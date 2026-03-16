Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé'nin transferinin ardından 'takım kimyasının nasıl değiştiğini' ve bunun Real Madrid'de son sezonun başarısızlıkla sonuçlanmasına nasıl yol açtığını açıklıyor
Mbappé, Real Madrid'deki ilk sezonunda parlıyor
Real Madrid'deki kariyerine zorlu bir başlangıç yapmasına rağmen, Fransız yıldız Mbappé sezonunu tersine çevirmeyi başardı ve bireysel başarılarla dolu etkileyici bir performans sergiledi. Forvet, tüm turnuvalarda 58 maçta 49 gole katkı sağladı; İspanyol devleri adına 44 gol attı ve 5 asist yaptı.
Mbappe'nin sezon sonundaki olağanüstü performansı, 31 golle La Liga'nın gol kralı olmasını sağladı ve Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski'yi 4 gol farkla geride bıraktı. Böylece Mbappe, idolü Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'deki ilk La Liga sezonunda attığı en fazla gol rekorunu da kırdı. Fransız yıldız, Avrupa'nın en iyi beş liginde en çok gol atan oyuncuya verilen Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazanarak bir başka önemli başarıya imza attı ve lig sezonunun son haftalarında Liverpool'dan Mohamed Salah'ı geride bıraktı.
Ancak bireysel başarısına rağmen Madrid, Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluklarını korumayı başaramadı ve sezonu önemli bir kupa kazanamadan tamamladı. Ancelotti kulüpten ayrıldıktan sonra Xabi Alonso görevi devraldı, ancak birkaç ay içinde görevden alındı ve yerine şu anki teknik direktör Alvaro Arbeloa geçti.
İstatistiksel başarı ve toplumsal mücadeleler
Radio MARCA'ya verdiği samimi röportajda Ancelotti, Mbappé'nin uzun zamandır beklenen transferi ve Toni Kroos'un emekliliği de dahil olmak üzere 2024 yazında yaşanan birçok değişikliğin nasıl bir geçiş dönemine yol açtığını açıkladı.
Ancelotti, "Futbol birkaç şeyle değişir ve bununla birlikte takımın kimyası da değişir" dedi. "Bu sadece çevresel düzeyde değil, sadece Kroos'un Mbappe ile değiştirilmesi de değil. Aynı yıl Nacho ayrılıyor, [Dani] Carvajal sakatlanıyor ve [Luka] Modric daha az oynuyor. Soyunma odasında harika bir atmosfer yaratan eski nesil artık yok ve karakter, kişilik ve örnek teşkil edecek yeni nesil futbolcuların devreye girmesi gerekiyor. Bu bir anda olmaz, zaman alır."
Real Madrid'in o dönemde her zamanki hakimiyetini sürdürmede yaşadığı zorluklara rağmen, Ancelotti Mbappe'nin bireysel performansını hemen savundu. Fransız oyuncu, orta sahanın ritimcisi Kroos'un kaybının ardından takımın yapısal dengesi sarsılsa da gol önünde verimli bir güç olmaya devam etti.
"Mbappe, 50 gol civarında atarak harika bir performans sergiledi. Takımın şampiyonluklar kazanmakta zorluk çekmesinin nedeni, futbolun küçük detaylardan ibaret olması ve bir şeyi değiştirdiğinizde her zaman her şeyin yolunda gitmeyebilmesidir," diye belirtti Ancelotti. O, dönemler arası geçişin yavaş bir süreç olduğunu öne sürerek, "Madrid'in bu yeni neslinin mirasını inşa etmek için zamana ihtiyacı var," dedi.
Bernabeu ile bağları sürdürmek
Brezilya milli takımındaki görevine iyice alışan Ancelotti, Real Madrid’e olan bağlılığının devam ettiğini ve Madrid’deki kulüp yönetimi ile düzenli olarak iletişim halinde olduğunu açıkladı. Kulübün Şampiyonlar Ligi’ndeki son başarılarını gururla izleyen Ancelotti, önemli galibiyetlerin ardından eski meslektaşlarıyla bile iletişime geçti. Teknik direktör ile eski kulübü arasındaki bağ, milli takım teknik direktörlüğüne geçişine rağmen her zamanki kadar güçlü.
"Oyuncularla da konuşuyorum. Geçen gün Rodrygo ile nasıl olduğunu sormak için konuştum. Evet, iletişim halindeyim," diye açıkladı Ancelotti. "Manchester City maçından sonra kulübü ve başkanı tebrik ettim. Madrid'in galibiyetlerini her zaman takip ediyorum." Ayrıca Federico Valverde ile yaptığı neşeli bir sohbeti de paylaştı ve City'ye karşı gösterdiği kahramanlıkların ardından Uruguaylı oyuncuya şakayla karışık "Brezilya pasaportunun olmaması ne yazık" dediğini itiraf etti.
Brezilya milli takımına geçiş
Deneyimli teknik direktör, şu anda Brezilya'nın altıncı Dünya Kupası şampiyonluğu için verdiği uzun soluklu bekleyişi sona erdirmeye odaklanmış durumda ve Güney Amerika'daki baskının Avrupa kulüp futbolunda rastlanan hiçbir şeye benzemediğini kabul ediyor. Günlük antrenmanların yarattığı stres azalmış olsa da, bunun yerini bir ulusun beklentilerinin ağırlığı almıştır. Ancelotti, oyuncularının, özellikle de Vinicius Junior gibi Madridli yıldızlarının, bu yoğunluğun altında ezilmeden başa çıkabilmelerini sağlamak için çalışıyor.
"Çok büyük bir baskı var, bu doğru, ama aynı zamanda milli takıma karşı inanılmaz bir sevgi de var," dedi Ancelotti. "Burada milli takım oynadığında herkes durur, Avrupa'daki atmosferle aynı değil. Brezilya'da en önemli takım milli takımdır ve oyuncular için bu formayı giymek çok özeldir. Bu iyi bir şey, ama aynı zamanda futbolcular için aşırı bir baskı da var. Onların kendilerine bu kadar baskı yapmamaları için bu konuyu onlarla birlikte ele almak istiyorum."
