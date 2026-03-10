Atalanta, Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselen tek İtalyan takımıydı, ancak bu akşamki maçın ardından Nerazzurri de Avrupa'dan bir ayağı - belki de daha fazlası - dışarıda kaldı. Palladino'nun takımı, Bayern Münih'e evinde 1-6 yenildi. Bir hafta sonra Almanya'da rövanş maçı oynanacak, ancak işler bitmiş gibi görünüyor. Pasalic'in golü, çeyrek finale çıkma şansını bir parça açık tutuyor, ancak önümüzdeki çarşamba turu geçmek için bir mucizeye ihtiyaç var; Kompany'nin takımı, Stanisic'in golleri, Olise'nin iki golü, Gnabry, Jackson ve Musiala'nın golleriyle çeyrek finale çıkmayı garantiledi.
Çeviri:
Capello, Atalanta-Bayern Münih maçından sonra: "Sadece 6 gol yemeleri iyi oldu, bu İtalyan futboluna bir ders oldu"
"İTALYA FUTBOLUNA DERS"
Sky Sport stüdyolarında maçı analiz eden eski teknik direktör Fabio Capello, Nerazzurri'nin yenilgisini şöyle yorumladı: "Atalanta altı gol yediği için şanslıydı çünkü kaleci güzel kurtarışlar yaptı, daha fazla gol de olabilirdi. Bayern Münih, İtalyan futboluna bir ders verdi: Palladino'nun takımı, son 16 turuna kalan tek İtalyan takımıydı ve Borussia Dortmund'u yenmişti, ancak Almanya'nın en iyi takımı karşısında neredeyse varlık gösteremedi."
BAYERN MÜNCHEN'İN BAŞARILARI
Capello, Vincent Kompany'nin takımının başarılarından da bahsederek tezini sürdürüyor: "Basınç uygulayan ve koşan bir takım gördüm, tüm takımın paslaşma ve görüş kalitesi etkileyiciydi. Topu her geri kazandıklarında dikey olarak ilerleyip boşluklara koşuyorlardı. Bu teknikle, açıkça,Atalanta'yızor durumda bıraktılar. Atalanta, bu kadar güçlü bir takıma karşı oynayacağını düşünerekbiraz pervasız ve hücumcu bir oyun sergiledi."