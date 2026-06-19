Carlo Ancelotti, Brezilya milli takım teknik direktörünün “olağanüstü yetenek” olduğuna dair inancına rağmen Endrick konusunda yoğun baskıya boyun eğmeyi reddediyor

Endrick’i yedek kulübesinde tutmasına rağmen Ancelotti, bu forveti Brezilya’nın uzun vadeli geleceği için kilit bir figür olarak görüyor. Teknik direktör, genç oyuncunun kendisini diğer hücum oyuncularından ayıran nadir niteliklere sahip olduğuna inanıyor. Ancelotti ayrıca, Endrick’in zihniyetini, oyuncunun gelişimine duyduğu güvenin başlıca nedenlerinden biri olarak gösterdi.

Ancelotti, “Brezilya, bu Dünya Kupası’nda ve bir sonraki Dünya Kupası’nda onun niteliklerinden yararlanacak” dedi. “Sabırlı, aceleci değil ve yaşına göre çok olgun. Bu çok önemli bir özellik. Genç bir oyuncu için ailesinin yakınında olması da önemli.”