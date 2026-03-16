Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé'nin transferinin ardından 'takım kimyasının nasıl değiştiğini' ve bunun Real Madrid'de son sezonun başarısızlıkla sonuçlanmasına nasıl yol açtığını açıklıyor

Real Madrid'deki kariyerine zorlu bir başlangıç yapmasına rağmen, Fransız yıldız Mbappé sezonunu tersine çevirmeyi başardı ve bireysel başarılarla dolu etkileyici bir performans sergiledi. Forvet, tüm turnuvalarda 58 maçta 49 gole katkı sağladı; İspanyol devleri adına 44 gol attı ve 5 asist yaptı.

Mbappe'nin sezon sonundaki olağanüstü performansı, 31 golle La Liga'nın gol kralı olmasını sağladı ve Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski'yi 4 gol farkla geride bıraktı. Böylece Mbappe, idolü Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'deki ilk La Liga sezonunda attığı en fazla gol rekorunu da kırdı. Fransız yıldız, Avrupa'nın en iyi beş liginde en çok gol atan oyuncuya verilen Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazanarak bir başka önemli başarıya imza attı ve lig sezonunun son haftalarında Liverpool'dan Mohamed Salah'ı geride bıraktı.

Ancak bireysel başarısına rağmen Madrid, Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluklarını korumayı başaramadı ve sezonu önemli bir kupa kazanamadan tamamladı. Ancelotti kulüpten ayrıldıktan sonra Xabi Alonso görevi devraldı, ancak birkaç ay içinde görevden alındı ve yerine şu anki teknik direktör Alvaro Arbeloa geçti.