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Carlo Ancelotti, çocuk gibi neşeli Neymar’dan büyük keyif alıyor; Brezilya teknik direktörü, uzun zamandır beklenen Dünya Kupası dönüşünde Santos’un yıldızını övüyor
Selecao’nun efsanesinin uzun zamandır beklenen dönüşü
Selecao’nun başında geçirdiği 15. maçta Ancelotti, nihayet Neymar’ı sahaya sürme fırsatı buldu. Brezilya, Vinicius Junior’ın attığı iki gol ve Matheus Cunha’nın golüyle Hard Rock Stadyumu’nda 3-0’lık üstün bir skor elde etti. İtalyan teknik direktör, 72. dakikada Neymar’ı oyuna soktu ve efsanevi 10 numara, üst üste dördüncü Dünya Kupası turnuvası için sahaya çıkarken Miami seyircisini coşturdu.
Neymar için milli takıma dönüş süreci uzun bir yol oldu; tam 981 gün süren bir aranın ve pek çok belirsizliğin ardından Dünya Kupası sahnesinde sarı formaya geri döndü. Ekim 2023’ten beri milli takımda forma giymeyen forvetin rehabilitasyon sürecini yönetme şeklini Ancelotti hemen övdü. Ancelotti, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında gazetecilere, “Oynaması için fırsat verdim çünkü bence oynamayı hak etmişti,” dedi. “Neymar çok iyi, büyük bir ciddiyetle ve büyük bir profesyonellikle iyileşti. Bence o da herkes gibi takıma katkı sağlayacak kaliteye sahip. Kısa sürede iyi bir performans sergiledi.”
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34 yaşındaki Neymar'ın çocuksu tutkusu
Kariyerinin son dönemlerinde olmasına rağmen, Neymar’ın tutumu eski Real Madrid teknik direktörü üzerinde açıkça kalıcı bir izlenim bırakmış. Önceki Dünya Kupası katılımlarında attığı sekiz gol ve yaptığı dört asistle zaten etkileyici bir Dünya Kupası mirasına sahip olan oyuncunun motivasyonu tartışılmaz. İspanyol bir muhabirin, forvetin kariyerinin bu aşamasında performans göstermek için ek bir teşvike ihtiyaç duyup duymadığına dair sorusu üzerine Ancelotti bu fikri tamamen reddetti ve bunun yerine sporun doğuştan gelen sevgisine işaret etti.
"Neymar'ın motivasyona ihtiyacı yok; hiçbir oyuncunun Brezilya Milli Takımı için oynamak için ekstra motivasyona ihtiyacı yoktur ve Neymar için de durum aynı," diye açıkladı deneyimli teknik direktör. "34 yaşında olmasına rağmen, futbol oynamaya bir çocuk kadar tutkuyla bağlı."
Brezilya, C Grubu’nda birinciliği garantiledi
İskoçya’ya karşı alınan galibiyet, Brezilya’nın C Grubu’nu zirvede tamamlamasını sağladı ve takımın eleme turlarına yükselmesini kesinleştirdi. Başarılı bir grup aşamasının ardından Selecao, Pazartesi günü Houston’da oynanacak 32’li tur maçı için hazırlıklarını sürdürüyor; rakibi ise Avrupa ve Asya’dan üç güçlü takım arasından henüz belirlenecek.
Turnuva kritik aşamaya girerken Ancelotti, takımını bekleyen zorlu mücadelenin boyutunun farkında. Bu turda Brezilya, Hollanda, Japonya veya İsveç ile karşılaşacak ve İtalyan teknik adam, bir sonraki engel olarak hangi ülke çıkarsa çıksın, kalite açısından önemli bir sıçrama bekliyor. Ancelotti, “Hiç şüphesiz. Bu üç rakip de çok kaliteli ve birbirlerinden farklılar,” dedi.
- AFP
Eleme turlarında daha zorlu sınavlar bekliyor
Brezilya grup aşamasında akıcı bir oyun sergilese de Ancelotti, ikinci aşamada hata payının ortadan kalkacağı konusunda uyarıda bulundu. Olası tehditlere dair kısa bir analiz yapan Ancelotti, takımının Houston’da karşılaşabileceği çeşitli oyun tarzlarına dikkat çekti. “Hollanda, Japonya’dan daha deneyimli, ancak Japonya, Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçlarında çok güzel maçlar çıkardı. İsveç ise forvet hattında büyük bir potansiyele sahip,” diye sözlerini tamamladı.