Bir zamanlar Roberto Carlos ve Cafu’yu aynı kadroda oynatabilen bir ülke olarak Brezilya, şok edici bir şekilde bek pozisyonunda dünya klasında oyunculardan yoksun; 13 Haziran’da çok tehlikeli bir Fas takımıyla oynayacakları turnuva açılış maçında, kendini henüz kanıtlamamış Wesley ve Douglas Santos ikilisinin ilk 11’de yer alması bekleniyor.
Casemiro'nun 34 yaşında hala önemli bir rol oynaması, genç nesil orta saha oyuncuları için de çok kötü bir durum. Newcastle'ın güçlü oyuncusu Bruno Guimaraes'e bir şey olursa Brezilya'nın tamamen çökeceği korkusu da çok gerçek.
Orta sahaya aşırı yük bindirmemek için Ancelotti, Dünya Kupası'nda 4-2-4 dizilişiyle oynamak gibi iddialı planından vazgeçip, orta sahaya bir oyuncu daha eklemeye hazır görünüyor; bu oyuncu, formda ve dinamik Danilo olabilir.
Ancak, son dört yılda çok sayıda forvetin 9 numaralı formayı giymeyi denediği ve başaramadığı göz önüne alındığında, teknik direktörün forvette ateşlenecek birine de çaresizce ihtiyacı var. Bu nedenle, Neymar'ın kadroya geri çağrılması için baskı artıyor.
Eski Barcelona süperstarı bir 9 numara değil, ancak Brezilya tarihinin en golcü oyuncusu ve aynı zamanda en popüler oyuncularından biri. Bu da Ancelotti'nin, 26 kişilik kadrosuna Neymar'ı dahil ederek halkın istediğini vermeyi tercih etmesini açıklıyor.
66 yaşındaki teknik adam aptal değil. Brezilya'nın "Pele, Romario ve Ronaldo'ya sahip olmadığını" çok iyi biliyor, ancak Neymar'da, sahada hiçbir şey sunamasa bile saha dışında çok şey katabilecek bir oyuncuya sahip.
Casemiro ve arkadaşları, Santos'lu forvetin kadroya dahil edilmesinden gerçekten heyecan duydu ve Ancelotti, mutlu bir grubun çoğu zaman başarılı bir grup olduğunu herkesten daha iyi biliyor.
Taktik zekası hâlâ suçlu bir şekilde küçümseniyor olabilir, ancak Ancelotti'nin bölünmüş soyunma odalarını birleştirme yeteneğinin onu meslektaşlarından ayıran şey olduğu inkar edilemez. O, insan yönetimi ustası, en egoist bireyleri bile takımı ön planda tutmaya ikna edebilen sevimli bir lider; bu da Ancelotti ve Brezilya'yı futbol cenneti için yaratılmış bir çift gibi gösteriyor.
Kabul etmek gerekir ki, teknik direktörün Dünya Kupası'na hazırlanmak için daha fazla zamana ihtiyacı olabilirdi. Takımının hala birçok sorunu olduğunu biliyor ve kusursuz olmaktan uzak olduklarının acı bir şekilde farkında. Ancak Ancelotti'nin de dediği gibi, "Turnuvada mükemmel bir takım yok." Sadece futboldaki en büyük görev için mümkün olan en iyi patronu olan bir takım var.