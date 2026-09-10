Getty Images Sport
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Carlo Ancelotti, Brezilya’daki büyük yeniden yapılanma başlarken Liverpool yıldızını acımasızca gözden çıkardı
Ancelotti, tecrübelilerin yerine gençleri tercih etti
Ancelotti, hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası kampanyasının ardından Brezilya Milli Takımı'nda kapsamlı bir yeniden yapılanma başlattı. İtalyan teknik adam, Avustralya ve Hindistan'a karşı oynanacak hazırlık maçları için oldukça genç bir kadro açıkladı.
Birçok yüksek profilli isim kadroya alınmadı; bunların başında Liverpool kalecisi Alisson geliyor. Tecrübeli orta saha oyuncuları Casemiro ve Fabinho da dışarıda bırakılırken, Neymar da milli takımı yakın zamanda bırakmasının ardından kadroda yer almadı.
Kadro seçimi, Brezilya'nın Norveç'e son 16 turunda elenerek büyük bir şok yaşamasının ardından Ancelotti'nin verdiği sözü yerine getiriyor. İtalyan çalıştırıcı, özellikle 2028 Olimpiyat Oyunları'nda oynama hakkı bulunan oyuncuları hedef aldı ve 2030 Dünya Kupası için yeni bir çekirdek oluşturmayı amaçlıyor.
- Getty Images Sport
Dünya Kupası acısını geride bırakırken
Son Dünya Kupası'ndan elenmek, Ancelotti üzerinde açıkça kalıcı bir etki bıraktı. Deneyimli teknik adam, uluslararası alandaki hayal kırıklığından geri dönmenin kulüp futboluna kıyasla kendine özgü bir zorluk olduğunu kabul etti.
Ancelotti, ESPN'in aktardığına göre, "Dünya Kupası bizim için ve şahsen benim için bir hayal kırıklığıydı. Bu yenilginin acısı çok daha uzun süre devam ediyor. Ancak artık yeni bir döngüye hazırlanmak ve yaklaşan turnuvalara hazır hale gelmek için zamanımız olması bizi motive ediyor" dedi.
Ancelotti, kaleci seçeneklerini tamamen değiştirme yönündeki cesur kararına da açıklık getirerek şöyle dedi: "Alisson'ı çok iyi tanıyoruz ve Copa America gibi turnuvalar geldiğinde, eğer Brezilya'daki en iyi kaleci olmaya devam ederse Alisson oynayacak. Ancak şu anda genç olanlara öncelik vermek zorundayız."
Gençlere yol göstermeleri için tecrübeli yıldızlar takımda tutuldu
Yaşlı oyuncuların acımasızca elenmesine rağmen Ancelotti, tecrübeli yıldızlardan oluşan seçilmiş bir grubu kadroda tuttu. Real Madrid'in forveti Vinicius Junior ve Barcelona'nın kanat oyuncusu Raphinha, Dünya Kupası'nı kaçırdıktan sonra geri dönen Chelsea'li Joao Pedro ile birlikte hücuma liderlik etmeye yardımcı olacak. Paris Saint-Germain kaptanı Marquinhos ve Arsenal'in yeni transferi Bruno Guimaraes de kritik liderlik sağlamak için kadroda kaldı.
"Yön değişikliğine yardımcı olmaları için bu oyuncuları seçtim," diye açıkladı Ancelotti. "Gelecek açısından çok önemliler ve genç oyuncuların gelişmesine yardımcı olacaklar. Kesin olan bir şey var: 34 ya da 35 yaşındaki bir oyuncu gelecek değildir; bugündür. Bu yaştaki bir oyuncu büyük bir turnuvada oynamaya hazırsa milli takım kadrosunda yer alır."
- AFP
Yenilenen kadroyu tarihi hazırlık maçları bekliyor
Yeni görünümlü Brezilya, ilk olarak iki hazırlık maçı için Avustralya'ya gidecek. Brezilya, 25 Eylül'de Townsville'de Avustralya ile karşılaşacak, dört gün sonra ise Brisbane'de ikinci kez rakibinin karşısına çıkacak. Brezilya daha sonra 3 Ekim'de Kalküta'ya giderek tarihe geçecek. Bu, beş kez dünya şampiyonu olan ekibin Hindistan'daki ilk maçı olacak. Brezilya'nın bu ülkede milyonlarca tutkulu destekçisi bulunuyor.
Brezilya kadrosu:
Kaleciler: Hugo Souza, Pedro Morisco, Otavio
Defans oyuncuları: Arthur Dias, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos, Jair, Matheuzinho, Maurio Junior, Vitor Reis
Orta saha oyuncuları: Bruno Guimaraes, Andrey Santos, Danilo Santos, Dougals Luiz, Breno Bidon, Gabriel Bontempo
Forvetler: Endrick, Joao Pedro, Estevao, Pedro, Raphinha, Rayan, Samuel Lino, Vinicius Junior
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