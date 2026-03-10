Atalanta, Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselen tek İtalyan takımıydı, ancak bu akşamki maçın ardından Nerazzurri de Avrupa'dan bir ayağı - belki de daha fazlası - dışarıda kaldı. Palladino'nun takımı, Bayern Münih'e evinde 1-6 yenildi. Bir hafta sonra Almanya'da rövanş maçı oynanacak, ancak işler bitmiş gibi görünüyor. Pasalic'in golü, çeyrek finale çıkma şansını bir parça açık tutuyor, ancak önümüzdeki çarşamba turu geçmek için bir mucizeye ihtiyaç var; Kompany'nin takımı, Stanisic'in golleri, Olise'nin iki golü, Gnabry, Jackson ve Musiala'nın golleriyle çeyrek finale çıkmayı garantiledi.