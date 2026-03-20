Goal.com
Canlı
Gabriele Stragapede
Gabriele Stragapede

Çeviri:

Cardinale: "Milan benim mi, yoksa Elliott'un mu? Bu dünyadaki en saçma şey. Herkes benim yeni Berlusconi olduğumu varsayıyor. San Siro bir İtalyan ürünü; Serie A'yı yeniden canlandırmak için bir plan hazırlamak istiyorum"

RedBird'ün patronu ve Milan'ın sahibi tarafından bazı önemli açıklamalar geldi.

Gerry Cardinale, Inter ile oynanacak derbi öncesinde Milanello'da Financial Times'a verdiği uzun bir röportajda kendini anlattı.

RedBird'ün patronu ve Milan'ın sahibi, San Siro stadyumunun geleceği, Rossoneri taraftarlarıyla ilişkisi ve Via Aldo Rossi'deki kulübün ve genel olarak İtalyan futbolunun geleceğine dair vizyonundan bahsetti.

Ayrıca Cardinale, İtalya'ya gelişinden bu yana yaşadığı tüm zorlukları açıklığa kavuşturup yorumladı, ancak Milan'ın geleceği için kulübün tüm hedeflerini de belirtti.

  • İTALYA'DAKİ ZORLUKLAR VE REDBIRD'DEN MÜLKİYET DEVİRİ

    Cardinale öncelikle, kulübün sahibi olarak İtalya'ya geldiğinden beri yaşadığı zorluklardan ve Milan'ın gerçek sahipliği konusundaki sorulardan bahsetti: "Son üç yıldır İtalya'da yaşadıklarım, daha önce hiç başıma gelmemiş şeylerdi. Burada bir adım bile atamıyorum ki bana şu soru sorulmasın: Takım gerçekten bana mı ait, yoksa Elliott'a mı? Bu, dünyadaki en saçma şey."

  • İNANÇ, İNŞA EDİLMELİDİR

    RedBird'ün başkanı, güvenin zamanla inşa edilmesi gerektiğini anladı: "Bu sinir bozucu. Çünkü istediğim şey, bana şüpheye yer bırakmayacak şekilde güvenilmesi: insanların benim güvenilir olduğuma, bu kulübe, bu şehre ve bu ülkeye değer verdiğime ve iyi bir yönetici olduğuma inanması. Üç yıl içinde öğrendiğim şey, bunu kanıtlamam gerektiğidir."

  • KARŞILAŞTIRMALAR

    "Herkes bana bakıyor ve benim başkan olduğumu, yeni Berlusconi olduğumu varsayıyor. Yapacağım en son şey, sırf zengin bir adam olduğum ve taraftar olmak istediğim için buraya gelmek olur."

  • SAN SIRO

    San Siro'nun yerine inşa edilecek yeni stadyumun yapımına da değindi: "Bir stadyum inşa ediyorum ve bunun tamamen İtalyan bir ürün olmasını istiyorum. Finansmanı İtalyan bankaları üstlensin, isim hakları için İtalyan şirketler rekabet etsin, çevresinde İtalyan ticareti ve konaklama hizmetleri olsun. Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu gözüm kapalı yapabilirim. Burası benim ekosistemim değil: dil, politika ve kültür engelleri var."

  • SERİ A İÇİN BİR PLAN

    Son olarak, Serie A'yı yeniden canlandırmak için bir plan önermek istiyor: "Yeterince itibar kazanmış olursam, Roma'ya gidip Meloni ya da başka biriyle masaya oturup şöyle diyebileceğim bir noktaya gelmek isterim: Bakın, Serie A'yı yeniden canlandırmak için bir plan hazırlayalım. Serie A'yı İtalya'nın en büyük ihracat kalemlerinden biri haline getirelim."

  • LEAO'YA SÖZLER

    Öğle yemeğinden sonra gazeteci, Cardinale ile takım arasındaki görüşmeden bahsediyor. RedBird’ün patronu Leao’nun yanına gidip gözlerinin içine bakarak şöyle diyor: “Derbiyi ne pahasına olursa olsun kazanmalıyız.”

Serie A
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Torino crest
Torino
TOR