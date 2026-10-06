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Cardiff City v Stoke City - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

Cardiff City savunmacısı Krystian Bielik, kenarda bir Portsmouth taraftarıyla yaşadığı tartışmanın ardından iki maç men cezası aldı

K. Bielik
Cardiff City
Portsmouth - Cardiff City
Portsmouth
Championship

Krystian Bielik, Fratton Park'ta genç bir Portsmouth taraftarıyla yaşadığı çirkin tartışmanın ardından iki maç men cezası ve ağır bir para cezasına çarptırıldı. Cardiff City'nin stoperi, bir Championship maçında taraftarla tartışırken kameraya yakalandı ve bu olay İngiltere Futbol Federasyonu'ndan ciddi bir disiplin cezası almasına ve polisin devreye girmesine yol açtı.

  • FA, cezayı ve para cezasını doğruladı

    Bielik, 5 Eylül'deki Championship maçında yaptığı hareketler nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından cezalandırıldı. The Athletic'in aktardığına göre, yönetim organı salı günü savunmacının "uygunsuz şekilde davranma" suçlamasını kabul ettiğini doğruladı.

    Bunun sonucunda bağımsız bir düzenleyici komite, Bielik'e 10.000 £ para cezasının yanı sıra iki maç men cezası verdi. Olay, ikinci yarıda Polonya milli oyuncusunun oyuna geri atılan bir topu almaya çalışması sırasında yaşandı ve bu durum, kenar çizgisindeki genç bir taraftarla fiziki bir karşı karşıya gelişle sonuçlandı. Söz konusu anlar sosyal medyada geniş şekilde yayıldı.

  • Cardiff City v Stoke City - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    Polis kararı ve kulübün özürleri

    Hampshire Polisi, eylülde, basit saldırı iddiasına ilişkin soruşturmanın ardından Bielik ile Portsmouth taraftarı arasında mahkeme dışı bir uzlaşmaya varıldığını doğruladı. Bu anlaşmanın bir parçası olarak Bielik resmî bir özür yayımladı.

    Maçın ardından iki kulüpten de birbiriyle çelişen anlatımlar ortaya çıktı. İlk olarak Portsmouth başantrenörü John Mousinho, hakem Ben Speedle'ın kendisine Bielik'in bir taraftar tarafından "vurulduğunu" söylediğini belirterek Cardiff'ten özür diledi. Bu sırada Cardiff başantrenörü Brian Barry-Murphy ise, maç sırasında gördüklerine dayanarak, hararetli kenar çizgisi tartışması esnasında savunma oyuncusunun "yüzüne tokat atıldığını" öne sürdü.

  • Mousinho, görüntülere tepki gösterdi

    Maçtan dört gün sonra anlatı önemli ölçüde değişti. Mousinho daha sonra BBC Radio Solent'e yaptığı açıklamada, sonunda olayı videodan izlediğini ve kendisine verilen ilk bilgilendirmeler nedeniyle tamamen yanlış yönlendirildiğini düşündüğünü söyledi. Teknik direktör, ilk özrünün tamamen son düdüğün hemen ardından kendisine söylenenlere dayandığını anlattı.

    Önceki tutumunu geri çeken Mousinho, görüntüleri gördükten sonra içine sokulduğunu düşündüğü zor durum nedeniyle "tam anlamıyla öfkeden deliye döndüğünü" söyledi; görüntüler, taraftar tepki vermeden önce Bielik'in taraftarı tuttuğunu gösteriyor gibiydi.

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  • Cardiff City v Stoke City - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    Cardiff City için sırada ne var?

    Cezası nedeniyle Bielik, artık Championship'teki kritik yaklaşan maçları kaçıracak. Bu da stoperin, Cardiff'in cumartesi günü Blackburn Rovers deplasmanına gideceği karşılaşmada forma giyemeyeceği anlamına geliyor. Ayrıca, kulübün bir sonraki salı günü Watford'u konuk edeceği maçta da sahalardan uzak kalacak ve Cardiff bu zorlu karşılaşmaları kilit bir savunmacısından yoksun şekilde geçmek zorunda olacak.

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