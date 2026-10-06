Hampshire Polisi, eylülde, basit saldırı iddiasına ilişkin soruşturmanın ardından Bielik ile Portsmouth taraftarı arasında mahkeme dışı bir uzlaşmaya varıldığını doğruladı. Bu anlaşmanın bir parçası olarak Bielik resmî bir özür yayımladı.

Maçın ardından iki kulüpten de birbiriyle çelişen anlatımlar ortaya çıktı. İlk olarak Portsmouth başantrenörü John Mousinho, hakem Ben Speedle'ın kendisine Bielik'in bir taraftar tarafından "vurulduğunu" söylediğini belirterek Cardiff'ten özür diledi. Bu sırada Cardiff başantrenörü Brian Barry-Murphy ise, maç sırasında gördüklerine dayanarak, hararetli kenar çizgisi tartışması esnasında savunma oyuncusunun "yüzüne tokat atıldığını" öne sürdü.