Vozinha'nın Dünya Kupası'nda daha sonra şampiyon olan İspanya'ya gol izni vermediği performansı, ününü bir anda artırdı ve ona sosyal medyada on milyonlarca takipçi kazandırdı. Şilili Futbol Federasyonu hatta onun "Vozinha" lakabını taşımasına izin vermek için forma düzenlemelerinde özel bir değişiklik yaptı. Kalecinin gelişinin, lig liderinin şampiyonluğu garantilemesine yardımcı olması ve gelecek sezon Copa Libertadores'teki kıtasal hedeflerini güçlendirmesi bekleniyor.

Kulüp taraftarı Marcos Antonio Barrera, The Associated Press'e konuşurken heyecanını şu sözlerle paylaştı: "Heyecanlıyım. Colo Colo şampiyonluğu kazanırsa, gelecek yıl Copa Libertadores var ve bu da Şili ile Güney Amerika'nın tamamı için her şeyi daha da heyecan verici hale getiriyor."

Bu arada bir diğer taraftar Sebastian Paredes ise beklentilerini şöyle dile getirdi: "Colo Colo ailesi ve tüm Şili büyük bir heyecanla bekliyor. Şimdi Colo Colo'da yerini yetenek, adanmışlık, sıkı çalışma, bağlılık ve taraftarın gönlünü kazanarak hak etmesi gerekiyor. Umarım harika bir transfer olur ve Şili'nin adını duyurmaya yardımcı olur."