Carlo Ancelotti, Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası kadrosunu sarsacak ‘şok edici’ Neymar kararı hakkında konuştu – takım arkadaşları tarafından ‘çok sevilen’ rekor golcü

Ancelotti’nin Pazartesi günü Brezilya’nın nihai kadrosunu açıklamaya hazırlanırken, tüm ülkenin gözü Rio de Janeiro’ya çevrilmiş durumda. Bu heyecanın merkezinde, Selecao'nun rekor golcüsü olmaya devam eden ancak bir dizi uzun süreli sakatlığın ardından inişli çıkışlı bir iyileşme süreci yaşayan 34 yaşındaki ikon Neymar yer alıyor. Dünya Kupası'na sadece birkaç hafta kala, teknik direktör forvetin yadsınamaz yeteneğini, yüksek yoğunluklu taktik sisteminin fiziksel talepleriyle karşılaştırıyor.

Ancelotti, Reuters'a verdiği demeçte, "Seçim yapmanız gerektiğinde birçok şeyi göz önünde bulundurmanız gerekir" dedi. "Neymar, her zaman sergilediği yeteneği nedeniyle bu ülke için önemli bir oyuncu. Ancak sorunlar yaşadı ve iyileşmek için çok çalışıyor. Son zamanlarda büyük gelişme gösterdi ve düzenli olarak oynuyor. Bu, benim için elbette kolay bir karar değil. Artıları ve eksileri dikkatlice tartmamız gerekiyor."