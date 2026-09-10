Son Dünya Kupası'ndan elenmek, Ancelotti üzerinde açıkça kalıcı bir etki bıraktı. Deneyimli teknik adam, uluslararası alandaki hayal kırıklığından geri dönmenin kulüp futboluna kıyasla kendine özgü bir zorluk olduğunu kabul etti.

Ancelotti, ESPN'in aktardığına göre, "Dünya Kupası bizim için ve şahsen benim için bir hayal kırıklığıydı. Bu yenilginin acısı çok daha uzun süre devam ediyor. Ancak artık yeni bir döngüye hazırlanmak ve yaklaşan turnuvalara hazır hale gelmek için zamanımız olması bizi motive ediyor" dedi.

Ancelotti, kaleci seçeneklerini tamamen değiştirme yönündeki cesur kararına da açıklık getirerek şöyle dedi: "Alisson'ı çok iyi tanıyoruz ve Copa America gibi turnuvalar geldiğinde, eğer Brezilya'daki en iyi kaleci olmaya devam ederse Alisson oynayacak. Ancak şu anda genç olanlara öncelik vermek zorundayız."