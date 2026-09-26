Ancelotti, hazırlık maçları dönemini bir seçme aşaması olarak değerlendirme arzusunu yineledi ve resmi maçlar yeniden başlamadan önce gelişimi, anlık skorların önüne koydu.

Takımının hücumdaki etkisizliğiyle ilgili eleştirilere yanıt veren teknik direktör, şöyle ekledi: "Bu bir döngünün başlangıcı değil, devamı. Öncelik, daha az oynayanlara ve Endrick ile Estevao gibi potansiyelli genç oyunculara süre vermek.

"Taraftarların sabırlı olması gerekiyor. Resmi turnuvalar başladığında hazır olacağız. [Hazırlık maçında] bazı olumlu yönler vardı... Öne geçme şansımız oldu; sadece son bölgede yeterince isabetli değildik. Takım sonuna kadar mücadele etti, kaybetmek istemedi ve kaybetmedi."

Avustralya ile oynanacak ikinci maçta ilk 11'ini değiştirip değiştirmeyeceği sorulduğunda ise sözlerini şöyle tamamladı: "Biraz değişecek, çok değil. Başkalarına da süre vermek için rotasyon yapıyoruz."