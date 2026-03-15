Capello: "Chivu kafası karışık, neden Esposito'yu kadro dışı bıraktılar? Inter-Milan yarışı kızışıyor, 3 hafta bekleyelim; 5 puan fark, şampiyonluk yarışının yeniden açıldığı anlamına gelmez"

"Inter'in Atalanta ile berabere kalması Milanello'ya neşe getirmiş olabilir, ancak Roma deplasmanı kesinlikle hafife alınacak bir maç değil. Ve bazen, heyecanlandığınızda ve fazla hırslandığınızda, aşırıya kaçarsınız ve sonuç kötü olur." Fabio Capello, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte Milan'ı uyardı. Milan, Lazio'nun evinde oynayacağı maçta Inter'in puanını 2 puan daha azaltarak sıralamada 5 puan farkla yaklaşmayı hedefliyor. Allegri, anı iyi anlayan ve çok deneyimli bir teknik direktör. Ayrıca, açıklamalarında her zaman dengeli davranır. Dün de basın toplantısında haklı olarak düşük profilli bir tavır sergiledi, Şampiyonlar Ligi'ne vurgu yapmaya devam etti ve şampiyonluk konusuna pek değinmedi: Milan farkı 5'e indirirse, bu otomatik olarak şampiyonluk yarışının yeniden açılacağı anlamına gelmez. Hayal kurmak ve umut etmek her zaman caizdir. Ancak her şey yine de Inter'e bağlı olacaktır; Inter'in en az iki-üç maç daha kaybetmesi gerekir. Aynı zamanda Milan da kazanmaya devam etmelidir. Hem de bu akşam Roma'da başlayarak."