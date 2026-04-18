Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak favori takımını açıklarken Arsenal'i es geçti
Arsenal, yarı finale yükselmesine rağmen dışlandı
Mikel Arteta’nın çalıştırdığı Arsenal, Sporting CP ile oynadığı disiplinli ve golsüz berabere biten maçın ardından yarı finale yükseldi ve Atletico Madrid ile karşılaşacak. Diego Simeone’nin takımı ise Barcelona’yı toplamda 3-2 yenerek bu aşamaya geldi. Birçok bahis şirketi, Arsenal’i kupayı kaldıracak en büyük iki favori takımdan biri olarak görse de, Ancelotti bu Kuzey Londra ekibinin finale kadar gideceğine pek ikna olmuş değil.
Deneyimli teknik direktör, turnuvanın mevcut durumunun birçok geleneksel güçlerin zorlanmasına neden olduğunu belirtti. Il Giornale'ye bu yılki turnuvanın niteliği hakkında konuşan Ancelotti, "Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Barcelona ve Manchester City gibi büyük takımları kenara iten açık bir turnuva, ancak yine de gelişebileceğiniz bir turnuva" dedi.
PSG, Avrupa'da zafer kazanacağına inanılıyor
Ancelotti, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu koruyacağını öngördü. Fransız devi, Anfield'da sergilediği profesyonel performansın ardından Liverpool'a karşı üstün bir oyun sergileyerek toplamda 4-0'lık skorla yarı finale yükseldi. Bundesliga'nın devleri, yedi golün atıldığı nefes kesici bir maçta Real Madrid'i kıl payı mağlup ettikten sonra, şimdi büyük heyecanla beklenen yarı final mücadelesinde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Sezona yavaş bir başlangıç yapan Luis Enrique'nin takımı, tam da doğru zamanda ritmini buldu. Ancelotti, turnuvada kalan diğer devlerin oluşturduğu zorlu rekabete rağmen, kupanın Parc des Princes'te kalacağını beklediğini açıkça belirtti. Ancelotti, favori takımını seçmesi istendiğinde, "Paris Saint-Germain diyorum" dedi.
Ancelotti savunma performansını eleştiriyor
Ancelotti, son çeyrek final maçlarını değerlendirirken, Avrupa'nın önde gelen takımlarında savunma sağlamlığının azaldığını vurguladı. Ancelotti, "Yüksek gollü maçlar izledim; Atlético Madrid-Barcelona ve Bayern-Real Madrid maçları taraftarlara heyecan verici anlar yaşattı," dedi. "Ancak çok fazla gol, kaleciler ve savunma oyuncularının çok fazla hata yaptığı anlamına da geliyor. Sözde yüksek pres ve adam adama oyun, sürekli riskler içeriyor ve bu nedenle sonuç bir anda değişebilir. Arkadan yapılan oyun kurma bile mükemmel olmalı, aksi takdirde en ufak bir dikkatsizlik bile hemen bedelini ödersiniz."
İtalyan ikonunun uluslararası odağı
Ancelotti, Avrupa kulüp futbolunu yakından takip etse de, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Brezilya milli takımı şu anki önceliği. Son hazırlık aşamasında, uluslararası futbol sahnesini değerlendiren Ancelotti, küresel mükemmelliğin ölçütü olarak Fransa’yı gösterdi. O, Les Bleus’un sürekli olarak dünyanın en güçlü kadrosunu ortaya çıkaran bir sistem kurduğuna inanıyor.
Ancelotti, "Çeşitli Avrupa kulüplerine dağılmış en iyi oyuncuları bir araya getiren bir Fransız okulu var ve bu oyuncular bir araya gelerek bugün dünyanın en iyi milli takımını oluşturuyorlar" dedi.