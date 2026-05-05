Getty Images Sport
Çeviri:
"Çaresiz durumdayız!" - Peter Schmeichel, Man Utd'ye 17 milyon sterlinlik eski Arsenal yıldızını transfer etmesi için çağrıda bulundu
Potansiyelin ötesinde pragmatizm
Manchester United yaz transfer döneminde orta sahada önemli bir revizyona hazırlanırken, Schmeichel eski Arsenal kaptanı Xhaka'yı kadroya katılması gereken bir isim olarak belirledi. Birçok taraftar dikkatlerini genç ve gözde isimlere çevirmiş olsa da, Schmeichel takımda Kobbie Mainoo gibi yükselen yıldızları destekleyecek deneyimli bir oyuncunun eksikliğini vurguluyor. 2025 yılının Temmuz ayında Bayer Leverkusen'den 17 milyon sterline Sunderland'a transfer olan Xhaka, bu sezon Black Cats için kilit bir isim haline geldi.
- Getty Images Sport
Liderlik ihtiyacı
“The Good, The Bad & The Football” podcast’inde konuşan Schmeichel, 33 yaşındaki oyuncunun Old Trafford’a transferi konusunda ateşli bir savunma yaptı. Eski United kalecisi şöyle konuştu: “Bence gidip Xhaka’yı transfer etmeliyiz. Benim görüşüm şu: Yapacağımız şey, takımı Kobbie’nin etrafında kurmak, değil mi? Casemiro ayrılıyor. Şimdi [Adam] Wharton, [Elliot] Anderson gibi birini transfer edersiniz... bunlar hala genç, henüz kendini kanıtlamamış oyuncular. O takımda Harry [Maguire] ve Bruno [Fernandes] dışında ihtiyacımız olan ve gerçekten sahip olmadığımız şey, doğru liderlik.”
İnanılmaz bir etki
Schmeichel, Xhaka'nın Sunderland'ın kaderini değiştirmesini, onun sahadaki kalıcı kalitesinin ve etkisinin bir kanıtı olarak gösterdi. Black Cats, 2025-26 sezonunda Premier Lig'e çarpıcı bir dönüş yaptı; şu anda 12. sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarına katılma şansı hâlâ var.
"Xhaka'nın Sunderland için yaptıklarına baktığımda, Xhaka'nın takımın şu anki konumunda olmasının sebebi olduğunu görüyorum," diye ekledi Schmeichel. "O kesinlikle muhteşemdi, liderlik vasıfları harika, maçların yüzde 80'inde oynayabiliyor, gerçekten çok iyi bir oyuncu. Daha fazla liderliğe ihtiyacımız var."
- Getty Images Sport
Doğrudan keşif görevi
Manchester United, önümüzdeki hafta Sunderland'a konuk olduğunda bu orta saha oyuncusunun etkisini ilk elden gözlemleme fırsatı bulacak; Xhaka bu sezon ligde 29 maça ilk 11'de çıkmış durumda. Kırmızı Şeytanlar genç oyuncuları öncelikli olarak değerlendiriyor ve kulübün Wharton ve Anderson gibi gelecek vaat eden isimleri hedef alması bekleniyor olsa da, Casemiro'nun yaz transfer döneminde ayrılmasıyla birlikte Schmeichel'in tecrübeli bir oyuncuya duyduğu ihtiyaç ön plana çıkıyor. 2026 Dünya Kupası ufukta görünürken, İsviçre milli takımı oyuncusu Xhaka fiziksel olarak zirvede kalmaya devam ediyor, ancak Sunderland, turnuva başlamadan önce takımın sembolü olan liderinden ayrılmak için önemli bir ücret talep edebilir.