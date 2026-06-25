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Carlo Ancelotti, Vinicius Jr’a bir hediye borçlu! Brezilya’nın yıldızı, İskoçya karşısında kilit bir rolde “imkansızı” başararak teknik direktörün yanıldığını kanıtladı
Vinicius, Ancelotti’nin verdiği sözü açıkladı
Brezilya, Miami’de rahat bir galibiyet elde etti, ancak manşetler, teknik direktörüyle yaptığı özel bir bahsi açıklayan Vinicius’a aitti. Forvet, maçın başlarında skoru açtı ve devre bitmeden bir gol daha attı; ancak maç sonrası şakaya neden olan, ikinci golünün nasıl atıldığıydı – bir kafa vuruşuydu.
Maçın bitiminden sonra konuşan kanat oyuncusu, Ancelotti’nin kendisinin kafa vuruşuyla gol atabileceğinden şüphe duyduğunu iddia etti. Vinicius, SporTV’ye verdiği demeçte, “Rakamlar beni ilgilendirmiyor, asıl önemli olan Selecao’ya yardımcı olmak için işimi en iyi şekilde yapmak,” dedi. “Gollerden çok memnunum. Bugün bir de kafa vuruşu vardı. Teknik direktöre kafa vuruşuyla gol atacağıma söz vermiştim. O ise bunun imkansız olduğunu söyledi ve bana bir hediye vereceğini söyledi. O yüzden bekleyeceğim.”
- AFP
Tarih kitaplarına geçmek
Ancelotti ile yaptığı dostça bahsin ötesinde, Vinicius’un performansı onu Brezilyalı efsanelerden oluşan seçkin bir gruba katmasını sağladı. Miami’de gol atarak, tek bir Dünya Kupası turnuvasının grup aşamasındaki her maçta gol atan sekizinci Brezilyalı oyuncu oldu ve futbol tarihinin en büyük ikonlarından bazılarının başardığı bu başarıya ulaştı.
Bireysel övgüler ve birçok eski efsanenin rekorlarını aşmasına rağmen, 25 yaşındaki oyuncu büyük resme odaklanmaya devam ediyor. "En önemli şey galibiyetler, turnuvada ve maçlarda gösterdiğimiz gelişim. Şimdi devam etme ve bir sonraki hedefimiz için daha da gelişme zamanı, çünkü artık eleme aşamasına geçtik," diye ekledi forvet.
Real Madrid’in yıldızı İskoçya’yı mağlup etti
O gece, İskoçya’nın savunma hataları, Brezilya’nın kusursuz hücum hattı tarafından acımasızca cezalandırıldı. Maçın henüz yedinci dakikasında, hatalı bir top uzaklaştırma sonucu Vinicius kaleciyi geçip topu ağlara gönderdi ve Hard Rock Stadyumu’nda İskoçlar için zorlu bir gecenin sinyalini verdi.
Real Madrid'li oyuncu durmak bilmedi; VAR tarafından faul nedeniyle ikinci golü iptal edilse de, ilk yarının uzatma dakikalarında nihayet ikinci golünü attı. Bruno Guimaraes'in derin ortasına kafayla vurduğu bu gol, skoru ikiye katlamakla kalmadı, aynı zamanda teknik direktörünün kafa vuruşları konusundaki şüphelerini de resmen ortadan kaldırdı.
- Getty Images Sport
Brezilya, en büyük ödüle göz dikmiş durumda
Brezilya, grup birincisi olarak turu sorunsuz bir şekilde geçtikten sonra, Ancelotti’nin takımı turnuvanın kritik aşamasına girerken çok güçlü bir rakip olarak görünüyor. Maçta Neymar da yedek kulübesinden sahaya geri döndü; ancak tecrübeli oyuncu, zaferin açık ara en büyük itici gücü olan genç takım arkadaşının sergilediği yoğunluğa ayak uydurmakta zorlandı. Selecao şu anda son 32 turu için hazırlanıyor ve takımdaki özgüven tavan yapıyor.