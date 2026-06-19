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Carlo Ancelotti, Brezilya milli takım teknik direktörünün “olağanüstü yetenek” olduğuna dair inancına rağmen Endrick konusunda yoğun baskıya boyun eğmeyi reddediyor
Brezilya milli takım teknik direktörü, Endrick konusunda kararlılığını sürdürüyor
Brezilya’nın New Jersey’de oynadığı Dünya Kupası grup aşaması açılış maçında Fas ile 1-1’lik hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından, Ancelotti’ye Endrick’i ilk 11’de oynatma yönündeki baskı artıyor. 19 yaşındaki oyuncu yedek kulübesinde kalarak sahaya çıkmadı; bu durum taraftarlar ve yorumcuların eleştirilerine yol açtı. Brezilya'nın C Grubu'ndaki Haiti ile oynayacağı kritik maç öncesinde Ancelotti, dışarıdan gelen görüşlerin kadro seçimini etkilemeyeceğini açıkça belirtti. İtalyan teknik direktör, Endrick'in doğru zaman geldiğinde şansını bulacağını vurguladı.
- AFP
Ancelotti, yaklaşımını açıklıyor
Ancelotti, Endrick’e olan güvenini yinelerken, genç oyuncunun gelişimini hızlandırmayı reddetti. Eski Real Madrid teknik direktörü, kadrodaki diğer hücum seçenekleriyle karşılaştırırken genç oyuncunun benzersiz niteliklerine de dikkat çekti.
"Endrick'i doğru zamanda sahaya süreceğim. Biraz beklememiz gerekiyor. O önemli bir oyuncu olacak," dedi İtalyan teknik adam basın toplantısında. "Matheus Cunha daha çok bir takım oyuncusu, daha çok ofansif orta saha oyuncusu özelliklerine sahip. Igor Thiago'nun ise başka nitelikleri var. O, bire bir mücadelelerde güçlü ve topu geri kazanma konusunda çok agresif bir oyuncu. Endrick ise ne biri ne de diğeri. Benim için o farklı bir şey. O olağanüstü bir yetenek."
Brezilya’nın geleceği, planın merkezinde yer almaya devam ediyor
Endrick’i yedek kulübesinde tutmasına rağmen Ancelotti, bu forveti Brezilya’nın uzun vadeli geleceği için kilit bir figür olarak görüyor. Teknik direktör, genç oyuncunun kendisini diğer hücum oyuncularından ayıran nadir niteliklere sahip olduğuna inanıyor. Ancelotti ayrıca, Endrick’in zihniyetini, oyuncunun gelişimine duyduğu güvenin başlıca nedenlerinden biri olarak gösterdi.
Ancelotti, “Brezilya, bu Dünya Kupası’nda ve bir sonraki Dünya Kupası’nda onun niteliklerinden yararlanacak” dedi. “Sabırlı, aceleci değil ve yaşına göre çok olgun. Bu çok önemli bir özellik. Genç bir oyuncu için ailesinin yakınında olması da önemli.”
- Getty Images Sport
Brezilya, hayati bir sınavla karşı karşıya
Brezilya'nın Haiti ile oynayacağı maç, Fas ile berabere kalmasının ardından daha da önem kazandı. Selecao, eleme turlarına yükselme umutlarını güçlendirmek ve takımın üzerindeki baskıyı hafifletmek için olumlu bir sonuca ihtiyaç duyuyor. Ayrıca Endrick'in sahada yer alıp almayacağı da merak konusu olmaya devam edecek. Turnuva öncesi bir hazırlık maçında Mısır'a karşı galibiyet golünü atan forvet, turnuvada daha büyük bir rol üstlenmek için çabalamaya devam edecek.