Getty/GOAL
Çeviri:
Carlo Ancelotti, Neymar'ın Dünya Kupası kadrosuna alınması konusunda Brezilya başkanından tavsiye istedi
Ancelotti başkanın onayını istiyor
Şaşırtıcı bir açıklamayla Brezilya Cumhurbaşkanı Lula, Ancelotti'nin Neymar'ın Selecao'ya dönüşüne yönelik kamuoyu ve siyasi ilgiyi ölçmek amacıyla kendisiyle iletişime geçtiğini doğruladı. 80 yaşındaki devlet başkanı, YouTube kanalındaki canlı yayında bu görüşmenin ayrıntılarını paylaşarak, 34 yaşındaki oyuncunun kadroya alınma olasılığı etrafındaki muazzam baskıya dikkat çekti.
Lula şunları söyledi: "Ancelotti ile konuşma fırsatım oldu ve bana 'Neymar'ın kadroya çağrılması gerektiğini düşünüyor musun?' diye sordu. Ben de 'Bak Ancelotti, fiziksel olarak formda ise, futbol yeteneği var. Benim bilmem gereken şey, bunu gerçekten istiyor mu?' Eğer istiyorsa, profesyonel davranması gerekir. Cristiano Ronaldo gibi birine bakabilir, [Lionel] Messi'ye bakabilir ve yine de milli takıma gidebilir, çünkü henüz yaşlı değil. Ancak sadece ismi yüzünden gireceğini bekleyemez. Bunu sahada hak etmelidir."
- Getty Images Sport
Fiziksel zindelik konusunda son uyarı
Ancelotti, başkanın görüşlerini dinlemeye hazır olsa da, kamuoyuna karşı tutumu performans odaklı olmaya devam ediyor. İtalyan teknik direktör, özellikle Neymar’ın Aralık ayında ameliyat gerektiren diz sakatlığıyla yaşadığı son dönemdeki zorlukların ardından, sadece şöhretin Kuzey Amerika’ya gidecek kadroda yer almayı garantilemeyeceğini vurguladı. Ancelotti, yalnızca en üst düzeyde mücadele etmeye fiziksel olarak hazır olan oyuncuları kadroya alacağını açıkça belirtti.
"Neymar geri dönebilir. Bunu birkaç kez söyledim ve çok net: Sadece fiziksel olarak hazır olan oyuncuları kadroya alacağım," dedi Ancelotti. "(Aralık ayında) dizinden sakatlandıktan sonra Neymar iyi bir şekilde iyileşti; goller atıyor. Bu yönde ilerlemeye devam etmesi ve kondisyonunu geliştirmesi gerekiyor. Doğru yolda. Şu anda Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) ve ben tarafından değerlendiriliyor ve bir sonraki Dünya Kupası'nda oynamak için gerekli niteliklere sahip olduğunu göstermek için hâlâ iki ayı var."
Santos, 'yenilenme' yol haritasını açıkladı
Kulüp düzeyine dönersek, Santos, takımın yıldız oyuncusunun Ancelotti’nin katı kriterlerini karşılayabilmesi için elinden geleni yapıyor. Teknik direktör Cuca, geçtiğimiz günlerde eski Barcelona oyuncusunun iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla Mart ayındaki milli maç arası sırasında dizine özel Trombosit Zengin Plazma tedavisi uygulattığını açıkladı. Bu tıbbi plan, yaz turnuvası öncesinde yaşanacak zorlu iç saha maçları dizisi için gerekli dayanıklılığı kazandırmak üzere tasarlandı.
- Getty Images
Yamal, idolünü izlemeyi hayal ediyor
Brezilya'da tartışmalar sürerken, yeni nesil süperstarlar Neymar'ın yanında yer alıyor; Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal da 2026 turnuvasında çocukluk kahramanını izlemeyi sabırsızlıkla bekleyenler arasında.
Yamal, bir basın toplantısında "O benim idolüm ve futbola kattığı her şey için ona her zaman minnettar olacağım" dedi. "O herkese ilham veriyor. O, izlemek için bilet alacağınız türden bir oyuncu, sırf hareketlerini görmek için üç gün sonra maçı tekrar izleyeceğiniz türden bir oyuncu. Umarım Dünya Kupası'nda yer alır."
Fiziksel formunu kanıtlamak için iki ayı kalan Neymar, Dünya Kupası'na geri sayımın sona ermesine yaklaşırken dünya futbolunda en çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam ediyor.