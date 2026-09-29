AFP
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Carlo Ancelotti, Raphinha'yı Brezilya'da yeni bir rolde kullanarak Hansi Flick'in Barcelona planını kopyalamaya hazırlanıyor
Ancelotti, taktik ilhamı Barcelona'da arıyor
Brezilya Teknik Direktörü Ancelotti'nin, milli takımın Avustralya ile oynayacağı sıradaki maçta Raphinha'yı santrfor olarak görevlendirerek önemli bir taktik değişikliği yapmaya hazırlandığı bildirildi. Globo Esporte'ye göre bu hamle, Hansi Flick'in bu sezon Barcelona'da oyuncuyla yakaladığı başarıdan büyük ölçüde ilham alıyor. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon Camp Nou'da ölümcül bir 9 numaraya dönüşürken, Ancelotti de bunu Brezilya'nın son dönemdeki hücum sıkıntılarına çözüm olarak görüyor.
Brezilya, Dünya Kupası'ndan bu yana oynadığı ilk hazırlık maçındaki hayal kırıklığı yaratan performansın ardından kendini geliştirme baskısı altında. Brezilya geçen hafta Avustralya karşısında sadece can sıkıcı bir beraberlik alabildi ve utanç verici bir yenilgiden kaçınmak için genç oyuncu Rayan'ın çok geç gelen golüne ihtiyaç duydu.
- Getty Images Sport
Raphinha, antrenmandaki testlerin ardından merkezde görev almaya hazırlanıyor
Bir önceki maçta Raphinha, ikonik 10 numaralı formayı giydi ve Endrick'in hemen arkasında hücuma dönük orta saha olarak görev yaptı. Rayan'ın beraberlik golünün asistini yapmaktan sorumlu olsa da, eski Leeds United oyuncusu kendisi ağları bulamadı. Ancelotti, “Evet, takım biraz değişecek. Çok değil ama biraz.” diyerek personel ve yapı anlamında değişikliklerin yolda olduğunu zaten doğruladı. Bu küçük ayarlamanın, Raphinha'nın en uç noktaya taşınması olduğu görülüyor.
Habere göre Ancelotti, Raphinha'nın ileri uçta görev yaptığı yeni görünümlü bir 11'i şimdiden çalıştırıyor. Öngörülen takımda kalede Otavio yer alıyor; savunma hattını ise Vanderson, Jair Cunha, Gabriel Magalhaes ve Mauro Junior oluşturuyor. Orta sahada Danilo ve Bruno Guimaraes'in Gabriel Bontempo ile birlikte oynaması beklenirken, hücum üçlüsünü tamamlamak için Rayan ve Vinicius'un Raphinha'nın iki yanında görev yapması bekleniyor.
Flick deneyinin Barcelona'daki başarısı
Raphinha'yı kulüp düzeyinde daha merkezi bir rolde oynatma kararı, Robert Lewandowski ile Ferran Torres'in ayrılıklarının ardından zorunluluktan doğdu. İstatistiksel olarak bu dönüşüm inkâr edilemezdi. Raphinha, bu sezon Katalan devinde çıktığı sadece sekiz maçta şimdiden 14 gol kaydetti; bunların 12'si La Liga'da, ikisi ise Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Oyunu birbirine bağlama becerisi de korunmuş durumda; yaptığı üç asist bunun kanıtı.
- Getty Images Sport
Brezilya'nın yaklaşan maçları
Brezilya, salı günü Avustralya ile hızlı bir rövanş maçına çıkacak ve bu durum, Ancelotti'ye bu yeni dizilişi rekabetçi bir ortamda test etmesi için kusursuz bir zemin sunacak. Bu karşılaşmanın ardından takım, 3 Ekim Cumartesi günü Hindistan'la karşılaşmak üzere Kalküta'ya gidecek. Bu hazırlık maçları, son turnuva hayal kırıklıklarını geride bırakmayı ve Ancelotti yönetiminde istikrarlı bir taktik kimlik oluşturmayı hedefleyen beş kez dünya şampiyonu için kritik yapı taşları olarak görülüyor.
Raphinha, Barcelona'daki gol hızını milli takım sahnesine taşıyabilirse, bu durum Brezilya'nın santrfor pozisyonuyla ilgili uzun süredir devam eden bir baş ağrısını çözebilir. Vinicius Junior'ın, merkezde oynayan Raphinha ile birlikte takıma entegre edilmesi; herhangi bir savunmaya ciddi sorunlar çıkarabilecek dinamik ve akıcı bir hücum hattı vadediyor.
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