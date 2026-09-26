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Adhe Makayasa
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Carlo Ancelotti, Brezilya taraftarlarından Avustralya karşısında son dakikada gelen beraberliğin ardından sabır istedi; Brezilya teknik direktörü genç oyuncuların gelişimine öncelik veriyor

C. Ancelotti
Avustralya - Brezilya
Avustralya
Brezilya
Hazırlık Maçları

Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Townsville'de Avustralya ile oynanan hazırlık maçında alınan dramatik 1-1'lik beraberliğin ardından taraftarlardan sabırlı olmalarını istedi. İtalyan teknik adam, kapsamlı şekilde yenilenen kadro üzerinde denemelerini sürdürürken, Brezilya'nın Nestory Irankunda'nın müthiş serbest vuruş golüne yanıt verebilmesi için oyuna sonradan giren Rayan'ın uzatma dakikalarında attığı kafa golü gerekti.

  • Yedek oyuncunun golü geç gelen beraberliği kurtardı

    Ev sahibi ekip, ikinci yarının ortalarında Queensland Country Bank Stadyumu'nda Irankunda'nın müthiş bir frikikle fileleri bulmasıyla Güney Amerika devlerini şaşkına çevirdi. Brezilya, devre arasından önce öne geçtiğini düşündü ancak Estevao'nun golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ancelotti'nin ekibi, maçın neredeyse son dokunuşunda yedekten gelen Rayan'ın dramatik beraberlik golünü kafayla atmasıyla mahcubiyetten kurtuldu.

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  • imago-sport-1083751869.jpgSports Press Photo

    İtalyan teknik adam deneysel kadro tercihini savundu

    Townsville'de basının karşısına çıkan tecrübeli teknik direktör, beraberliğin bir aksilik olduğu yönündeki yorumları geri çevirirken, takımının ritmini bozan acımasız bir oyun zeminine işaret etti.

    Performansı ve sabır gerekliliğini değerlendiren Ancelotti, şöyle dedi: "Bu, mağlubiyet gibi hissettirmiyor çünkü beraberlik. Kazanabilirdik, fırsatlar yakaladık. Bu sahada oynamak zordu. Sabırlı olmak zorundayız. Golü yedikten sonra tepki verdik ve hak edilmiş bir beraberlik aldık. Bunlar bizim yapmamız gereken testler, fırsatlar verip ilerlemek gerekiyor. Bu bir testti. Bir sonraki de başka bir test olacak."

  • Teknik direktör, genç yetenekler için süreyi önceliklendiriyor

    Ancelotti, hazırlık maçları dönemini bir seçme aşaması olarak değerlendirme arzusunu yineledi ve resmi maçlar yeniden başlamadan önce gelişimi, anlık skorların önüne koydu.

    Takımının hücumdaki etkisizliğiyle ilgili eleştirilere yanıt veren teknik direktör, şöyle ekledi: "Bu bir döngünün başlangıcı değil, devamı. Öncelik, daha az oynayanlara ve Endrick ile Estevao gibi potansiyelli genç oyunculara süre vermek.

    "Taraftarların sabırlı olması gerekiyor. Resmi turnuvalar başladığında hazır olacağız. [Hazırlık maçında] bazı olumlu yönler vardı... Öne geçme şansımız oldu; sadece son bölgede yeterince isabetli değildik. Takım sonuna kadar mücadele etti, kaybetmek istemedi ve kaybetmedi."

    Avustralya ile oynanacak ikinci maçta ilk 11'ini değiştirip değiştirmeyeceği sorulduğunda ise sözlerini şöyle tamamladı: "Biraz değişecek, çok değil. Başkalarına da süre vermek için rotasyon yapıyoruz."

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    Asya sınavı öncesinde rövanş ufukta görünüyor

    İki ekip salı günü Brisbane'deki Suncorp Stadyumu'nda yeniden karşı karşıya gelecek. Avustralya, Townsville'de tarihi bir galibiyeti elinden kaçırmasının ardından bu kez işi bitirmeye çalışacak. Ancelotti'nin ekibi, uluslararası turunu 3 Ekim Cumartesi günü Hindistan'a karşı oynayacağı maçla tamamlayacak.

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