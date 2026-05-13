Herhangi bir yeni teknik direktör için en büyük endişelerden biri, mevcut Real Madrid kadrosunda olduğu iddia edilen disiplin eksikliğidir. Daha önceki haberlerde, Xabi Alonso’nun kısa süren görev süresi boyunca bu grubu “antrenörlüğünü yapmanın imkansız” bulduğu öne sürülmüştü; ancak Ancelotti, soyunma odasındaki oyuncuların profesyonelliğini savunmakta gecikmedi ve kontrolsüz egolarla ilgili iddiaları sert bir dille reddetti.

"Hayır, çünkü bu (sanki) Real Madrid'deki oyuncular istediklerini yapıyorlarmış gibi bir izlenim yaratıyor. Bu doğru değil. Kesinlikle saçmalık. Kesinlikle saçmalık," dedi Ancelotti, geçen yaz Alonso'nun atanmasından önce Real'in başında bulunmuştu. "Doğru değil! Oyuncular... ben oradayken bir fikrim vardı ve bu fikri oyuncularla tartışmaya çalışırdım, kabul edip etmediklerini görürdüm. Bunu Şampiyonlar Ligi finalinde bile yaptık. Bir fikrim olduğunda, oyuncunun bu fikrin bir parçası olması gerekir. Stratejiyi dayatmak istemiyorum. Ama bu, bir stratejimiz olmadığı anlamına gelmez.

“Bir stratejimiz vardı ve güçlü bir stratejimiz vardı, çünkü dört yılda iki Şampiyonlar Ligi kupası kazandık ve oyuncular stratejiyi ve planı uygulamaya gerçekten odaklanmışlardı. Real Madrid’in bir strateji izlemek istemediği fikri doğru değil.”