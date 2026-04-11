Getty Images Sport
Çeviri:
Carlo Ancelotti, 41 yaşındaki Thiago Silva'nın Brezilya milli takımına sansasyonel bir dönüşünün önünü açtı
Ancelotti için yaş sadece bir rakamdır
Thiago Silva, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda Hırvatistan’a karşı yaşanan yürek burkan çeyrek final elemesi sonrasında Brezilya Milli Takımı’nda forma giymedi. Ancak bir sonraki dünya kupası hızla yaklaşırken, Ancelotti bu tecrübeli oyuncunun uluslararası sahnede son bir kez daha boy gösterebileceğine dair spekülasyonları alevlendirdi.
Eski Real Madrid teknik direktörü, Ocak ayında Porto'ya katılan ve Portekiz devi ile dokuz maça çıkan savunma oyuncusuna övgüler yağdırdı. Fransız L’Equipe gazetesine konuşan Ancelotti, hala en üst düzeyde performans gösteren yaşlı oyunculara ayrımcılık yapmadığını vurguladı. Bernabeu'daki mevcut orta saha ustasını, modern futbolda uzun ömürlülüğün en iyi örneği olarak gösterdi.
- AFP
Modrić ve Maldini’nin örnekleri
Ancelotti, yaşlanmaya meydan okuyan efsanevi isimleri çalıştırma konusunda hiç de yabancı değil. Futbol tarihinin en büyük isimlerinden bazılarını çalıştırmış olan İtalyan teknik adam, eski Chelsea ve PSG yıldızının kadroya geri çağrılmasının gerekçesini açıklamak için AC Milan ve Real Madrid’de birlikte çalıştığı ikonlara işaret etti. Oyuncu fiziksel kondisyonunu koruduğu sürece yeteneğin son kullanma tarihi olmadığına kesin olarak inanıyor.
Brezilya teknik direktörü felsefesini net bir şekilde açıkladı: "Pasaporttaki doğum tarihine asla bakmam. Tüm Brezilyalı oyuncular Dünya Kupası kadrosuna girmeyi hedefleyebilir. 41 yaşında olması önemli değil. Orada olmayı hak ediyorsa, kadroda yer alır. Yaş sorun değil. Şampiyonlar Ligi finalini kazandığında neredeyse 39 yaşında olan Paolo Maldini'ye ya da bugün 40 yaşında olan Luka Modric'e bakın."
Saha kenarında bir gelecek
Ancelotti, Thiago Silva’nın sahadaki mevcut yeteneklerinin ötesinde, oyuna olan entelektüel yaklaşımına da değindi. Defans oyuncusu, futbol kariyerinin ardından nasıl bir hayat süreceğine dair planlar yapmaya çoktan başladı; daha önce ESPN’e antrenörlük lisansını almak için yaptığı çalışmalar hakkında konuşmuştu. Silva’nın taktiksel disiplini ve çalışma ahlakı göz önüne alındığında, eski Milan teknik direktörü bu geçişin sorunsuz olacağına inanıyor.
Ancelotti, 41 yaşındaki oyuncunun sonunda futbolu bırakmaya karar verdiğinde teknik direktörlükte başarılı olacağını hemen öngördü. "Thiago harika bir teknik direktör olacak, buna hiç şüphem yok. Tecrübesi var, kariyeri boyunca gerçekten parlak teknik direktörlerle çalıştı ve burada kendimden bahsetmiyorum," dedi gülümseyerek. "Ve çok çalışkan... Bazılarına ilham verebildiğimi bilmek beni çok mutlu ediyor..."
- Getty Images Sport
Dünya Kupası zaferi için son hamle
Brezilya, altıncı dünya şampiyonluğu için uzun süren bekleyişine son vermek isterken, Silva gibi tecrübeli bir oyuncunun kadroda yer alması, eleme maçlarında ihtiyaç duyulan liderlik ve soğukkanlılığı sağlayabilir. Kadroya son zamanlarda genç yetenekler katılmış olsa da, Ancelotti, kadro belirleme aşamasında yeni oyuncuların ortaya çıkmasının sadece “şüpheyi artırdığını” kabul ederek, tecrübenin rol oynaması için kapıyı ardına kadar açık bıraktı.
Silva kadroya girerse, Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı oyunculardan biri olacak. Şu an için savunma oyuncusu, Ancelotti'nin gözünde geçerli bir seçenek olmaya devam ediyor ve performans seviyesi yüksek olduğu sürece, yaş ne olursa olsun Brezilya'nın sarı-yeşil formalarını giyme hayali hala canlı olduğunu kanıtlıyor.