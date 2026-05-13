AFP
Çeviri:
Carlo Ancelotti, Jose Mourinho’nun Real Madrid’e geri dönmesi halinde “harika bir iş çıkaracağına” inandığını belirtirken, oyuncuların iktidarını öne süren haberleri “saçmalık” olarak nitelendirdi
- (C)Getty Images
Ancelotti, Mourinho'nun geri dönüşünü destekliyor
Madrid'deki teknik direktör koltuğu döngüsü dönmeye devam ederken, Ancelotti, Mourinho'nun olası dönüşünün en sesli destekçilerinden biri olarak öne çıktı. 2013 yılında Mourinho'nun yerine geçtikten sonra Real'in "La Decima" Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan İtalyan teknik adam, "The Special One"ın dünyanın en zorlu kulübünü yönetmek için hâlâ gerekli tüm niteliklere sahip olduğuna inanıyor.
The Athletic'e verdiği kapsamlı röportajda, şu anda Brezilya milli takımının teknik direktörlüğünü yapan Ancelotti, arkadaşının Madrid'e geri dönme ihtimaline duyduğu heyecanı paylaştı. Eski Los Blancos teknik direktörü, "Real Madrid'e geri dönerse, onun adına gerçekten çok mutlu olacağım" dedi. "O, daha önce çalıştığı tüm kulüplerde olduğu gibi, burada da harika bir iş çıkarabilir."
- Getty Images Sport
Oyuncuların güç kazandığı iddialarını reddetmek
Herhangi bir yeni teknik direktör için en büyük endişelerden biri, mevcut Real Madrid kadrosunda olduğu iddia edilen disiplin eksikliğidir. Daha önceki haberlerde, Xabi Alonso’nun kısa süren görev süresi boyunca bu grubu “antrenörlüğünü yapmanın imkansız” bulduğu öne sürülmüştü; ancak Ancelotti, soyunma odasındaki oyuncuların profesyonelliğini savunmakta gecikmedi ve kontrolsüz egolarla ilgili iddiaları sert bir dille reddetti.
"Hayır, çünkü bu (sanki) Real Madrid'deki oyuncular istediklerini yapıyorlarmış gibi bir izlenim yaratıyor. Bu doğru değil. Kesinlikle saçmalık. Kesinlikle saçmalık," dedi Ancelotti, geçen yaz Alonso'nun atanmasından önce Real'in başında bulunmuştu. "Doğru değil! Oyuncular... ben oradayken bir fikrim vardı ve bu fikri oyuncularla tartışmaya çalışırdım, kabul edip etmediklerini görürdüm. Bunu Şampiyonlar Ligi finalinde bile yaptık. Bir fikrim olduğunda, oyuncunun bu fikrin bir parçası olması gerekir. Stratejiyi dayatmak istemiyorum. Ama bu, bir stratejimiz olmadığı anlamına gelmez.
“Bir stratejimiz vardı ve güçlü bir stratejimiz vardı, çünkü dört yılda iki Şampiyonlar Ligi kupası kazandık ve oyuncular stratejiyi ve planı uygulamaya gerçekten odaklanmışlardı. Real Madrid’in bir strateji izlemek istemediği fikri doğru değil.”
Madrid'de başarıya giden yol
Ancelotti, Mourinho’nun ikinci döneminde başarılı olabilmesi için, salt taktiklerin ötesinde insan yönetimine öncelik vermesi gerektiğini öne sürüyor. İtalyan usta, kendi başarısının sporcunun ardındaki insanı görmeye dayandığını açıkladı; bu yaklaşım, bir kez daha kupa kazanamayan bir sezonda istikrar sorunu yaşayan kadroyu dengelemek için gerekli olabilir.
"Her zamanki gibi, oyuncu ile değil, insan ile ilişki kurmaya çalıştım, çünkü sen bir insansın. Sen sadece futbol oynayan bir insansın. Bu benim için çok açık," diye açıkladı Ancelotti.
- Getty Images
Doğru dengeyi bulmak
Ancelotti, taraftarlardan ve yönetimden sabır istedi ve Mourinho ya da başka bir aday olsun, Real Madrid'in teknik direktör koltuğuna oturan kişinin öncelikli görevinin yeni bir denge kurmak olduğunu belirtti. Eski Milan ve Chelsea teknik direktörü, Madrid'de başarıya ulaşmak için sadece üst düzey yeteneklerin yeterli olmadığını vurgulayarak sözlerini tamamladı. "Bu yüzden Real Madrid'in, (daha önce) kendilerine büyük başarılar kazandıran bu takım ortamını yeniden inşa etmek için zamana ihtiyacı var. Bu sadece teknik kaliteyle ilgili bir sorun değil. Başarılı olmak için iyi bir denge bulmak da gerekiyor," diye açıkladı Ancelotti.
Arbeloa, Bernabeu'da bir sonraki kalıcı teknik direktörün kim olacağı netleşene kadar, Real Madrid'in La Liga sezonunun son üç maçında Real Oviedo, Sevilla ve Athletic Club karşısında takımın başında kalacak.