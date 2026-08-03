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Cape Verde Dünya Kupası kahramanı Vozinha, Colo-Colo transferini tamamlamak için sonunda Şili'ye geldi
Tecrübeli kaleci Santiago'ya indi
Colo-Colo, 24 Temmuz'da Portekiz 2. Lig ekibi Chaves'ten 40 yaşındaki kaleci Josimar Evora Dias'ın, daha çok bilinen adıyla Vozinha'nın transferini resmen duyurdu. Ancak bir dizi belge sorunu ve kişisel meseleler, onun gelişini üç ayrı kez geciktirdi ve bu durum yönetimde endişe yarattı. Tecrübeli kaleci sonunda pazar akşamı Santiago Havalimanı'na indi ve bayraklar, pankartlar ve davullar taşıyan yüzlerce coşkulu taraftar tarafından karşılandı.
- ZUMA Press Wire
Vozinha, yeni taraftarlarını selamlıyor
Şili'ye varan Cape Verde'nin 2026 Dünya Kupası kahramanı, gelişini bekleyen sadık Colo-Colo taraftarlarının gösterdiği sabır için minnettarlığını dile getirdi.
Şili'deki yerel gazetecilerin aktardığına göre Vozinha, heyecanını şu sözlerle paylaştı: "Burada olduğum için çok mutluyum. Ve beni beklerken gösterdikleri sabır için taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Monumental Stadyumu'nda görüşürüz."
Yurtiçi şampiyonluk ve Libertadores hedefi
Vozinha'nın Dünya Kupası'nda daha sonra şampiyon olan İspanya'ya gol izni vermediği performansı, ününü bir anda artırdı ve ona sosyal medyada on milyonlarca takipçi kazandırdı. Şilili Futbol Federasyonu hatta onun "Vozinha" lakabını taşımasına izin vermek için forma düzenlemelerinde özel bir değişiklik yaptı. Kalecinin gelişinin, lig liderinin şampiyonluğu garantilemesine yardımcı olması ve gelecek sezon Copa Libertadores'teki kıtasal hedeflerini güçlendirmesi bekleniyor.
Kulüp taraftarı Marcos Antonio Barrera, The Associated Press'e konuşurken heyecanını şu sözlerle paylaştı: "Heyecanlıyım. Colo Colo şampiyonluğu kazanırsa, gelecek yıl Copa Libertadores var ve bu da Şili ile Güney Amerika'nın tamamı için her şeyi daha da heyecan verici hale getiriyor."
Bu arada bir diğer taraftar Sebastian Paredes ise beklentilerini şöyle dile getirdi: "Colo Colo ailesi ve tüm Şili büyük bir heyecanla bekliyor. Şimdi Colo Colo'da yerini yetenek, adanmışlık, sıkı çalışma, bağlılık ve taraftarın gönlünü kazanarak hak etmesi gerekiyor. Umarım harika bir transfer olur ve Şili'nin adını duyurmaya yardımcı olur."
- Anadolu Agency
Sağlık takvimi ve antrenman seansları
Vozinha'nın, ilk etapta altı aylık ve 12 ay daha uzatma opsiyonlu sözleşmeye imza atmadan önce pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçmesi planlanıyor. Colo-Colo yönetimi, kaleciyi salı günü ilk antrenmanıyla birlikte kamuoyuna resmen tanıtmayı planlıyor. Bu transferin, sezonun ikinci yarısındaki kritik maçlar öncesinde kulübün Şili Premier Division zirvesindeki hakimiyetini daha da pekiştirmesi bekleniyor.
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