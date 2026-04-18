Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak favori takımını açıklarken Arsenal'i es geçti

Mikel Arteta’nın çalıştırdığı Arsenal, Sporting CP ile oynadığı disiplinli ve golsüz berabere biten maçın ardından yarı finale yükseldi ve Atletico Madrid ile karşılaşacak. Diego Simeone’nin takımı ise Barcelona’yı toplamda 3-2 yenerek bu aşamaya geldi. Birçok bahis şirketi, Arsenal’i kupayı kaldıracak en büyük iki favori takımdan biri olarak görse de, Ancelotti bu Kuzey Londra ekibinin finale kadar gideceğine pek ikna olmuş değil.

Deneyimli teknik direktör, turnuvanın mevcut durumunun birçok geleneksel güçlerin zorlanmasına neden olduğunu belirtti. Il Giornale'ye bu yılki turnuvanın niteliği hakkında konuşan Ancelotti, "Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Barcelona ve Manchester City gibi büyük takımları kenara iten açık bir turnuva, ancak yine de gelişebileceğiniz bir turnuva" dedi.