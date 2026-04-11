Corinthians v Santos - Campeonato Paulista 2025Getty Images Sport
Carlo Ancelotti, Brezilyalı yıldızı Dünya Kupası'na götürmeye istekli olabileceğini ima ederken, bu durum Neymar'a Dünya Kupası öncesi moral verdi – tek bir şartla

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte Neymar'ın Brezilya milli takımındaki yeri konusundaki tartışmalar kızışıyor. Carlo Ancelotti'nin olası bir Dünya Kupası dönüşünün kapısını aralamasıyla Neymar, milli takımdaki geleceği konusunda önemli bir umut ışığı yakaladı. Son kadro çağrılarını kaçırmış olsa da, forvet oyuncusu turnuva öncesinde Selecao teknik ekibinin gündeminde hâlâ sağlam bir yer tutuyor.

  • Ancelotti kapıyı açık tutuyor

    Neymar, ön çapraz bağ yırtığı geçirdikten sonra sahalara döndüğünden beri sakatlık sorunlarıyla boğuşmaya devam etti ve Aralık ayında sol dizinden geçirdiği artroskopi ameliyatının ardından sezonun ilk 10 maçını kaçırdı. Daha sonra sahalara geri döndü, ancak kondisyon sorunları ve cezası nedeniyle Santos kadrosunda birkaç kez yer almadı. Ancak Ancelotti, Brezilya’nın tüm zamanların en golcü oyuncusu için kapının açık olduğunu açıkladı. L’Equipe’e konuşan İtalyan teknik adam, Neymar’ın önemini kabul ederken, eski Barcelona ve PSG oyuncusunun Kuzey Amerika’ya gitmek için tam olarak ne yapması gerektiğini de özetledi.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Fiziksel zindelik konusunda son uyarı

    Ancelotti, yeteneğin asla sorgulanmayacağını ancak kadro seçiminde fiziksel hazırlığın mutlak öncelik olduğunu açıkça belirtti. Teknik direktör, büyük isimlerin büyük bir turnuvanın zorlu gerekliliklerini karşılayamamaları halinde kendilerine özel bir muamele yapılmayacağını vurguladı. 

    "Neymar geri dönebilir. Bunu birkaç kez söyledim ve çok net: Sadece fiziksel olarak hazır olan oyuncuları kadroya alacağım," dedi Ancelotti kararlı bir şekilde. "(Aralık ayında) dizinden sakatlandıktan sonra Neymar iyi bir şekilde iyileşti; goller atıyor. Bu yönde ilerlemeye devam etmesi ve kondisyonunu geliştirmesi gerekiyor. Doğru yoldadır."

  • Değerlendirme aşamasında olan bir efsane

    128 maçta attığı 79 golle Neymar, Selecao tarihinin temel figürlerinden biri olmaya devam ediyor ve Ancelotti, taraftarların bu forvetin kariyeri boyunca elinden kaçan kupayı kazanmak için son bir şans daha yakalamasını istediğinin gayet farkında. “Neymar, Brezilya futbol tarihinin bir parçası ve olmaya da devam ediyor. Çok yetenekli bir oyuncu ve insanların onun bir sonraki Dünya Kupası'nı kazanmamıza yardımcı olabileceğine inanması doğal. Şu anda Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) ve ben tarafından değerlendiriliyor ve bir sonraki Dünya Kupası'nda oynamak için gerekli niteliklere sahip olduğunu göstermek için hâlâ iki ayı var,” diye açıkladı teknik direktör.

  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Önemli iç saha maçları bir zemin oluşturuyor

    Neymar'ın kendini kanıtlama fırsatı, Santos'un kritik iç saha maçlarıyla hemen başlıyor. Bu Cumartesi, Vila Belmiro'da Atlético-MG ile oynanacak dikkat çeken Brezilya Şampiyonası karşılaşmasında forvet hattını yönetmesi bekleniyor. Neymar mevcut formunu koruyabilir ve fiziksel açıdan yeni bir aksilik yaşamazsa, son bir kez Dünya Kupası'nda boy gösterme hayali hâlâ çok canlı.

