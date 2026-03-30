Emanuele Tramacere



Capello: "İtalya için üzülüyorum, önemli bir fedakarlık yaptım. Retegui, Arap futbolunun ritmine sahip. Pio Esposito çok önemli bir oyuncu olacak"

Eski İngiltere milli takım teknik direktörü ve antrenör, Azzurri'yi Dünya Kupası'na taşıyor

Herkes Gennaro Gattuso'nun milli takımına kenetlenmiş durumda. İtalya, 2026 ABD-Meksika-Kanada Dünya Kupası elemeleri playoff'larının son maçı öncesinde heyecanla bekliyor ve yarın akşam saat 20.45'te Zenica'da oynanacak Bosna maçı için sabırsızlıkla bekleyenler arasında Fabio Capello da yer alacak.


Milan, Roma ve Juventus gibi takımların eski teknik direktörü ve İngiltere milli takımının eski teknik direktörü, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda sadece bu maçı izlemenin heyecanını değil, aynı zamanda bu grubun sahip olduğu potansiyeli ve karşılaştığı zorlukları da vurguladı.

    "Bir söz verdim, önemli bir şey, ama ne olduğunu söylememi beklemeyin çünkü o zaman işe yaramaz. Milli takım için çok acı çekiyorum, çok acı çekiyorum... Bağırıyorum"

    "İlk yarıda çekingen bir performans sergiledikten sonra ikinci yarıda toparlanarak o engeli aşmış olmak psikolojik açıdan çok önemliydi. Bu durum, oyuncuların gerçek değerimizin ne olduğunu anlamalarına kesinlikle yardımcı oldu ve Gattuso'nun Bosna'daki maç öncesinde bu konu üzerinde de çalışacağına inanıyorum.


    Gattuso ve takım? Size yardım eden, güven veren, zor anlarda sizinle konuşma ve yanınızda olma gerekliliğini gören, tecrübesinin ona söylediği şeyleri söyleyen birine sahip olmak kesinlikle çok önemli. Gattuso'nun futbol geçmişi, oyuncularıyla bazı örnekler, bazı anılar aracılığıyla da iletişim kurabilecek kadar zengin... Zaten oyuncular futbolla yaşıyor, maçları izliyor, neler olduğunu biliyorlar, bu yüzden bu yönün gerçekten de anahtar unsurlardan biri olabileceğini düşünüyorum".

    "Perşembe günü Retegui o topu aldığında ağzımdan bir "Hayırrrrr" kaçtı: sanırım her yerden duyulmuştur. Ama çok önemli bir andı, çok önemli bir maçtı.

    İtalya, İtalyan futbolunda sıkça gördüğümüz olağan kusurlara sahip: yan paslar, yavaşlık, dikey oyun eksikliği, topu aldığında kişilik eksikliği. Olumlu yönlere gelince, tepki önemliydi ve Pio Esposito'nun oyuna girip bir denge sağlaması da hoşuma gitti.


    Forvette üçü de iyi, ancak Retegui ve Kean birbirlerine biraz fazla benziyor. Oysa Pio, özellikle önemli anlarda, çok iyi bir oyun görüşünün yanı sıra, hayati öneme sahip olabilecek o gücü ve kafa vuruşlarını da sergiliyor. Retegui birkaç haftadır oynamamıştı ve Arap ritmi bizimkinden farklı, bazen bu uyumsuzluğun bedelini ödersin."

    "Doğru, ama ne pahasına olursa olsun sahaya zihnimiz rahat bir şekilde çıkmalı ve Dünya Kupası'ndan 12 yıldır uzak kalmanın yükünü unutmalıyız. Kolay değil, ama bunu başarmalıyız. Özgürce oynayalım."

