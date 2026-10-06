Getty Images Sport
Çeviri:
Cardiff City savunmacısı Krystian Bielik, kenarda bir Portsmouth taraftarıyla yaşadığı tartışmanın ardından iki maç men cezası aldı
FA, cezayı ve para cezasını doğruladı
Bielik, 5 Eylül'deki Championship maçında yaptığı hareketler nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından cezalandırıldı. The Athletic'in aktardığına göre, yönetim organı salı günü savunmacının "uygunsuz şekilde davranma" suçlamasını kabul ettiğini doğruladı.
Bunun sonucunda bağımsız bir düzenleyici komite, Bielik'e 10.000 £ para cezasının yanı sıra iki maç men cezası verdi. Olay, ikinci yarıda Polonya milli oyuncusunun oyuna geri atılan bir topu almaya çalışması sırasında yaşandı ve bu durum, kenar çizgisindeki genç bir taraftarla fiziki bir karşı karşıya gelişle sonuçlandı. Söz konusu anlar sosyal medyada geniş şekilde yayıldı.
- Getty Images Sport
Polis kararı ve kulübün özürleri
Hampshire Polisi, eylülde, basit saldırı iddiasına ilişkin soruşturmanın ardından Bielik ile Portsmouth taraftarı arasında mahkeme dışı bir uzlaşmaya varıldığını doğruladı. Bu anlaşmanın bir parçası olarak Bielik resmî bir özür yayımladı.
Maçın ardından iki kulüpten de birbiriyle çelişen anlatımlar ortaya çıktı. İlk olarak Portsmouth başantrenörü John Mousinho, hakem Ben Speedle'ın kendisine Bielik'in bir taraftar tarafından "vurulduğunu" söylediğini belirterek Cardiff'ten özür diledi. Bu sırada Cardiff başantrenörü Brian Barry-Murphy ise, maç sırasında gördüklerine dayanarak, hararetli kenar çizgisi tartışması esnasında savunma oyuncusunun "yüzüne tokat atıldığını" öne sürdü.
Mousinho, görüntülere tepki gösterdi
Maçtan dört gün sonra anlatı önemli ölçüde değişti. Mousinho daha sonra BBC Radio Solent'e yaptığı açıklamada, sonunda olayı videodan izlediğini ve kendisine verilen ilk bilgilendirmeler nedeniyle tamamen yanlış yönlendirildiğini düşündüğünü söyledi. Teknik direktör, ilk özrünün tamamen son düdüğün hemen ardından kendisine söylenenlere dayandığını anlattı.
Önceki tutumunu geri çeken Mousinho, görüntüleri gördükten sonra içine sokulduğunu düşündüğü zor durum nedeniyle "tam anlamıyla öfkeden deliye döndüğünü" söyledi; görüntüler, taraftar tepki vermeden önce Bielik'in taraftarı tuttuğunu gösteriyor gibiydi.
- Getty Images Sport
Cardiff City için sırada ne var?
Cezası nedeniyle Bielik, artık Championship'teki kritik yaklaşan maçları kaçıracak. Bu da stoperin, Cardiff'in cumartesi günü Blackburn Rovers deplasmanına gideceği karşılaşmada forma giyemeyeceği anlamına geliyor. Ayrıca, kulübün bir sonraki salı günü Watford'u konuk edeceği maçta da sahalardan uzak kalacak ve Cardiff bu zorlu karşılaşmaları kilit bir savunmacısından yoksun şekilde geçmek zorunda olacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun