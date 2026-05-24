Carlo Ancelotti, eski Brezilya milli futbolcusu tarafından Neymar'ın 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmasıyla ilgili "saçma" açıklaması nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı
Velloso, Ancelotti'nin 'saçma' kararını sert bir dille eleştirdi
Eski Brezilya milli futbolcu Wagner Fernando Velloso, Ancelotti’nin 2026 Dünya Kupası kadrosu hakkındaki değerlendirmelerinde hiç çekinmedi.
'Novabrasil em campo' programında konuşan emekli kaleci, Neymar'ın Chelsea'den Joao Pedro'nun yerine kadroya seçilmesine inanamadığını ifade etti.
"Ben Neymar'ı Dünya Kupası kadrosuna almazdım. Neymar'ı alıp Pedro'yu almamak, futbolun izin verdiği saçmalıklardan biridir. Pedro her alanda en skorer oyuncu, Neymar ise Recoleta'ya karşı bile oynayamıyor ama Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor," dedi Velloso.
Ayrıca Santoslu oyuncuyu kondisyon konusunda seçici olmakla suçlayarak, “Neymar maçları seçti. Palmeiras, Flamengo, Bahia'ya karşı oynamadı, ama Recoleta, Red Bull Bragantino'ya karşı oynadı... Sadece zayıf takımlara karşı, fark yaratmaya çalışmak için. Ve bunu başaramadı” dedi.
Selecao'da liderlik boşluğu
Velloso, Neymar’ın son dönemdeki performansına sert eleştiriler yöneltse de, Ancelotti’nin neden 34 yaşındaki oyuncuya şans verdiğine dair dolaylı bir övgüde bulundu. Velloso, mevcut Brezilya kadrosunda büyük turnuvalar için gerekli olan kişilik ve ağırbaşlılığın eksik olduğunu öne sürdü.
Velloso şunları ekledi: “Kimliği, karizması ve lideri olmayan bir milli takım karşısında, Neymar'ın kadroya çağrılmasının taraftarlara umut verdiğini düşünüyorum. Neymar'ın Dünya Kupası'nda fark yaratacağını düşündüğümden değil. Kadroya çağrılması bu açıdan iyiydi, çünkü zayıf oyunculardan oluşan bir milli takımımız var. Milli takımda lider yok. Neymar da lider değil, ama en azından teknik lider, zaten öyleydi.”
Neymar, milli takıma çağrılmasına verdiği duygusal tepkiyi paylaştı
Dışarıdan gelen tüm seslere rağmen, Neymar, Brezilya Milli Takımı'nı bir kez daha temsil etme fırsatından derinden etkilenmiştir. Eleştirmenler onun fiziksel durumunu sorgularken, eski Barcelona ve PSG yıldızı, milli takıma dönüş yolculuğunun kendisine kişisel olarak ne kadar ağır geldiği konusunda açık sözlü olmuştur.
Neymar, yakın zamanda katıldığı bir etkinlikte kadro açıklanırken geçirdiği gecenin ayrıntılarını paylaştı. "Sabah 6:30 ya da 7:00'de uyuyakaldım, tüm videoları izledim," dedi.
"Bütün gece ağlamaktan kendimi alamadım. Eşim ve kızlarımla birlikteydim, aynı yatakta uyuyorduk. Onlar uyurken ben her videoyu izleyip ağlıyordum, çünkü bu kolay bir şey değildi."
2026 hedefine hazırlık
Turnuva yaklaşırken Neymar'ın kadroda yer almasıyla ilgili tartışmaların sönmesi pek olası görünmüyor. Ancelotti, oyuncunun istikrarı ve fiziksel durumu konusundaki endişelere rağmen, genç nesil Brezilyalı yeteneklere yol göstermesi için bu forvetin tecrübesine güveniyor
Forvet, kararlı tavrını sürdürüyor ve önündeki göreve odaklanarak, forma için elinden gelenin en iyisini yapacağına söz veriyor. "Zordu, çetin geçti, ama sonunda değdi. Bu sevgiyi, bu duyguyu, Brezilyalı olmanın ve Dünya Kupası'nda her birinizi temsil etmenin verdiği hissi yaşamak için değdi," diye konuştu Neymar.