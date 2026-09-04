AFP
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Carlo Ancelotti'nin Real Madrid ziyareti: Brezilya'nın hocası Valdebebas'ta Jose Mourinho'yu destekledi
Ancelotti, Real Madrid City'ye dönüyor
Real Madrid'ın eski teknik direktörü Carlo Ancelotti, Valdebebas'taki A takım antrenmanı öncesinde Real Madrid City'ye özel bir dönüş yaptı. Brezilya Milli Takımı'nın mevcut teknik direktörü, eski çalışma yerine giderek teknik direktör Jose Mourinho'yu, ekibini ve eski oyuncularından birkaçını selamladı.
Sürpriz ziyaret, antrenman tesislerinde hafızalarda yer edecek bir an yaşattı. Ancelotti, kulüple ve kulübün mevcut teknik direktörüyle süren ilişkisi hakkında doğrudan Real Madrid Television'a konuşmak için de zaman ayırdı.
Ancelotti, Mourinho'yu İspanyol devinin başında yeniden görmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirirken, Portekizli teknik adamın başarılı bir sezon geçireceğine inandığını söyledi.
- AFP
Ancelotti, Mourinho'nun başarılı olacağına inanıyor
Ancelotti, Mourinho ile uzun yıllara dayanan dostluğunu ve profesyonel saygısını vurguladı; ikilinin düzenli olarak iletişim kurduğunu ve teknik görüş alışverişinde bulunduğunu anlattı.
Ancelotti, Real Madrid TV'ye yaptığı açıklamada, "İlişkimiz çok iyi ve uzun zaman önce kuruldu. Sık sık fikir ve mesaj alışverişinde bulunuyoruz. Burada olmasından mutluyum çünkü çok iyi tanıdığı Real Madrid gibi büyük bir kulübün keyfini çıkarabilir ve burada çok başarılı olacağından eminim" dedi.
Ancelotti sözlerini, "Jose büyük bir teknik direktör ve burada harika bir iş çıkaracağına inanıyorum. İlk maçta biraz zorlandılar ama ikinci maçta takım yavaş yavaş daha iyi oynadı ve Real Sociedad karşısında olağanüstüydüler" diye sürdürdü.
Göçebe şampiyonların ortak mirası
Bu buluşma, modern futbolun en çok kupa kazanan iki teknik direktörü arasındaki özel bağı gözler önüne serdi. Ancelotti, 2013 yılında Santiago Bernabeu'da resmen Mourinho'nun yerini aldı ve Mourinho'nun bıraktığı rekabetçi kadro temelinin üzerine inşa ederek ilk sezonunda kulübün tarihi onuncu Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu La Decima'yı kazandırdı.
Her iki teknik adam da çok dilli futbol gezginleri olarak dikkat çekici ölçüde paralel kariyerlere sahip. Ancelotti, Avrupa'nın en büyük beş liginin tamamında görev yaptı; Mourinho ise Portekiz ve Türkiye'deki dönemlerinin yanı sıra Avrupa'nın üç büyük liginde çalıştı.
Ayrıca iki teknik direktör de Serie A'da, Real Madrid ile LaLiga'da ve Chelsea ile Premier League'de lig şampiyonluğu yaşadı.
- Cordon Press/Miguelez Sports
Real Madrid'ı önemli maçlar bekliyor
Ancelotti, yoğun fikstürün birçok kulvarda artmasıyla birlikte Real Madrid'in sezonun kritik bir dönemine girdiğini belirtti.
Ancelotti, "Artık önemli maçlar başlamak üzere: LaLiga, Real Betis maçı ve Şampiyonlar Ligi" dedi. "Bence takım iyi hazırlanmış durumda, yeni transferler de çok büyük katkı sağlıyor ve bunun Real Madrid için harika bir sezon olacağından eminim."
Mourinho'nun ekibi, Avrupa mesaisine başlamadan önce Real Betis ile oynayacağı lig karşılaşması öncesinde hazırlıklarını Valdebebas'ta tamamlayacak.
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