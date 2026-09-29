Carlo Ancelotti, Raphinha'yı Brezilya'da yeni bir rolde kullanarak Hansi Flick'in Barcelona planını kopyalamaya hazırlanıyor

Brezilya Teknik Direktörü Ancelotti'nin, milli takımın Avustralya ile oynayacağı sıradaki maçta Raphinha'yı santrfor olarak görevlendirerek önemli bir taktik değişikliği yapmaya hazırlandığı bildirildi. Globo Esporte'ye göre bu hamle, Hansi Flick'in bu sezon Barcelona'da oyuncuyla yakaladığı başarıdan büyük ölçüde ilham alıyor. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon Camp Nou'da ölümcül bir 9 numaraya dönüşürken, Ancelotti de bunu Brezilya'nın son dönemdeki hücum sıkıntılarına çözüm olarak görüyor.

Brezilya, Dünya Kupası'ndan bu yana oynadığı ilk hazırlık maçındaki hayal kırıklığı yaratan performansın ardından kendini geliştirme baskısı altında. Brezilya geçen hafta Avustralya karşısında sadece can sıkıcı bir beraberlik alabildi ve utanç verici bir yenilgiden kaçınmak için genç oyuncu Rayan'ın çok geç gelen golüne ihtiyaç duydu.



