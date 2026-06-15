RedBird'ün patronu ve Milan'ın sahibi Gerry Cardinale ile Zlatan Ibrahimovic'in kurumsal etkinlikleri. Pazar akşamı, bu iki yönetici ve iş adamı, ABD'nin 250. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen UFC dövüş gecesine konuk oldular. Başkan Donald Trump, güney çim sahasındaki ring kenarındaki koltuğunda, First Lady Melania Trump ve UFC CEO'su Dana White'ın arasında oturarak maçları izledi. ABD medyasının vurguladığı gibi, etkinliğe birçok önemli iş adamı ve yönetim yetkilisi katıldı. Ciryl Gane'nin Alex Pereira'yı mağlup ettiği maç sırasında ring kenarında görülen ikilinin kamuoyu önündeki görüntüsü, aralarındaki gerginlik iddialarını ortadan kaldırdı.
Çeviri:
Cardinale ve Ibrahimovic, Beyaz Saray'daki UFC etkinliğinde. Milan için belirleyici bir hafta
AMORIM YEDEK KADROSUNDA İLK TERCİH
Milan için belirleyici haftanın başlamasına birkaç saat kala kamuoyuna yapılan açıklama. Massimiliano Allegri'nin yerine geçecek isimler arasında listenin başında, eski Manchester United ve Sporting Lizbon teknik direktörü Ruben Amorim yer alıyor. Jaissle'yi Al Ahli'den serbest bırakmak için 6 milyon avroluk bedel de dahil olmak üzere, görüşmeler artık oldukça ilerlemiş durumda: Cardinale, kendisine ve menajeri Costa'ya, 3,5 milyon euro artı Şampiyonlar Ligi'ne katılma ve Diavolo'nun Avrupa Ligi'nde kat edeceği yol ile bağlantılı bonuslar içeren, üçüncü sezon opsiyonlu iki yıllık bir sözleşme teklif etti. Eski Crystal Palace oyuncusu Oliver Glasner ise yarışın dışında kaldı.
KROSCHE İÇİN EINTRACHT İLE GÖRÜŞMELER
Teknik direktörlük görevi için listenin başında Markus Krosche yer alıyor; RedBird'ün patronu Massimo Calvelli ile Zlatan Ibrahimovic'in bu isim üzerinde uzlaştığı görülüyor. Milan, 2028'de Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi sona erecek olan menajeri, Alman kulübüne tazminat ödeyerek serbest bırakmaya çalışıyor. Onunla da bir anlaşmaya varılırsa, sportif direktör olarak Timmo Hardung veya Devin Ozek'ten birini getirebilir, ancak ilk tercih Hardung.
MILAN'IN BEĞENDİĞİ GENEL MÜDÜR KROSCHE'NİN TALEPLERİ