Fabio Capello, Milan, Roma, Juventus ve Real Madrid'ın eski teknik direktörü, aynı zamanda eski futbolcu ve şu an yorumcu olarak, Scudetto favorileri konusunda son derece net: "Roma'ya, Inter'in şampiyonluk yarışındaki ilk rakibi olarak çok dikkat ederdim" dedi Gazzetta dello Sport'a.





"Dün Lecce'de gördüğüm şey, daha önce altını çizdiğim noktaların bir teyidinden başka bir şey değil. Temelde Roma, geçen sezonu nasıl bitirdiyse öyle oynamaya geri döndü: uyum konusunda hiçbir sorun yaşamadığını gösterdi, farklı bir şey yapmasına gerek yok. Gasperini oyuncularını mükemmel şekilde tanıyor ve futbolcular da teknik direktörü mükemmel şekilde tanıyor" diye ekledi Capello.



