Carlo Ancelotti, İtalya'yı 'savunma odaklı zihniyete' dönmeye çağırırken, Brezilya teknik direktörü Dünya Kupası'ndaki başarısızlığı mercek altına alıyor

İtalya'da, milli takımın Bosna-Hersek'e karşı oynadığı Dünya Kupası play-off finalinde yaşadığı çöküşün ardından futbol dünyası bir değerlendirme sürecine girdi. Penaltı atışlarında alınan yenilgi, İtalya Futbol Federasyonu'nda (FIGC) bir sarsıntıya yol açtı; başkan Gabriele Gravina'nın istifasının ardından milli takım delegasyonu başkanı Gianluigi Buffon ve teknik direktör Gennaro Gattuso da görevlerinden ayrıldı.

Birçok oyuncu, teknik direktör ve yorumcu, milli takımı ve Serie A'yı saran eksiklikler hakkında görüşlerini dile getirdi; Ancelotti ise İtalyan futbolunun gidişatı hakkında endişelerini dile getiren son isim oldu. Brezilya teknik direktörü, modern taktiksel trendler arasında ülkenin geleneksel güçlü yanlarının kaybolmasıyla birlikte, ülkenin bir zamanlar en büyük başarılarının temelini oluşturan defansif ilkelerden uzaklaştığını vurguladı.

Mevcut durum hakkında konuşan Ancelotti, İtalyan takımlarının savunmada giderek daha savunmasız hale geldiğini savundu. Avrupa kupalarında düzenli olarak yüksek skorlu maçlar oynanırken, bu gösterinin genellikle hücumdaki parlaklıktan ziyade savunmadaki hataları yansıttığına inanıyor. Tecrübeli teknik direktöre göre, Avrupa'nın diğer bölgelerinde kullanılan agresif pres sistemlerini taklit etme girişimleri, tarihsel olarak İtalyan futbolunu bu kadar güçlü kılan taktiksel kimliği bozdu.