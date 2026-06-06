Ancelotti, uzun zamandır Brezilya'nın hayalindeki teknik direktör olmuştur. Eski Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) Başkanı Ednaldo Rodrigues, 2023 yılında Reuters'a verdiği demeçte, "Oyuncular arasında oybirliğiyle saygı görüyor; sadece Ronaldo Nazario veya Vinicius Junior değil, onun altında oynamış olan herkes tarafından," demişti.

"Çalışma tarzındaki dürüstlüğü ve tutarlılığı nedeniyle ona gerçekten hayranım. Onu tanıtmaya gerek yok. O, birçok başarıya imza atmış gerçek bir üst düzey teknik direktör ve umarız daha da fazlasını başarır.

"Ancelotti sadece oyuncuların değil, taraftarların da favorisi gibi görünüyor. Brezilya'da gittiğim her yerde, her stadyumda, taraftarların bana sorduğu ilk isim o oluyor. Kariyerinde yaptığı örnek çalışmaları takdir ederek, ondan çok sevgiyle bahsediyorlar.

"Tanrı'ya güvenelim, uygun zamanı bekleyelim ve Brezilya milli takımının yeni teknik direktörünü ararken bunu gerçekleştirebilecek miyiz, göreceğiz."

Ancelotti'nin görevi devralma ihtimalinden oyuncular da en az taraftarlar kadar heyecan duyuyordu. Ederson, "Ancelotti'nin bir an önce Brezilya'ya gelmesi için" Manchester City'nin Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nden elemesi için elinden geleni yapacağını söyleyerek şaka bile yaptı!