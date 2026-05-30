Carlo Ancelotti, Brezilyalı forvetin sahalara dönüşüyle ilgili takvimi açıklarken, Neymar sakatlık sorununa rağmen Dünya Kupası'na katılacak

10 numaralı oyuncuyu çevreleyen olaylar, onun helikopterle kamp yerine gelmesiyle başladı; ancak yapılan tıbbi testler, sağ baldırında 2. derece kas yaralanması olduğunu ortaya çıkardı. Kulübü Santos bu durumu başlangıçta "ödem" olarak tanımlamış olsa da, milli takım teknik ekibi daha ciddi bir sorun tespit etti.

Teşhise rağmen Ancelotti, onu turnuva kadrosuna dahil etme kararını savundu. "Oyuncu çağrıldı çünkü çağrılması gerekiyordu. Neymar'ın en kısa sürede iyileşeceğini düşünüyoruz. İyi çalışıyor; morali de yerinde" dedi.

Ancelotti, Brezilya federasyonunun, sakatlığın meydana gelmesinden bu yana durumu yakından takip ettiğini ve ardından rehabilitasyon sürecini devraldığını belirtti.