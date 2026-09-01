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Fabio CapelloGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Capello: "Scudetto yarışında Inter'in ilk rakibi Roma, diğerlerinin hepsinden daha iyi"

Roma
Inter
Serie A

Eski teknik direktör, şampiyonluk yarışı hakkında konuştu

Fabio Capello, Milan, Roma, Juventus ve Real Madrid'ın eski teknik direktörü, aynı zamanda eski futbolcu ve şu an yorumcu olarak, Scudetto favorileri konusunda son derece net: "Roma'ya, Inter'in şampiyonluk yarışındaki ilk rakibi olarak çok dikkat ederdim" dedi Gazzetta dello Sport'a.


"Dün Lecce'de gördüğüm şey, daha önce altını çizdiğim noktaların bir teyidinden başka bir şey değil. Temelde Roma, geçen sezonu nasıl bitirdiyse öyle oynamaya geri döndü: uyum konusunda hiçbir sorun yaşamadığını gösterdi, farklı bir şey yapmasına gerek yok. Gasperini oyuncularını mükemmel şekilde tanıyor ve futbolcular da teknik direktörü mükemmel şekilde tanıyor" diye ekledi Capello.


  • Ve son olarak: "Roma'nın hiçbir şey icat etmesine gerek yok, Como ise Milan ve Juventus gibi yapılanma sürecinde. Napoli'nin de, geçen yıla kadar takımları karakterize eden o ruhu ve isteği yeniden bulması gerekiyor. Bugün itibarıyla Roma, Cagliari karşısında çok beğendiğim ve çok fazla pozisyon üreten Inter gibi. Kısacası hem Inter'in hem de Roma'nın önünde, sorunsuz şekilde işleyecekleri bir tema zaten var. Bu yüzden diğer takımlara kıyasla çok öndeler".


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