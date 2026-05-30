AFP
Carlo Ancelotti, Brezilyalı forvetin sahalara dönüşüyle ilgili takvimi açıklarken, Neymar sakatlık sorununa rağmen Dünya Kupası'na katılacak
Ancelotti, takımının yıldız oyuncusuna güveniyor
Carlo Ancelotti, hazırlık sürecini aksatan baldır sakatlığına rağmen Neymar’ın Brezilya’yı 2026 Dünya Kupası’nda liderlik edeceğini doğruladı. Takımın Teresopolis’teki kampından konuşan İtalyan teknik direktör, Santos’un yıldız oyuncusunun önemli ilerleme kaydettiğini ve 26 kişilik kadrodan çıkarılmayacağını vurguladı.
Ancelotti, Brezilya'nın Panama ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde gazetecilere şunları söyledi: "Açıkça belirtmek gerekirse, Neymar bizimle olacak. İlk maçta [Fas'a karşı] iyileşebileceğini düşünüyoruz, eğer olmazsa ikinci maçta [Haiti'ye karşı] oynayabilir."
Teknik direktör, kadro seçiminde kararlı olduğunu belirterek, "Bu 26 oyuncunun Dünya Kupası'nda oynayacağından hiç şüphe yok" diye ekledi.
Yaralanmanın boyutu ortaya çıktı
10 numaralı oyuncuyu çevreleyen olaylar, onun helikopterle kamp yerine gelmesiyle başladı; ancak yapılan tıbbi testler, sağ baldırında 2. derece kas yaralanması olduğunu ortaya çıkardı. Kulübü Santos bu durumu başlangıçta "ödem" olarak tanımlamış olsa da, milli takım teknik ekibi daha ciddi bir sorun tespit etti.
Teşhise rağmen Ancelotti, onu turnuva kadrosuna dahil etme kararını savundu. "Oyuncu çağrıldı çünkü çağrılması gerekiyordu. Neymar'ın en kısa sürede iyileşeceğini düşünüyoruz. İyi çalışıyor; morali de yerinde" dedi.
Ancelotti, Brezilya federasyonunun, sakatlığın meydana gelmesinden bu yana durumu yakından takip ettiğini ve ardından rehabilitasyon sürecini devraldığını belirtti.
10 numara için net bir rol
Fiziksel iyileşmenin ötesinde, Ancelotti, Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvaya yönelik taktiksel beklentileri görüşmek üzere Neymar ile birebir görüşmeler yaptı. Brezilya basınında oyuncunun hazırlık durumuna dair sorular gündeme gelse de, eski Real Madrid teknik direktörü, forvetin önündeki zorlu göreve zihinsel olarak hazır olduğuna inanıyor.
"Neymar, bu Dünya Kupası'nda üstlenmesi gereken rolü çok iyi anladı. Her gün çok iyi gidiyor. Mümkün olduğunca çabuk iyileşmek için çok iyi çalışıyor," dedi Ancelotti. "İyi bir ortamda bulunuyor, ancak onun için önemli olan rolünü net bir şekilde anlaması ve bence bunu çok iyi anlamış durumda."
Açılış maçının programı
Neymar, kapalı kapılar ardında devam eden rehabilitasyon programına devam ettiği için Panama ve Mısır ile oynanacak hazırlık maçlarında forma giymeyecek. Hedef, forvetin 13 Haziran’da Brezilya’nın Fas ile karşılaşacağı New Jersey’deki kritik açılış maçına hazır hale gelmesini sağlamak.
İlk maç süperstar için çok erken gelirse bile, teknik ekip onun ikinci grup maçında forvet hattını yöneteceğinden emin. Şu an için odak noktası, ödemin başka komplikasyonlara yol açmadan inmesini sağlamak ve Brezilya tarihinin en golcü oyuncusuna Dünya Kupası zaferi için bir şans daha vermek.