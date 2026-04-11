Carlo Ancelotti, 41 yaşındaki Thiago Silva'nın Brezilya milli takımına sansasyonel bir dönüşünün önünü açtı

Thiago Silva, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda Hırvatistan’a karşı yaşanan yürek burkan çeyrek final elemesi sonrasında Brezilya Milli Takımı’nda forma giymedi. Ancak bir sonraki dünya kupası hızla yaklaşırken, Ancelotti bu tecrübeli oyuncunun uluslararası sahnede son bir kez daha boy gösterebileceğine dair spekülasyonları alevlendirdi.

Eski Real Madrid teknik direktörü, Ocak ayında Porto'ya katılan ve Portekiz devi ile dokuz maça çıkan savunma oyuncusuna övgüler yağdırdı. Fransız L’Equipe gazetesine konuşan Ancelotti, hala en üst düzeyde performans gösteren yaşlı oyunculara ayrımcılık yapmadığını vurguladı. Bernabeu'daki mevcut orta saha ustasını, modern futbolda uzun ömürlülüğün en iyi örneği olarak gösterdi.