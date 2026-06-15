Cardinale ve Ibrahimovic, Beyaz Saray'daki UFC etkinliğinde. Milan için belirleyici bir hafta

Milan için belirleyici haftanın başlamasına birkaç saat kala kamuoyuna yapılan açıklama. Massimiliano Allegri'nin yerine geçecek isimler arasında listenin başında, eski Manchester United ve Sporting Lizbon teknik direktörü Ruben Amorim yer alıyor. Jaissle'yi Al Ahli'den serbest bırakmak için 6 milyon avroluk bedel de dahil olmak üzere, görüşmeler artık oldukça ilerlemiş durumda: Cardinale, kendisine ve menajeri Costa'ya, 3,5 milyon euro artı Şampiyonlar Ligi'ne katılma ve Diavolo'nun Avrupa Ligi'nde kat edeceği yol ile bağlantılı bonuslar içeren, üçüncü sezon opsiyonlu iki yıllık bir sözleşme teklif etti. Eski Crystal Palace oyuncusu Oliver Glasner ise yarışın dışında kaldı.