Bir dönemin kesin olarak sona erdiğini gösteren çarpıcı bir açıklamada Ancelotti, Neymar'ın artık uluslararası arenada Brezilya Milli Takımı'nı temsil etmeyeceğini doğruladı. İtalyan teknik adam, kararın oyuncunun kendisi tarafından alındığını açıkladı ve 2026 Dünya Kupası'nın ardından geleceğine ilişkin aylar süren spekülasyonlara son noktayı koydu. On yılı aşkın süredir Brezilya futbolunun odak noktası olan Neymar, Ancelotti'nin de kabul ettiği üzere benzer özelliklerde bir isimle doldurulması imkânsız bir boşluk bırakıyor.

CNN Esportes'e kapsamlı bir röportaj veren Ancelotti, eski gözdesiyle ilgili durum hakkında açık konuştu. Deneyimli teknik adam, "Kalitesi nedeniyle orada olmayı hak ediyordu. Neymar, milli takıma geri dönmek istemediğini zaten doğruladı. Neymar'ın yerini doldurmak mümkün değil çünkü olağanüstü ve eşsiz bir yetenekti. Bu yüzden yeri doldurulamaz bir oyuncu" dedi.