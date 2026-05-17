Carlo Ancelotti, Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası kadrosunu sarsacak ‘şok edici’ Neymar kararı hakkında konuştu – takım arkadaşları tarafından ‘çok sevilen’ rekor golcü
En zor seçim ikilemi
Ancelotti’nin Pazartesi günü Brezilya’nın nihai kadrosunu açıklamaya hazırlanırken, tüm ülkenin gözü Rio de Janeiro’ya çevrilmiş durumda. Bu heyecanın merkezinde, Selecao'nun rekor golcüsü olmaya devam eden ancak bir dizi uzun süreli sakatlığın ardından inişli çıkışlı bir iyileşme süreci yaşayan 34 yaşındaki ikon Neymar yer alıyor. Dünya Kupası'na sadece birkaç hafta kala, teknik direktör forvetin yadsınamaz yeteneğini, yüksek yoğunluklu taktik sisteminin fiziksel talepleriyle karşılaştırıyor.
Ancelotti, Reuters'a verdiği demeçte, "Seçim yapmanız gerektiğinde birçok şeyi göz önünde bulundurmanız gerekir" dedi. "Neymar, her zaman sergilediği yeteneği nedeniyle bu ülke için önemli bir oyuncu. Ancak sorunlar yaşadı ve iyileşmek için çok çalışıyor. Son zamanlarda büyük gelişme gösterdi ve düzenli olarak oynuyor. Bu, benim için elbette kolay bir karar değil. Artıları ve eksileri dikkatlice tartmamız gerekiyor."
İkonun soyunma odası sadakati
Eski Barcelona ve PSG yıldızının Kuzey Amerika'ya gitmesi konusunda kamuoyu ikiye bölünmüş olsa da, Ancelotti oyuncunun takım içindeki konumunun önemli bir faktör olduğunu kabul ediyor. İtalyan teknik direktör, Neymar'ın takım arkadaşlarının tam desteğine sahip olduğunu vurgulayarak, onun kadroya dahil edilmesinin takımın moralini bozmak yerine güçlendireceğini belirtti. Ancelotti için, Brezilya'yı altıncı dünya şampiyonluğuna taşımayı hedeflerken, takımda sağlıklı bir ortam sağlamak hayati önem taşıyor.
Ancelotti, "Neymar'ın sadece kamuoyu tarafından değil, oyuncular tarafından da çok sevildiğini çok iyi biliyorum" dedi. "Bu da bir faktör, çünkü Neymar'ın kadroya çağrılmasının yaratacağı atmosferi göz önünde bulundurmalıyız. Sanki soyunma odasında bir bomba patlatacakmışım gibi bir durum yok. O çok sevilen, çok beğenilen bir oyuncu. Oyuncuların fikirlerini belirtmeleri bence normal. Bana tavsiyelerde bulunan herkese minnettarım; hepinize teşekkür ederim. Ama nihayetinde bu kararı verecek doğru kişi, bunu yapmaya en uygun kişi benim."
Duygudan ziyade form ve zindelik
Kararın duygusal ağırlığına rağmen Ancelotti, nihai kadronun soğuk ve somut gerçeklere göre belirleneceğini vurguluyor. İtalyan teknik adamın planı, durmaksızın pres yapabilen bir forvet hattı gerektiriyor ve Ancelotti, Neymar’ın son dönemdeki performanslarını yakından takip ediyor. Teknik direktör, forvetin maçlarda yüksek tempoyu sürdürebilme yeteneğinin, değerlendirmede en önemli kriter olduğunu belirtti.
Ancelotti, "Son maçlarda kondisyonunu çok geliştirdi" dedi. "Son zamanlarda çok iyi maçlar çıkardı. Kondisyonu düzeldi. Maçlarda yüksek tempoyu koruyabiliyor. Ama maçlar maçtır... Neymar'ı kadroya çağırmam için kimse bana baskı yapmadı. Tamamen bağımsızım. Karar %100 profesyonel olacak. Sadece bir futbolcu olarak nasıl performans gösterdiğini dikkate alacağım. Başka hiçbir şeyi değil."
Rio'ya doğru son geri sayım
Bu heyecan dolu süreç 18 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Ancelotti, hiçbir kadronun talepkar Brezilya kamuoyunun gözünde asla mükemmel olamayacağını kabul etse de, dengeli bir kadro oluşturma becerisine güvenini koruyor. Avrupa’nın beş büyük liginin hepsinde şampiyonluklar kazanan tecrübeli teknik direktör, muazzam dış baskı ve medyanın mercek altındaki incelemesiyle başa çıkmak için engin tecrübesine güveniyor.
"Mükemmel bir kadro oluşturabilir miyim? İmkansız! Ama bunu yapmaya çalışan diğerlerinden daha az hata yapan bir kadro oluşturabilirim. Bundan eminim," diye konuştu Ancelotti. Teknik direktöre göre, sonuç ne olursa olsun takım içi atmosfer olumlu kalacak, ancak dış atmosfer, Santos'un yıldız oyuncusunun en büyük sahneye çıkacak 26 kişilik nihai kadroda yer alıp almayacağına bağlı olarak şekillenecek.