Spor açısından, Bosna-Hırvatistan-İtalya maçında yaşananlar her bakımdan bir trajedi. Katılamayacağımız üçüncü Dünya Kupası; geçmişe kıyasla, ABD, Kanada ve Meksika arasında oynanacak turnuvada (11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında) 48 milli takım yer alacak. Ve İtalya bu turnuvada olmayacak. 2018 ve 2022'nin ardından 2026'yı da unutmamız gerekiyor. Tıpkı o akşam, maç sonrası teknik direktör Rino Gattuso'nun gözleri yaşlarla dolarak tüm ülkeye özür dilediği gibi. Sonraki günlerde sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedilmesi konusunda bir anlaşmaya varıp görevinden ayrılmadan önce.
Capello, Milli Takım'ın yeni teknik direktörü hakkında: "Tekrar söylüyorum, benim için Mancini diskalifiye"
CAPELLO'NUN SÖZLERİ
Antonio Conte'nin dün Napoli-Milan maçı (Maradona Stadyumu'nda Politano'nun golüyle 1-0 biten maç) sonrası düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarının ardından, bazı eski teknik direktörler Gattuso'nun yerine yeni milli takım teknik direktörü olarak kimin seçilmesi gerektiği konusunda görüşlerini dile getirdiler. Bunlar arasında Adkronos mikrofonlarına konuşan Fabio Capello da vardı ve şöyle dedi: "Conte iyi bir aday. Adaylık süreci kapandı mı bilmiyorum ama Allegri çekildi ve benim için, daha önce de söyledim ve tekrar ediyorum, Mancini diskalifiye. Conte kendini önerdi, bana iyi bir fikir gibi geliyor."