Gelecek maçlar MIL Serie A 15:45 INT

Milan'ı yeniden kazanan bir takıma dönüştürmek. Kulübün sahibi Gerry Cardinale'nin açıkladığı hedef bu. Cardinale, bu akşam saat 20.45'te San Siro'da oynanacak Inter derbisi öncesinde, geçmişte gerçekten kazanan Milan'ın nasıl bir takım olduğuna dair görüşlerini almak için kulübün eski efsaneleri ve tarihine damga vurmuş önemli isimlerle Milano'da özel bir akşam yemeği düzenledi.

Etkinlikten ayrılırken RedBird Capitals fonunun bir numaralı ismi, gazeteci Carlo Pellegatti ile derbi öncesinde kısaca konuştu. Bu derbiyi "her şeyden çok kazanmak istiyor".