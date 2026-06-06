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Mark Doyle

Çeviri:

Carlo Ancelotti ve Brezilya: Dünya Kupası'nda birbirine mükemmel uyan bir ikili mi, yoksa Selecao'nun eksiklikleri teknik direktörün etkisini gölgede mi bırakıyor?

Analysis
Brezilya
C. Ancelotti
Dünya Kupası
FEATURES

Brezilya'nın durumu pek parlak değil. Bunu biliyoruz, çünkü Neymar'ın fiziksel durumu son birkaç aydır ülke çapında tartışma konusu oluyor. İster inanın ister inanmayın, 2023'ten beri milli takımda oynayacak kadar formda ya da iyi durumda olmayan 34 yaşındaki bu forvet olmadan Selecao'nun bu yazki Dünya Kupası'nı kazanma şansı olmadığına inanan pek çok Brezilyalı var.

Eski orta saha oyuncusu Felipe Melo, tek bacaklı bir Neymar’ın bile 10 numarada Brezilya’nın en iyi seçeneği olacağını savundu; bu da ülkenin diğer forvetlerine duyulan genel güvensizliği tümüyle ortaya koyuyor.

Ancak Brezilya'nın 2026 kampanyasının sonucu, tüm zamanların en golcü oyuncusunun sahada olup olmamasına bağlı değil. Aslında her şey, futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden biri olan ve standartların altında bir Selecao'yu altıncı dünya şampiyonluğuna taşıyabilecek tek kişi olduğu söylenebilecek Carlo Ancelotti'ye bağlı.

  • Carlo Ancelotti Real MadridGetty

    Talep gören

    Ancelotti, uzun zamandır Brezilya'nın hayalindeki teknik direktör olmuştur. Eski Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) Başkanı Ednaldo Rodrigues, 2023 yılında Reuters'a verdiği demeçte, "Oyuncular arasında oybirliğiyle saygı görüyor; sadece Ronaldo Nazario veya Vinicius Junior değil, onun altında oynamış olan herkes tarafından," demişti.

    "Çalışma tarzındaki dürüstlüğü ve tutarlılığı nedeniyle ona gerçekten hayranım. Onu tanıtmaya gerek yok. O, birçok başarıya imza atmış gerçek bir üst düzey teknik direktör ve umarız daha da fazlasını başarır.

    "Ancelotti sadece oyuncuların değil, taraftarların da favorisi gibi görünüyor. Brezilya'da gittiğim her yerde, her stadyumda, taraftarların bana sorduğu ilk isim o oluyor. Kariyerinde yaptığı örnek çalışmaları takdir ederek, ondan çok sevgiyle bahsediyorlar.

    "Tanrı'ya güvenelim, uygun zamanı bekleyelim ve Brezilya milli takımının yeni teknik direktörünü ararken bunu gerçekleştirebilecek miyiz, göreceğiz."

    Ancelotti'nin görevi devralma ihtimalinden oyuncular da en az taraftarlar kadar heyecan duyuyordu. Ederson, "Ancelotti'nin bir an önce Brezilya'ya gelmesi için" Manchester City'nin Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nden elemesi için elinden geleni yapacağını söyleyerek şaka bile yaptı!

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  • Carlo Ancelotti BrazilGetty

    Yeni macera

    Ancelotti, Tite'nin ardından Brezilya Milli Takımı'nın kalıcı teknik direktörü olacağına dair sürekli çıkan söylentilerin, Casemiro, Vinicius, Eder Militao ve Rodrygo'nun da bulunduğu Madrid soyunma odasında gündeme geldiğini kendisi itiraf etti.

    İtalyan teknik adam, "Biz arkadaşız, bu yüzden bu konuda çok şaka yapıp gülüyorlar. Ama gerçek farklı: 2024'e kadar sözleşmem var" dedi. Ancelotti bu anlaşmaya sadece uymakla kalmadı, sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı ve bu da İtalyan teknik adamın Brezilya'nın Dünya Kupası kampanyasına liderlik edeceği yönündeki umutları suya düşürdü.

    Ancak futbolda işler hızla değişir, özellikle de Florentino Perez'in, kupa kazanamadan sona eren zorlu 2024-25 sezonunun ardından bir revizyon zamanının geldiğine karar verdiği Bernabeu'da.

    Ancelotti hiç de kırgın değildi. "Biri bana dört yılda 11 kupa kazanabileceğimizi söyleseydi, bunu kanımla imzalamış olurdum," diye itiraf etti. "Bu yıl iyi geçmedi, ama bu dönem unutulmazdı.

    Hiçbir şeyden pişman değilim. İyi zamanlar geçirdim, sanırım herkes geçirdi, ama her şeyin bir sonu vardır. Futbol, hayat gibi, bir gün sona eren bir maceradır." Zaten başka bir macera bekliyor olması da işine yaradı.

  • Raphinha Brazil 2024Getty Images

    Sıkıcı Brezilya

    Toplamda beş kez Avrupa'yı fetheden (iki kez AC Milan, üç kez Madrid ile) ve kıtanın "Büyük Beş" liginin tamamını kazanan tek isim olan Ancelotti için uluslararası futbol, esasen son sınırdı.

    Her anlamda Brezilya'dan daha büyük bir görev de yoktu. Beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya, 2002'den beri kupayı kaldıramamış ve zor günler geçiriyordu.

    Sorun, artık kazanamıyor olmaları değil, kimliklerini kaybetmeleriydi. Brezilya artık meşhur gösterişli oyun stilini sergilemiyordu. "Jogo Bonito" ile tanınan bir ülke sıkıcı hale gelmişti ve bu, bazı taraftarlar için kabul edilemezdi. Ronaldinho, 2024'te, Copa America'dan önce Selecao'yu desteklemekten bile vazgeçti.

    "Bu kadar millet, benden bu kadar," diye yazdı efsanevi 10 numara, ABD ile 1-1 berabere biten dostluk maçını izledikten sonra Instagram'da. "Bu, Brezilya futbolunu sevenler için üzücü bir an. Maçları izlemek için motivasyon bulmak gittikçe zorlaşıyor.

    Bu belki de son yılların en kötü takımlarından biri. Saygı duyulacak liderleri yok, çoğunluğu ortalama seviyede oyuncular."

  • Ancelotti BrazilGetty Images

    Zamanında kaldırma

    Brezilya'nın oyuncuları, Ronaldinho'nun eleştirilerinden beklendiği gibi incindi, özellikle de Raphinha; ancak Dünya Kupası şampiyonunu haksız çıkarmak için bir şey yaptıkları da söylenemez. Aksine, Selecao 2024 Copa America'da berbat bir performans sergiledi; dört maçtan sadece birini kazanabildikten sonra çeyrek finalde penaltılarla Uruguay'a elendi.

    Biraz şaşırtıcı bir şekilde, o dönemki teknik direktör Dorival görevini korumayı başardı, ancak bu durum sadece Mart 2025'e kadar sürdü; o tarihte, ezeli rakibi Arjantin'e evinde 4-1 gibi utanç verici bir skorla yenildikten sonra görevinden alındı.

    Bu bağlamda, Ancelotti'nin geç kalmış gelişi, Brezilya'nın tam da ihtiyacı olan moral desteğiydi - özellikle de CBF bir yolsuzluk skandalına karışmışken.

    "Bu, podyumun en üst basamağını geri kazanmaya kararlı olduğumuzu dünyaya ilan etmektir," diye açıklamıştı Rodrigues geçen Mayıs ayında. "O tarihin en büyük teknik direktörü ve şimdi de gezegendeki en büyük takımın başında. Birlikte Brezilya futbolu için görkemli yeni sayfalar yazacağız."

    Herkes Ancelotti'nin atanmasını bu kadar kutlanacak bir olay olarak görmedi. Bazı eski Selecao oyuncuları, ülkede güvenilir adayların bulunmaması nedeniyle yeni bir teknik direktör için yurtdışına bakılması gerektiğini hayıflanarak dile getirdi.

    Buna rağmen, Dünya Kupası şampiyonu teknik direktörler Carlos Alberto Parreira ve Luiz Felipe Scolari, İtalyan teknik adamı kollarını açarak karşıladılar – ikincisi, Ancelotti'nin resmi tanıtım törenine katılarak bunu kelimenin tam anlamıyla yaptı – hatta Ronaldinho bile emekliliğinden dönerek Brezilya kadrosuna geri döndü.

    "Birlikte çalıştık ve onu iyi tanıyorum," dedi efsanevi 10 numara, eski Milan teknik direktörü hakkında. "Bence federasyonun aldığı iyi bir karar, hoşuma gitti. Bir Brezilyalı olarak mutluyum ve umarım bir sonraki Dünya Kupası'nda harika bir iş çıkarır."

    Turnuva yaklaşırken, bunu başarabilecek mi yoksa başaramayacak mı, hâlâ çok belirsiz.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Kötü sonuçlar ve performanslar

    Ancelotti şu ana kadar 11 maça çıktı ve bunlardan sadece altısını kazanabildi. Performansların inişli çıkışlı olduğunu söylemek bile yetersiz kalır; Kasım ayında Japonya deplasmanında alınan 3-2'lik yenilgi, Brezilya'nın sinir bozucu istikrarsızlığının belki de en iyi örneği. Ancelotti'nin takımı Tokyo'da ilk yarıyı 2-0 önde kapattı, ancak ikinci yarıda 20 dakikadan kısa bir sürede 3 gol yedi ve Blue Samurai'ye karşı tarihinde ilk kez mağlup oldu.

    Ancak Mart ayında Fransa'ya 2-1 yenildikleri hazırlık maçı, Les Bleus'un 35 dakikadan fazla süre 10 kişi oynaması göz önüne alındığında, tartışmasız daha da endişe vericiydi. Aslında, hangisinin daha endişe verici olduğunu anlamak zordu: Dayot Upamecano'nun oyundan atılmasından önceki Brezilya'nın sıkıcı performansı mı, yoksa Ancelotti'nin Selecao'nun performansından memnun olduğunu belirtmesi mi?

    Ancelotti gazetecilere, "Bence bugünkü maç bana, dünyanın en iyi takımlarıyla rekabet edebileceğimizi çok net bir şekilde gösterdi" dedi.

    Brezilya'nın ilk yarıda sadece %35,4 top hakimiyetine sahip olması ve kaleyi bulan tek bir şut bile atamaması göz önüne alındığında, Ancelotti'nin bu yargısına tam olarak neyi dayandırdığını anlamak zordu.

    Dolayısıyla, bu maç Ancelotti'yi takımının Dünya Kupası'nda ciddi bir mücadele verebileceğine "ikna" etmiş olabilir, ancak gerçekte, bu durum kadrosunun gücüne dair şüpheleri daha da artırdı ve Neymar'ın geri dönüşü için çağrıları güçlendirdi.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    "Mükemmel takım diye bir şey yoktur"

    Bir zamanlar Roberto Carlos ve Cafu’yu aynı kadroda oynatabilen bir ülke olarak Brezilya, şok edici bir şekilde bek pozisyonunda dünya klasında oyunculardan yoksun; 13 Haziran’da çok tehlikeli bir Fas takımıyla oynayacakları turnuva açılış maçında, kendini henüz kanıtlamamış Wesley ve Douglas Santos ikilisinin ilk 11’de yer alması bekleniyor.

    Casemiro'nun 34 yaşında hala önemli bir rol oynaması, genç nesil orta saha oyuncuları için de çok kötü bir durum. Newcastle'ın güçlü oyuncusu Bruno Guimaraes'e bir şey olursa Brezilya'nın tamamen çökeceği korkusu da çok gerçek.

    Orta sahaya aşırı yük bindirmemek için Ancelotti, Dünya Kupası'nda 4-2-4 dizilişiyle oynamak gibi iddialı planından vazgeçip, orta sahaya bir oyuncu daha eklemeye hazır görünüyor; bu oyuncu, formda ve dinamik Danilo olabilir.

    Ancak, son dört yılda çok sayıda forvetin 9 numaralı formayı giymeyi denediği ve başaramadığı göz önüne alındığında, teknik direktörün forvette ateşlenecek birine de çaresizce ihtiyacı var. Bu nedenle, Neymar'ın kadroya geri çağrılması için baskı artıyor.

    Eski Barcelona süperstarı bir 9 numara değil, ancak Brezilya tarihinin en golcü oyuncusu ve aynı zamanda en popüler oyuncularından biri. Bu da Ancelotti'nin, 26 kişilik kadrosuna Neymar'ı dahil ederek halkın istediğini vermeyi tercih etmesini açıklıyor.

    66 yaşındaki teknik adam aptal değil. Brezilya'nın "Pele, Romario ve Ronaldo'ya sahip olmadığını" çok iyi biliyor, ancak Neymar'da, sahada hiçbir şey sunamasa bile saha dışında çok şey katabilecek bir oyuncuya sahip.

    Casemiro ve arkadaşları, Santos'lu forvetin kadroya dahil edilmesinden gerçekten heyecan duydu ve Ancelotti, mutlu bir grubun çoğu zaman başarılı bir grup olduğunu herkesten daha iyi biliyor.

    Taktik zekası hâlâ suçlu bir şekilde küçümseniyor olabilir, ancak Ancelotti'nin bölünmüş soyunma odalarını birleştirme yeteneğinin onu meslektaşlarından ayıran şey olduğu inkar edilemez. O, insan yönetimi ustası, en egoist bireyleri bile takımı ön planda tutmaya ikna edebilen sevimli bir lider; bu da Ancelotti ve Brezilya'yı futbol cenneti için yaratılmış bir çift gibi gösteriyor.

    Kabul etmek gerekir ki, teknik direktörün Dünya Kupası'na hazırlanmak için daha fazla zamana ihtiyacı olabilirdi. Takımının hala birçok sorunu olduğunu biliyor ve kusursuz olmaktan uzak olduklarının acı bir şekilde farkında. Ancak Ancelotti'nin de dediği gibi, "Turnuvada mükemmel bir takım yok." Sadece futboldaki en büyük görev için mümkün olan en iyi patronu olan bir takım var.

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