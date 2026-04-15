Carlo Ancelotti, Neymar'ın Dünya Kupası kadrosuna alınması konusunda Brezilya başkanından tavsiye istedi

Ancelotti, başkanın görüşlerini dinlemeye hazır olsa da, kamuoyuna karşı tutumu performans odaklı olmaya devam ediyor. İtalyan teknik direktör, özellikle Neymar’ın Aralık ayında ameliyat gerektiren diz sakatlığıyla yaşadığı son dönemdeki zorlukların ardından, sadece şöhretin Kuzey Amerika’ya gidecek kadroda yer almayı garantilemeyeceğini vurguladı. Ancelotti, yalnızca en üst düzeyde mücadele etmeye fiziksel olarak hazır olan oyuncuları kadroya alacağını açıkça belirtti.

"Neymar geri dönebilir. Bunu birkaç kez söyledim ve çok net: Sadece fiziksel olarak hazır olan oyuncuları kadroya alacağım," dedi Ancelotti. "(Aralık ayında) dizinden sakatlandıktan sonra Neymar iyi bir şekilde iyileşti; goller atıyor. Bu yönde ilerlemeye devam etmesi ve kondisyonunu geliştirmesi gerekiyor. Doğru yolda. Şu anda Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) ve ben tarafından değerlendiriliyor ve bir sonraki Dünya Kupası'nda oynamak için gerekli niteliklere sahip olduğunu göstermek için hâlâ iki ayı var."