Getty Images Sport
Çeviri:
Carlo Ancelotti, Brezilyalı yıldızı Dünya Kupası'na götürmeye istekli olabileceğini ima ederken, bu durum Neymar'a Dünya Kupası öncesi moral verdi – tek bir şartla
Ancelotti kapıyı açık tutuyor
Neymar, ön çapraz bağ yırtığı geçirdikten sonra sahalara döndüğünden beri sakatlık sorunlarıyla boğuşmaya devam etti ve Aralık ayında sol dizinden geçirdiği artroskopi ameliyatının ardından sezonun ilk 10 maçını kaçırdı. Daha sonra sahalara geri döndü, ancak kondisyon sorunları ve cezası nedeniyle Santos kadrosunda birkaç kez yer almadı. Ancak Ancelotti, Brezilya’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu için kapının açık olduğunu açıkladı. L’Equipe’e konuşan İtalyan teknik adam, Neymar’ın önemini kabul ederken, eski Barcelona ve PSG oyuncusunun Kuzey Amerika’ya gitmek için tam olarak ne yapması gerektiğini de özetledi.
- Getty Images Sport
Fiziksel zindelik konusunda son uyarı
Ancelotti, yeteneğin asla sorgulanmayacağını ancak kadro seçiminde fiziksel hazırlığın mutlak öncelik olduğunu açıkça belirtti. Teknik direktör, büyük isimlerin büyük bir turnuvanın zorlu gerekliliklerini karşılayamamaları halinde kendilerine özel bir muamele yapılmayacağını vurguladı.
"Neymar geri dönebilir. Bunu birkaç kez söyledim ve çok net: Sadece fiziksel olarak hazır olan oyuncuları kadroya alacağım," dedi Ancelotti kararlı bir şekilde. "(Aralık ayında) dizinden sakatlandıktan sonra Neymar iyi bir şekilde iyileşti; goller atıyor. Bu yönde ilerlemeye devam etmesi ve kondisyonunu geliştirmesi gerekiyor. Doğru yoldadır."
Değerlendirme aşamasında olan bir efsane
128 maçta attığı 79 golle Neymar, Selecao tarihinin temel figürlerinden biri olmaya devam ediyor ve Ancelotti, taraftarların bu forvetin kariyeri boyunca elinden kaçan kupayı kazanmak için son bir şans daha yakalamasını istediğinin gayet farkında. “Neymar, Brezilya futbol tarihinin bir parçası ve olmaya da devam ediyor. Çok yetenekli bir oyuncu ve insanların onun bir sonraki Dünya Kupası'nı kazanmamıza yardımcı olabileceğine inanması doğal. Şu anda Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) ve ben tarafından değerlendiriliyor ve bir sonraki Dünya Kupası'nda oynamak için gerekli niteliklere sahip olduğunu göstermek için hâlâ iki ayı var,” diye açıkladı teknik direktör.
- Getty Images Sport
Önemli iç saha maçları bir zemin oluşturuyor
Neymar'ın kendini kanıtlama fırsatı, Santos'un kritik iç saha maçlarıyla hemen başlıyor. Bu Cumartesi, Vila Belmiro'da Atlético-MG ile oynanacak dikkat çeken Brezilya Şampiyonası karşılaşmasında forvet hattını yönetmesi bekleniyor. Neymar mevcut formunu koruyabilir ve fiziksel açıdan yeni bir aksilik yaşamazsa, son bir kez Dünya Kupası'nda boy gösterme hayali hâlâ çok canlı.