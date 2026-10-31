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CanlıBiletler
CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Cardinale: "Bu derbiyi her şeyden çok kazanmak istiyorum, yoksa yıkılırım. Milan'ı yeniden kazanan bir takım hâline getiriyoruz, hepimiz birlik içinde kalalım."

AC Milan
Inter
Serie A
AC Milan - Inter

Gerry Cardinale, Milan’ı yeniden yükselişe geçirmek için bastırmaya ve Inter derbisi öncesinde atmosferi kızıştırmaya devam ediyor.

Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

31 Eki 2026

INT

INT

Milan'ı yeniden kazanan bir takıma dönüştürmek. Kulübün sahibi Gerry Cardinale'nin açıkladığı hedef bu. Cardinale, bu akşam saat 20.45'te San Siro'da oynanacak Inter derbisi öncesinde, geçmişte gerçekten kazanan Milan'ın nasıl bir takım olduğuna dair görüşlerini almak için kulübün eski efsaneleri ve tarihine damga vurmuş önemli isimlerle Milano'da özel bir akşam yemeği düzenledi.

Etkinlikten ayrılırken RedBird Capitals fonunun bir numaralı ismi, gazeteci Carlo Pellegatti ile derbi öncesinde kısaca konuştu. Bu derbiyi "her şeyden çok kazanmak istiyor".

  • "Derbiyi her şeyden çok istiyorum"

    "Harika bir geceydi, Milan'a destek olmak için bir araya gelen Milanlılar vardı. Yarın bildiğin gibi büyük bir maç var. Uzun bir sezon, bu bizim evimizdeki derbi ve kazanmayı her şeyden çok istiyorum. Kazanamazsak yıkılırım"

  • "Yapmamız gerekenlere odaklandım ve kararlıyım"

    "Benim işim heyecanı artırmak değil, her şeyi sakin ve odaklanmış tutmak. Yapmamız gerekeni yapabilmemiz için liderlik etmek. Yarın ilk 45 dakikayı da sonraki 45 dakikayı da kazanmamız gerekiyor. Futbol bu. Benim işim soğukkanlılığımı korumak ve kazanmak için elimden geleni yapmak."

  • "Milan'ı yeniden kazanan bir takım hâline getirmek"

    "Bugün burada kazanmayı bilen efsaneler vardı. Bu insanların geri dönüp yapmak istediklerime inanması benim için çok şey ifade ediyor. Milan'ı, bu tutkuyu, bu kazanma aşkını geri getiriyoruz."

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  • OYUNCULAR, BASIN, TARAFTARLAR... HERKES AMORIM'İN ETRAFINDA KENETLENDİ

    "Birlik içinde kalmalıyız. Bunu Udinese biletleriyle ilgili durum hakkında söyledim, tekrar ettim: Herkes, taraftarlar, basın, herkes Milan'ı desteklemeli. Birleşelim ve bunu mümkün kılalım. Ruben çok iyi bir iş çıkarıyor, çok iyi bir seçim yaptım. Gerçekten önemsiyor. Takımı çalıştırıyor, oyunculara yol gösteriyor. Şunu da söyleyeyim: Oyuncuların her biriyle görüştüm, kazanmak istiyorlar."

  • Sadece zaman meselesi

    "Gözlerinin içine baktım ve sana söylüyorum: Kazanmak istiyorlar. Bu sadece bir zaman meselesi. Ya kazanmak istersin ya da istemezsin. Ben kazanmak istiyorum, çocuklar da tıpkı Amorim gibi istiyor."

Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

31 Eki 2026

INT

INT