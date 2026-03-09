Getty Images Sport
Carlo Ancelotti, Santos'un yıldızını kadroya dahil ederek Brezilya'ya umut verdi, ancak eski Barcelona kahramanı Dünya Kupası öncesinde kadrodan çıkarılabilir
Ancelotti, Neymar'ın son denemesini izliyor
UOL'a göre Neymar, Ancelotti'nin yaklaşan uluslararası ara için genişletilmiş ön kadrosuna seçildi. Selecao, Mart ayı sonunda Fransa ve Hırvatistan ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu maçlar, merakla beklenen 2026 Dünya Kupası'nın başlamasından önceki son uluslararası maçlar olacak.
Bu can simidi olmasına rağmen, 34 yaşındaki oyuncu "yük kontrolü" nedeniyle Santos'un Mirassol ile oynayacağı Brasileirao maçında forma giymeyecek. Ancelotti ve CBF direktörü Rodrigo Caetano maçı izlemeye devam edecek, bu da 10 numaralı oyuncunun menajeri son bir kez daha kadroya alınmayı hak ettiğini ikna etmek için Corinthians ile oynanacak tek bir iç saha maçı kaldığı anlamına geliyor.
Endrick Fransız futbolunda parlıyor
Ön listeye, Ocak ayında Olympique Lyonnais'e transfer olduğundan beri milli takım teknik ekibi tarafından yakından takip edilen Endrick de dahil edildi. Genç yıldız, yeni ortamına hızla uyum sağlayarak ve muazzam potansiyelini sergileyerek Fransız futbolunda hemen etkisini gösterdi.
Lyon formasıyla sadece 10 maça çıkan genç forvet, şimdiden 5 gol attı ve 3 asist yaptı. Formunun zirvesinde olan oyuncunun kadroya girme ihtimali son derece yüksek ve dünya kupası öncesinde Brezilya'nın hücum hattına gençlik enerjisi katacak.
Bremer savunma hattına geri dönüyor
Defansif olarak, Juventus'un sadık oyuncusu Bremer, 50'den fazla ismin yer aldığı geniş ön listeye girdi. Merkez savunma oyuncusu, 2024 Copa America'da Dorival Jr yönetiminde ülkesini temsil etmemişti, çünkü o yılın Ekim ayında sol dizinde ön çapraz bağ yırtılması geçirmişti.
Aylar sonra menisküs ameliyatı da gerektiren yoğun bir iyileşme döneminin ardından, savunma oyuncusu dikkat çekici bir şekilde geri döndü. Şu anda Torino'da düzenli olarak ilk 11'de oynayan ve soyunma odasının lideri haline gelen oyuncunun dirençli performansı, savunmasını sağlamlaştırmak isteyen İtalyan teknik adamın dikkatini çekti.
Rodrygo'nun bıraktığı boşluğu doldurmak
Rodrygo'nun trajik kaybı, hücum hattını tamamlama ihtiyacını daha da acil hale getirdi. Real Madrid'in kanat oyuncusu, sezonunu sonlandıran bir ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı geçirdi ve Dünya Kupası'na katılamayacak. Bu yıkıcı habere tepki gösteren Neymar, vatandaşına duygusal bir mesaj göndererek onu "küçük kardeşi" ve "varisi" olarak nitelendirdi.
Neymar şöyle yazdı: "Bugün benim için en üzücü günlerden biri... Eminim ki geri döneceksin." Takımdaki bu büyük yaratıcılık boşluğu, teknik ekibi ufkunu genişletmeye zorladı. Sonuç olarak, yaklaşan hazırlık maçları, aniden önemli bir oyuncuyu kaybeden hücum hattını yeniden yapılandırmak için çok önemli bir test alanı olacak.
