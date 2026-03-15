"Inter'in Atalanta ile berabere kalması Milanello'ya neşe getirmiş olabilir, ancak Roma deplasmanı kesinlikle hafife alınacak bir maç değil. Ve bazen, heyecanlandığınızda ve fazla hırslandığınızda, aşırıya kaçarsınız ve sonuç kötü olur." Fabio Capello, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte Milan'ı uyardı. Milan, Lazio'nun evinde oynayacağı maçta Inter'in puanını 2 puan daha azaltarak sıralamada 5 puan farkla yaklaşmayı hedefliyor. Allegri, anı iyi anlayan ve çok deneyimli bir teknik direktör. Ayrıca, açıklamalarında her zaman dengeli davranır. Dün de basın toplantısında haklı olarak düşük profilli bir tavır sergiledi, Şampiyonlar Ligi'ne vurgu yapmaya devam etti ve şampiyonluk konusuna pek değinmedi: Milan farkı 5'e indirirse, bu otomatik olarak şampiyonluk yarışının yeniden açılacağı anlamına gelmez. Hayal kurmak ve umut etmek her zaman caizdir. Ancak her şey yine de Inter'e bağlı olacaktır; Inter'in en az iki-üç maç daha kaybetmesi gerekir. Aynı zamanda Milan da kazanmaya devam etmelidir. Hem de bu akşam Roma'da başlayarak."
Çeviri:
Capello: "Chivu kafası karışık, neden Esposito'yu kadro dışı bıraktılar? Inter-Milan yarışı kızışıyor, 3 hafta bekleyelim; 5 puan fark, şampiyonluk yarışının yeniden açıldığı anlamına gelmez"
"Açıkçası, bana öyle geliyor ki Chivu biraz kafası karışık. Yaptığı oyuncu değişiklikleri beni ikna etmedi. Takımın sahada sıkışmasını önleyen ve Dea’nın fazla öne çıkmasını engelleyen Esposito’yu neden oyundan aldı? Nitekim, o andan itibaren Atalanta sahada üstünlüğü ele geçirdi."
MİLAN'IN TEKLİ BAHİSLERİ
"Jashari yerine Rabiot mu? Onu henüz yeterince tanımıyorum, bir yargıda bulunamam. Yine de Allegri, Ricci yerine onu tercih ederse, bunun bir nedeni vardır. Tek bildiğim, Milan'ın çok disiplinli olması gerektiği; çünkü Lazio zorlu bir rakip olabilir. Pulisic mi? Leao'dan daha fazlasını bekliyorum. Amerikalı oyuncu kısa süre önce geri döndü ve formunu yükseltiyor. Oysa Portekizli oyuncu en iyi özelliklerini, yani hızlanma ve bire bir yeteneklerini kaybetmiş gibi görünüyor. Belki henüz tam olarak formunda değil, ama derbide pek hoşuma gitmedi ve gol fırsatları yakaladığında alışılmadık derecede yavaştı ve şut çekme anında tedirgin oldu."
Şampiyonluk Yarışı
"Önümüzdeki üç maçı bekleyelim (gülüyor – ed.). Inter, önce deplasmanda Fiorentina ile, ardından evinde Roma ile ve son olarak da deplasmanda Como ile karşılaşacak: puanlara ihtiyacı olan ve başa çıkması zor üç takım. Eğer Chivu yine puanlar kaybederse ve aynı zamanda Milan da tam puan toplarsa…".