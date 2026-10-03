Maç öncesi basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, Hindistan'da kriketin merkezde yer aldığını kabul ederken, futbola yönelik yerel tutkunun da samimi olduğunu vurguladı.

Yerel spor kültürüne ve takımının heyecanına değinen Ancelotti, şöyle dedi: "Kriket onların kültürünün bir parçası, futbol en önemli oyun değil. Ama bu, futbolu sevmedikleri anlamına gelmiyor. Burada olmaktan ve maçı izleme imkânı olan herkese kalitemizi göstermekten mutluyuz, harika bir gece olacak."

Salt Lake Stadı'nda on binlerce taraftarın önünde oynanacak karşılaşmaya değinen 67 yaşındaki teknik direktör, sözlerini şöyle sürdürdü: "Umarım keyifli bir maç olur. Burada olmaktan ve kalitemizi göstermekten mutluyuz."