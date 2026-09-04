Ancelotti, Mourinho ile uzun yıllara dayanan dostluğunu ve profesyonel saygısını vurguladı; ikilinin düzenli olarak iletişim kurduğunu ve teknik görüş alışverişinde bulunduğunu anlattı.

Ancelotti, Real Madrid TV'ye yaptığı açıklamada, "İlişkimiz çok iyi ve uzun zaman önce kuruldu. Sık sık fikir ve mesaj alışverişinde bulunuyoruz. Burada olmasından mutluyum çünkü çok iyi tanıdığı Real Madrid gibi büyük bir kulübün keyfini çıkarabilir ve burada çok başarılı olacağından eminim" dedi.

Ancelotti sözlerini, "Jose büyük bir teknik direktör ve burada harika bir iş çıkaracağına inanıyorum. İlk maçta biraz zorlandılar ama ikinci maçta takım yavaş yavaş daha iyi oynadı ve Real Sociedad karşısında olağanüstüydüler" diye sürdürdü.







