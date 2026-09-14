AFP
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Carlo Ancelotti, Neymar'ın Brezilya kariyerinin sona erdiğini doğruladı; Brezilya Teknik Direktörü, Dünya Kupası hayal kırıklığının ardından gençlik devrimi planlıyor
Neymar için uluslararası emeklilik doğrulandı
Bir dönemin kesin olarak sona erdiğini gösteren çarpıcı bir açıklamada Ancelotti, Neymar'ın artık uluslararası arenada Brezilya Milli Takımı'nı temsil etmeyeceğini doğruladı. İtalyan teknik adam, kararın oyuncunun kendisi tarafından alındığını açıkladı ve 2026 Dünya Kupası'nın ardından geleceğine ilişkin aylar süren spekülasyonlara son noktayı koydu. On yılı aşkın süredir Brezilya futbolunun odak noktası olan Neymar, Ancelotti'nin de kabul ettiği üzere benzer özelliklerde bir isimle doldurulması imkânsız bir boşluk bırakıyor.
CNN Esportes'e kapsamlı bir röportaj veren Ancelotti, eski gözdesiyle ilgili durum hakkında açık konuştu. Deneyimli teknik adam, "Kalitesi nedeniyle orada olmayı hak ediyordu. Neymar, milli takıma geri dönmek istemediğini zaten doğruladı. Neymar'ın yerini doldurmak mümkün değil çünkü olağanüstü ve eşsiz bir yetenekti. Bu yüzden yeri doldurulamaz bir oyuncu" dedi.
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Ancelotti, 2030 gençlik devrimini hedefliyor
Neymar dönemi resmen kapanırken, Ancelotti ile milli takım direktörü Rodrigo Caetano dikkatini kadroda radikal bir yeniden yapılanmaya çevirdi. Amaç net: Brezilya'yı 2030 Dünya Kupası'na kadar dünya futbolunun zirvesine yeniden taşıyabilecek yeni bir futbolcu kuşağı hazırlamak. Bu yenilenme süreci, son kadro seçimlerinde şimdiden açıkça görülüyor; burada tecrübeli isimler bir kenara bırakılırken, genç yeteneklere ve yerel ligde yükselen yıldızlara öncelik verildi.
Teknik direktör, önümüzdeki dört yıla dair vizyonunu ortaya koyarken 2000'lerin ortasında doğan oyuncuların önemini vurguladı. Ancelotti, "Bence adım adım ilerlememiz gerekiyor. Şimdi geleceğimiz olabilecek genç oyunculara, 2004, 2005 ve 2006 doğumlu oyunculara odaklanmamız gerekiyor. 2008 doğumlu, çok kaliteli genç oyuncularımız var; henüz oynamıyorlar ama oynayabilirler. Şimdi yaşlarını göz önünde bulundurarak ve buna saygı duyarak onlara bakmanın zamanı. Bir oyuncunun 36 ya da 37 yaşında da çok iyi oynayabildiği doğru. Ama şimdi gençliğe öncelik verme zamanı" ifadelerini kullandı.
Kolektif bir kimlik inşa etmek
Neymar dönemine yönelik başlıca eleştirilerden biri, maç kazanmak için onun bireysel sihrine gereğinden fazla bağımlı olunduğu yönündeydi. Ancelotti, parçalarının toplamından daha büyük bir kolektif yapı oluşturan takım kültürünü yerleştirerek bu döngüyü kırmakta kararlı. İtalyan teknik adam, genç yetenekleri disiplinli ama yaratıcı bir yapıya entegre ederek Brezilya'nın modern oyunun yüksek tempolu taleplerine uyum sağlayabileceğine inanıyor. Bu yaklaşım, teknik ekibin uzun vadeli potansiyellerini değerlendirirken birkaç debutantın forma giymesinin beklendiği Avustralya ve Hindistan'a karşı yaklaşan maçlarda hemen sınanacak.
"Modern futbolda önemli olanın bireysel yetenek değil, takım çalışması olduğuna inanıyorum. Elbette çok büyük bireysel yeteneğe sahipseniz kazanma şansınız daha yüksektir, ancak modern futbol takım çalışmasındaki eksikliği tolere etmez. Gelecek için güçlü bir takım kurmaya çalışıyoruz, tek bir büyük bireysel yeteneğe bel bağlamaya değil" dedi.
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Dünya Kupası hayal kırıklığının üstesinden gelmek
Bu geçişin aciliyeti, Brezilya'nın son Dünya Kupası'nda yaşadığı ve beklentilerin altında kalan erken vedanın bıraktığı acıdan besleniyor. Ancelotti, beklentilerin karşılanamamasının federasyonu tüm stratejisini yeniden düşünmeye zorladığını kabul etti. Teknik direktör, önceki dönemin eksiklerini kabul ederek hesap verebilirlik ve gelişim kültürü oluşturmayı umuyor. Yaklaşan hazırlık maçları, yeni bir temelin ilk taşları olarak görülüyor ve oyunculara Brezilya Milli Takımı'nın elit ortamına ait olduklarını kanıtlama fırsatı sunuyor.
"Bence Dünya Kupası hayal kırıklığıydı, bunun için üzgünüz ama artık önümüze bakmalıyız. Yeni bir oyuncu nesli hazırlamak için zamanımız var. Ve şimdi Brezilya futbolunun yetiştirdiği yeni genç yetenekleri sahada görmek için hazırlık maçlarını kullanacağız. Brezilya'nın dünyanın en iyi takımları arasında olması gerektiğine inanıyorum," diyerek sözlerini tamamladı Ancelotti.
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