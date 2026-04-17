Çeviri:
Carlo Ancelotti, İtalya'yı 'savunma odaklı zihniyete' dönmeye çağırırken, Brezilya teknik direktörü Dünya Kupası'ndaki başarısızlığı mercek altına alıyor
Ancelotti, İtalya'nın savunma temellerini yitirdiğini belirtiyor
İtalya'da, milli takımın Bosna-Hersek'e karşı oynadığı Dünya Kupası play-off finalinde yaşadığı çöküşün ardından futbol dünyası bir değerlendirme sürecine girdi. Penaltı atışlarında alınan yenilgi, İtalya Futbol Federasyonu'nda (FIGC) bir sarsıntıya yol açtı; başkan Gabriele Gravina'nın istifasının ardından milli takım delegasyonu başkanı Gianluigi Buffon ve teknik direktör Gennaro Gattuso da görevlerinden ayrıldı.
Birçok oyuncu, teknik direktör ve yorumcu, milli takımı ve Serie A'yı saran eksiklikler hakkında görüşlerini dile getirdi; Ancelotti ise İtalyan futbolunun gidişatı hakkında endişelerini dile getiren son isim oldu. Brezilya teknik direktörü, modern taktiksel trendler arasında ülkenin geleneksel güçlü yanlarının kaybolmasıyla birlikte, ülkenin bir zamanlar en büyük başarılarının temelini oluşturan defansif ilkelerden uzaklaştığını vurguladı.
Mevcut durum hakkında konuşan Ancelotti, İtalyan takımlarının savunmada giderek daha savunmasız hale geldiğini savundu. Avrupa kupalarında düzenli olarak yüksek skorlu maçlar oynanırken, bu gösterinin genellikle hücumdaki parlaklıktan ziyade savunmadaki hataları yansıttığına inanıyor. Tecrübeli teknik direktöre göre, Avrupa'nın diğer bölgelerinde kullanılan agresif pres sistemlerini taklit etme girişimleri, tarihsel olarak İtalyan futbolunu bu kadar güçlü kılan taktiksel kimliği bozdu.
Brezilya teknik direktörü taktiksel eğilimleri ve savunma hatalarını eleştirdi
Ancelotti, İtalyan futbolunun geleneksel güçlü yanlarından vazgeçmesinin bedelini ödediğini belirtti. Il Giornale gazetesine verdiği demeçte, "[Serie A] defansif sağlamlığını yitirdi" dedi. "Sahanın diğer bölgelerinde zaten yetenek eksikliğimiz var, ancak taktiksel yönü aşırı derecede kontrol etmeye çalışmak, tarihimizi her zaman üzerine inşa ettiğimiz özelliklerimizi bozdu."
Bayern Münih, Real Madrid ve Atletico Madrid gibi kulüplerin yer aldığı son dönemdeki yüksek skorlu Avrupa maçlarını değerlendiren Ancelotti, eğlencenin genellikle defansif disiplin pahasına geldiğini söyledi.
"Çok gol atılan maçlar izledim; Atletico Madrid-Barcelona ve Bayern-Real Madrid maçları taraftarlara heyecan verici anlar yaşattı," diye ekledi Don Carlo. "Ancak çok fazla gol, kaleciler ve savunmacılardan kaynaklanan çok fazla hata anlamına da geliyor. Sözde yüksek pres, adam adama oyun, sürekli riskler içeriyor ve bu nedenle sonuç bir an önce bir an sonra değişiyor. Arkadan yapılan oyun kurulumunun bile mükemmel olması gerekiyor, aksi takdirde en ufak bir dikkatsizliğin bedelini hemen ödersiniz."
Serie A'daki performans farkı daha ciddi endişeleri beraberinde getiriyor
Ancelotti, sorunun savunma hatalarının ötesine geçtiğini ve Avrupa'nın en üst düzey ligleriyle karşılaştırıldığında Serie A'nın ritminde ve yoğunluğunda daha geniş çaplı bir düşüşü yansıttığını düşünüyor. Ayrıca değişen küresel pazara da değinerek, ligin artık dünyanın en iyi oyuncularını çekmediğini öne sürdü.
"Temel fark tempoda yatıyor; sadece koşu temposu değil, aynı zamanda zihinsel tempo, sürekli katılım ve boş bir kelime olmayan, maçın sadece belirli aşamalarında kullanılamayan yoğunlukta da" dedi. "İtalyan futbolu tam da bunu kaybetti.
"Artık büyük yabancı oyuncular İtalya'ya gelmiyor; yurtdışında, devasa televizyon hakları ve güçlü yatırımcılarla daha çekici bir pazar ortaya çıktı. Bu nedenle, Serie A'da artık Falcao, Maradona, Platini, Krol, Rummenigge, Ronaldo, Ronaldinho ve geçmiş dönemlerin diğer tüm oyuncuları gibi uluslararası üne sahip yetenekler yer almıyor. Genç İtalyanlar kimden örnek alacak?"
İtalya, Dünya Kupası sonrası yeniden yapılanma sürecine giriyor
2026 Dünya Kupası elemelerini geçemeyen İtalya, şimdi zorlu bir Uluslar Ligi mücadelesine hazırlanmak zorunda. Gli Azzurri, bir sonraki eleme döngüsü başlamadan önce ilerleme sinyalleri vermek için büyük baskı altında; takımın savunma derinliği ise mercek altına alınmış durumda. İtalya, Eylül ayında Uluslar Ligi grup aşamasında Belçika ve Türkiye ile karşılaşacak.