insani yönünü övmek için zaman ayırdı. Teknik direktör, "Vinicius Brezilyalı, bir Brezilyalı'nın karakterine sahip" dedi. "Brezilyalılar neşeli ve çok alçakgönüllü insanlardır. Ne Brezilya Futbol Federasyonu'nda ne de tanıdığım Brezilyalılar arasında kibirli birine rastlamadım." Teknik direktör, kanat oyuncusunun kişiliğine ilişkin değerlendirmesini şöyle tamamladı: "Vinicius alçakgönüllü, neşeli ve olağanüstü yetenekli bir oyuncu."
Brezilya'nın Dünya Kupası hazırlıkları
Ancelotti, Brezilya'nın zorlu bir yaz dönemine hazırlanırken yıldız oyuncusunun başrolü üstleneceğini öngörüyor. Teknik direktör, "Kadroda yer alırsa harika bir Dünya Kupası geçireceğine eminim" dedi. Milli takım, hazırlıklarını tamamlamak için 26 Mart'ta Fransa, 1 Nisan'da Hırvatistan ve 7 Haziran'da Mısır ile üç önemli hazırlık maçı oynayacak. Bu hazırlık maçlarının ardından Brezilya, C Grubu'ndaki ilk maçında Fas ile karşılaşacak, ardından Haiti ve İskoçya ile mücadele edecek.
