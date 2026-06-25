Carlo Ancelotti, çocuk gibi neşeli Neymar’dan büyük keyif alıyor; Brezilya teknik direktörü, uzun zamandır beklenen Dünya Kupası dönüşünde Santos’un yıldızını övüyor

Selecao’nun başında geçirdiği 15. maçta Ancelotti, nihayet Neymar’ı sahaya sürme fırsatı buldu. Brezilya, Vinicius Junior’ın attığı iki gol ve Matheus Cunha’nın golüyle Hard Rock Stadyumu’nda 3-0’lık üstün bir skor elde etti. İtalyan teknik direktör, 72. dakikada Neymar’ı oyuna soktu ve efsanevi 10 numara, üst üste dördüncü Dünya Kupası turnuvası için sahaya çıkarken Miami seyircisini coşturdu.

Neymar için milli takıma dönüş süreci uzun bir yol oldu; tam 981 gün süren bir aranın ve pek çok belirsizliğin ardından Dünya Kupası sahnesinde sarı formaya geri döndü. Ekim 2023’ten beri milli takımda forma giymeyen forvetin rehabilitasyon sürecini yönetme şeklini Ancelotti hemen övdü. Ancelotti, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında gazetecilere, “Oynaması için fırsat verdim çünkü bence oynamayı hak etmişti,” dedi. “Neymar çok iyi, büyük bir ciddiyetle ve büyük bir profesyonellikle iyileşti. Bence o da herkes gibi takıma katkı sağlayacak kaliteye sahip. Kısa sürede iyi bir performans sergiledi.”