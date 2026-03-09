Carlo Ancelotti, Santos'un yıldızını kadroya dahil ederek Brezilya'ya umut verdi, ancak eski Barcelona kahramanı Dünya Kupası öncesinde kadrodan çıkarılabilir

Rodrygo'nun trajik kaybı, hücum hattını tamamlama ihtiyacını daha da acil hale getirdi. Real Madrid'in kanat oyuncusu, sezonunu sonlandıran bir ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı geçirdi ve Dünya Kupası'na katılamayacak. Bu yıkıcı habere tepki gösteren Neymar, vatandaşına duygusal bir mesaj göndererek onu "küçük kardeşi" ve "varisi" olarak nitelendirdi.

Neymar şöyle yazdı: "Bugün benim için en üzücü günlerden biri... Eminim ki geri döneceksin." Takımdaki bu büyük yaratıcılık boşluğu, teknik ekibi ufkunu genişletmeye zorladı. Sonuç olarak, yaklaşan hazırlık maçları, aniden önemli bir oyuncuyu kaybeden hücum hattını yeniden yapılandırmak için çok önemli bir test alanı olacak.