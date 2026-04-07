Capello, Milli Takım'ın yeni teknik direktörü hakkında: "Tekrar söylüyorum, benim için Mancini diskalifiye"

Antonio Conte'nin dün Napoli-Milan maçı (Maradona Stadyumu'nda Politano'nun golüyle 1-0 biten maç) sonrası düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarının ardından, bazı eski teknik direktörler Gattuso'nun yerine yeni milli takım teknik direktörü olarak kimin seçilmesi gerektiği konusunda görüşlerini dile getirdiler. Bunlar arasında Adkronos mikrofonlarına konuşan Fabio Capello da vardı ve şöyle dedi: "Conte iyi bir aday. Adaylık süreci kapandı mı bilmiyorum ama Allegri çekildi ve benim için, daha önce de söyledim ve tekrar ediyorum, Mancini diskalifiye. Conte kendini önerdi, bana iyi bir fikir gibi geliyor."



