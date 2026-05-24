Eski Brezilya milli futbolcu Wagner Fernando Velloso, Ancelotti’nin 2026 Dünya Kupası kadrosu hakkındaki değerlendirmelerinde hiç çekinmedi.

'Novabrasil em campo' programında konuşan emekli kaleci, Neymar'ın Chelsea'den Joao Pedro'nun yerine kadroya seçilmesine inanamadığını ifade etti.

"Ben Neymar'ı Dünya Kupası kadrosuna almazdım. Neymar'ı alıp Pedro'yu almamak, futbolun izin verdiği saçmalıklardan biridir. Pedro her alanda en skorer oyuncu, Neymar ise Recoleta'ya karşı bile oynayamıyor ama Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor," dedi Velloso.

Ayrıca Santoslu oyuncuyu kondisyon konusunda seçici olmakla suçlayarak, “Neymar maçları seçti. Palmeiras, Flamengo, Bahia'ya karşı oynamadı, ama Recoleta, Red Bull Bragantino'ya karşı oynadı... Sadece zayıf takımlara karşı, fark yaratmaya çalışmak için. Ve bunu başaramadı” dedi.