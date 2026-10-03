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Carlo Ancelotti, Kolkata'daki hazırlık maçı öncesi Brezilya'ya Hindistan'a "tam saygı" göstermesi çağrısında bulundu
İtalyan teknik adam, tam profesyonellik talep ediyor
Ancelotti, futbolun ülkedeki birincil spor olmamasına rağmen takımının ev sahibini hafife almaması gerektiğinde ısrar ediyor. Salt Lake Stadyumu'ndaki karşılaşma, Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası son 16 turundaki elenişinden bu yana çıktığı üçüncü maç olacak; bu süreçte takım, 1-1'lik beraberlik ve Avustralya'ya karşı 4-2'lik galibiyet aldı. Teknik direktör, takım için sağlam temeller atmak adına oturmuş çekirdek oyuncuları birkaç yeni yüzle harmanladı.
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Teknik direktör, ev sahibinin spora olan tutkusunu övdü
Maç öncesi basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, Hindistan'da kriketin merkezde yer aldığını kabul ederken, futbola yönelik yerel tutkunun da samimi olduğunu vurguladı.
Yerel spor kültürüne ve takımının heyecanına değinen Ancelotti, şöyle dedi: "Kriket onların kültürünün bir parçası, futbol en önemli oyun değil. Ama bu, futbolu sevmedikleri anlamına gelmiyor. Burada olmaktan ve maçı izleme imkânı olan herkese kalitemizi göstermekten mutluyuz, harika bir gece olacak."
Salt Lake Stadı'nda on binlerce taraftarın önünde oynanacak karşılaşmaya değinen 67 yaşındaki teknik direktör, sözlerini şöyle sürdürdü: "Umarım keyifli bir maç olur. Burada olmaktan ve kalitemizi göstermekten mutluyuz."
"Rakibimize tam saygı duyuyoruz"
Brezilya, ev sahibi ekibin sürpriz yapma becerisine büyük saygı duyuyor; özellikle de Mavi Kaplanlar'ın Orta Amerika temsilcisi Panama ile 1-1 berabere kaldığını gördükten sonra.
Rakiplerinin o maçtaki olumlu performansına dikkat çeken beş kez Şampiyonlar Ligi kazanan isim, "Hindistan takımının kalitesine saygı duyuyoruz. Panama karşısında iyi bir beraberlik aldılar. Rakibimize tam saygı duyuyoruz" dedi.
Yıldızlarla dolu bir soyunma odasını yönetirken sakin tavrı ve istikrarlı duruşu hakkında yöneltilen soruya Ancelotti, "Bu karakterimin bir parçası. Futbolda genelde sabırlıyımdır ve bir teknik direktör olarak sabrın önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.
Hazırlık maçının kadrosu için yüksek baskılı bir sınav olduğu yönündeki görüşleri reddeden teknik direktör, "Kadro ve tüm oyuncular için bu bir test ya da kendilerini kanıtlama fırsatı değil. Maç için nihai kadroyu hâlâ şekillendiriyoruz. Bu bir test değil, bir fırsat" ifadelerini kullandı.
- NurPhoto
Brezilya, Asya'daki hazırlık maçı programını tamamladı
Salt Lake Stadyumu'ndaki karşılaşma, Brezilya'nın bu milli ara dönemindeki hazırlık maçları serisini noktalıyor. Ancelotti'nin ekibi, Kasım ayında Singapur'un Kallang kentine giderek Japonya ve ev sahibi ülkeye karşı art arda oynayacağı maçlara kadar yeniden bir araya gelmeyecek. Bu arada Hindistan da dikkatini hızla bir başka CONMEBOL devi olan Uruguay'ı ağırlamaya çevirecek ve 6 Ekim'de aynı statta sahaya çıkacak.
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