Brezilya, Miami’de rahat bir galibiyet elde etti, ancak manşetler, teknik direktörüyle yaptığı özel bir bahsi açıklayan Vinicius’a aitti. Forvet, maçın başlarında skoru açtı ve devre bitmeden bir gol daha attı; ancak maç sonrası şakaya neden olan, ikinci golünün nasıl atıldığıydı – bir kafa vuruşuydu.

Maçın bitiminden sonra konuşan kanat oyuncusu, Ancelotti’nin kendisinin kafa vuruşuyla gol atabileceğinden şüphe duyduğunu iddia etti. Vinicius, SporTV’ye verdiği demeçte, “Rakamlar beni ilgilendirmiyor, asıl önemli olan Selecao’ya yardımcı olmak için işimi en iyi şekilde yapmak,” dedi. “Gollerden çok memnunum. Bugün bir de kafa vuruşu vardı. Teknik direktöre kafa vuruşuyla gol atacağıma söz vermiştim. O ise bunun imkansız olduğunu söyledi ve bana bir hediye vereceğini söyledi. O yüzden bekleyeceğim.”